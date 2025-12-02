ত্বকে লিভারের ক্ষতির এই লক্ষণ দেখা যায়, দেখা মাত্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ত্বকে লিভারের ক্ষতির এই লক্ষণ দেখা যায়, দেখা মাত্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
যদি আপনি মনে করেন যে লিভারের সমস্যা শুধুমাত্র পেট ব্যথা বা খিদে না পাওয়ার মতো লক্ষণ তাহলে বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ৷
Published : December 2, 2025 at 11:39 AM IST
আপনার লিভারের কার্যকারিতা কমে যাচ্ছে কিনা তা প্রায়শই তখনই জানা যায় যখন অবস্থা ইতিমধ্যেই খারাপ হয়ে গিয়েছে । তবে আশ্চর্যের বিষয় হল লিভার তার সমস্যার সংকেত অনেক আগেই দিতে পারে ৷ যা আমরা আগে থেকে অনেকেই বুঝতে পারি না ৷ মুখের হঠাৎ ফ্যাকাশে ভাব, ক্রমাগত চুলকানি, অথবা ছোট ছোট লাল দাগ এগুলি কেবল ত্বকের সমস্যা নয়, বরং এটি নীরবে খারাপ হওয়া লিভারের সতর্কতা হতে পারে ৷ যা একদমই উপেক্ষা করা উচিত নয় ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই লক্ষণগুলি সম্পর্কে ৷
ত্বকের হলুদ ভাব: যখন লিভার শরীর থেকে বিলিরুবিন সঠিকভাবে অপসারণ করতে অক্ষম হয়, তখন এটি জমা হতে শুরু করে । এটি সরাসরি আপনার ত্বক এবং চোখে প্রতিফলিত হয়, যা হলুদ হয়ে যায় । যদি আপনি হঠাৎ আপনার মুখ, হাতের তালু বা চোখ হলুদ হতে দেখেন, তবে এটি লিভারের ক্ষতির একটি প্রধান লক্ষণ ।
বারবার চুলকানি এবং ফুসকুড়ি: যখন লিভারের ক্ষতি হয়, তখন শরীরে পিত্ত লবণ জমা হতে শুরু করে ৷ যারফলে ত্বকে ক্রমাগত চুলকানি হয় । এই চুলকানি এতটাই স্থায়ী হতে পারে যে ময়েশ্চারাইজারও উপশম দেয় না । কখনও কখনও, দাগ, লালভাব বা ফুসকুড়িও দেখা দেয় - এগুলি কোনও সাধারণ অ্যালার্জি নয় বরং লিভারের সমস্যার লক্ষণ হতে পারে ।
অস্বাভাবিক ক্লান্ত চেহারা: যখন লিভার দুর্বল থাকে, তখন শরীরে বিষাক্ত পদার্থ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে ত্বকের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা অদৃশ্য হয়ে যায় । মুখ হঠাৎ নিস্তেজ, ফোলা বা ক্লান্ত দেখা দিতে পারে । যদি আপনার ত্বক তার পূর্বের উজ্জ্বলতা হারাতে থাকে, তবে এটি কেবল ত্বকের যত্নের ভুল নয়, বরং একটি অন্তর্নিহিত সমস্যার লক্ষণ ।
স্পাইডার অ্যাঞ্জিওমা: যদি আপনার ত্বকে ছোট, লাল, মাকড়সার মতো শিরা দেখা দেয় তবে সেগুলি উপেক্ষা করা উচিত নয় । সাধারণত লিভারে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা বা রক্তপ্রবাহের ব্যাঘাতের কারণে এই লক্ষণগুলি দেখা যায় । লিভার সিরোসিস বা গুরুতর লিভারের ক্ষতির ক্ষেত্রে এই লক্ষণগুলি প্রায়শই দেখা যায় ।
ত্বকে নীলচে দাগ: লিভার রক্ত জমাট বাঁধার উপাদান তৈরিতে সাহায্য করে । যখন এই কার্যকারিতা সঠিকভাবে কাজ করে না, তখন শরীর সহজেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় । সামান্য আঘাতের ফলেও নীল বা বেগুনি দাগ হতে পারে । যদি ত্বকে বারবার ক্ষত লক্ষ্য করেন, তাহলে এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া দরকার ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, এই লক্ষণগুলিকে হালকাভাবে নেওয়া উচিত নয় ৷ লিভার এমন একটি অঙ্গ যা গুরুতরভাবে দুর্বল না হওয়া পর্যন্ত খুব বেশি লক্ষণ দেখা যায় না । তাই, যদি ত্বকে এই লক্ষণগুলি দেখাতে থাকে তাহলে দেরি করা উচিত নয় । সময়মত পরীক্ষা এবং চিকিৎসা পরামর্শ আপনাকে বড় জটিলতা থেকে বাঁচাতে পারে ৷
এছাড়াও যদি লিভারে সমস্যা হয়, তাহলে চিনি খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । ফলের রস পান করেন, অথবা ক্যান্ডি বা কুকিজ খান তাহলে এখন থেকে আপনার সতর্ক থাকা উচিত । কিছু খাবার লিভারে চর্বি বাড়িয়ে দিতে পারে ।
জাঙ্ক ফুড: যদি আপনার লিভারের কোনও রোগ থাকে, তাহলে জাঙ্ক ফুড থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকতে হবে । সিঙারা, বার্গার এবং পিৎজার মতো জিনিসগুলি সুস্বাদু তবে এগুলি বিষের চেয়ে কম নয় । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে চর্বি থাকে । তাই কোনওভাবেই লিভারের জন্য ভালো নয় এই ধরনের খাবার ।
অ্যালকোহল: অ্যালকোহল আমাদের লিভারের সবচেয়ে বড় শত্রু । লিভার সম্পর্কিত সমস্যা থাকলে ডাক্তাররা তাৎক্ষণিকভাবে বন্ধ করার পরামর্শও দেন । এটি লিভার সিরোসিসের ঝুঁকি বাড়ায় । অনেক ক্ষেত্রে এটি মারাত্মকও হতে পারে ৷ এছাড়াও অত্যধিক নুন ও রেডমিটও লিভারের ক্ষতির অন্যতম কারণ হতে পারে ৷
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9629063/
