ঘরের ভিতরে ভ্যাপসা গরম কি অস্বস্তিতে ফেলছে ? এই উপায়গুলি করুন

ঘরের ভিতরে ভ্যাপসা গরম কি অস্বস্তিতে ফেলছে ? এই উপায়গুলি করুন
গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ঘরের ভিতরে আর্দ্রতা ও আঠালোতা সমস্যা বাড়ায় । কিছু সহজ ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করে ঘরকে ও নিজেকে শীতল রাখুন ৷
Published : June 10, 2026 at 12:20 PM IST
হালকা ঝিরঝিরে বৃষ্টির সঙ্গে যখন তীব্র ও উষ্ণ বাতাসের সংমিশ্রণ ঘটে, তখন ঘরের ভিতর আর্দ্রতা ও ভ্যাপসা ভাব বেড়ে যায় ৷ অনেক সময় ফ্যান চালিয়েও কোনও স্বস্তি পাওয়া যায় না এবং শরীর অনবরত ঘামে ভেজা থাকে । এমন পরিস্থিতিতে কেবল কাজের আগ্রহই কমে যায় না, বরং ঘুম ও স্বাস্থ্যের ওপরও বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে ।
যদিও ঘরের আর্দ্রতা পুরোপুরি দূর করা সহজ নয়, তবে কিছু ঘরোয়া উপায়ের মাধ্যমে তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব । সবচেয়ে ভালো দিক হলো, এর জন্য কোনও ব্যয়বহুল পণ্য বা বড় বাজেটের প্রয়োজন নেই ৷ সাধারণ কিছু গৃহস্থালি সামগ্রী ব্যবহার এবং কয়েকটি ভালো অভ্যাস আয়ত্ত করার মাধ্যমেই আপনি আপনার ঘরকে শীতল রাখতে পারেন এবং ভেতর থেকে সতেজ অনুভব করতে পারেন ।
এক বাটি নুন কাজে আসতে পারে
ঘরের এক কোণে এক বাটি মোটা দানাযুক্ত নুন রেখে দিন । নুন বাতাস থেকে আর্দ্রতা শুষে নিতে সাহায্য করে ৷ যা ঘরের ভ্যাপসা ভাব ও স্যাঁতসেঁতে অনুভূতি থেকে কিছুটা স্বস্তি দেয় ।
সঠিক সময়ে জানলা খুলুন: ভোরবেলা এবং সন্ধ্যায় যখন আবহাওয়া কিছুটা শীতল থাকে তখন জানালা খুলে দিন । এতে ঘরে ফ্রেস বাতাস চলাচল করতে পারে এবং বদ্ধ ঘরের গুমোট ভাব কমে ।
পুদিনা ও লেবুর জল পান করুন: অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে । পুদিনা পাতা, লেবু ও ঠান্ডা জল দিয়ে তৈরি পানীয় আপনাকে সতেজ রাখতে সাহায্য করতে পারে ।
সুতির কাপড় পরুন: ঘরে থাকার সময় হালকা ও ঢিলেঢালা সুতির কাপড় পরুন । এতে বাতাস চলাচল ভালো হয় এবং ঘামের কারণে সৃষ্ট অস্বস্তিকর বা চটচটে ভাব কমে ।
ভেজা পর্দার মাধ্যমে শীতল বাতাস: জানালার কাছে সামান্য ভেজা সুতির পর্দা ঝুলিয়ে রাখলে বাইরের বাতাস ঘরে ঢোকার সময় কিছুটা শীতল অনুভূত হয় । এটি একটি পুরোনো অথচ কার্যকর ঘরোয়া উপায় ।
কর্পূরের সুবাসে সতেজতা: ঘরে এক বাটি কর্পূর রেখে দিলে পরিবেশ সতেজ মনে হয় এবং বদ্ধ ঘরে প্রায়ই যে ভ্যাপসা গন্ধ তৈরি হয়, তা দূর করতে সাহায্য করে ।
আপনার এলাকায় হয়তো এখন তীব্র গরম ও হঠাৎ বৃষ্টির আবহাওয়া চলছে । এই উপায়গুলি মেনে চললে আর্দ্রতার এই দিনগুলিকে অনেক বেশি আরামদায়ক করে তোলা সম্ভব ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)