খাওয়ার পর গ্যাস ও পেট ফাঁপার সমস্যা মুক্তি পান এই উপায়ে ! ডায়েটিশিয়ান দিলেন সেরা টিপস

খাওয়ার পর গ্যাস ও পেট ফাঁপার সমস্যা মুক্তি পান এই উপায়ে ! ডায়েটিশিয়ান দিলেন সেরা টিপস
খাওয়ার পর যদি আপনি পেট ফাঁপা, গ্যাস বা পেটে ভারী বোধ করেন, তবে তা দুর্বল হজমশক্তির লক্ষণ হতে পারে ।
Published : March 16, 2026 at 12:51 PM IST
আজকাল অনেকেই একটি সাধারণ সমস্যায় জর্জরিত ৷ খাওয়ার পর পেট ফাঁপা, গ্যাস হওয়া এবং পেটে ভারী বোধ করা এ যেন এক রোজকার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । প্রায়শই এমন মনে হয় যেন পেট অতিরিক্ত পূর্ণ হয়ে আছে ৷ এমনকি যখন আমরা কেবল স্বাভাবিক পরিমাণ খাবার গ্রহণ করি, তখনও । চিকিৎসকদের মতে, এর মূল কারণ হল অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, খুব দ্রুত খাবার খাওয়া কিংবা নির্দিষ্ট কিছু খাবার অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা ।
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্টরা জানান, হজমশক্তির উন্নতি ঘটানো ততটা কঠিন নয় যতটা মানুষ সচরাচর মনে করে থাকেন । এর জন্য কেবল দৈনন্দিন কিছু অভ্যাসে সামান্য পরিবর্তন আনা প্রয়োজন ।
ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "আপনি যদি খাদ্যাভ্যাসের বিশেষ করে খাওয়ার ধরণ ও খাবারের পরিমাণের পাশাপাশি সামগ্রিক জীবনযাত্রার প্রতি সামান্য মনোযোগ দেন, তবে গ্যাস ও পেট ফাঁপার মতো সমস্যাগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব ।" জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কিছু সহজ অথচ কার্যকর পরামর্শ সম্পর্কে যা আপনার পেটকে হালকা রাখতে এবং হজমশক্তি বাড়াতে সহায়তা করবে ।
ধীরে ধীরে খান এবং ভালোভাবে চিবিয়ে নিন:
হজমের প্রক্রিয়া মুখের ভিতর থেকেই শুরু হয় । আমরা যখন তাড়াহুড়ো করে খাবার গিলে ফেলি, তখন খাবারের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা বাতাসও আমাদের পেটে ঢুকে যায় । পেটের ভেতর আটকে থাকা এই বাতাস পরবর্তীতে গ্যাস ও পেট ফাঁপার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । চিকিৎসকরা পরামর্শ দেন যে, খাবারের প্রতিটি গ্রাস যেন ধীরস্থিরভাবে গ্রহণ করা হয় এবং ভালোভাবে চিবিয়ে নেওয়া হয় । এরফলে খাবার ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে যায়, যা খাবার হজম করার জন্য পাকস্থলীকে কম পরিশ্রম করতে সাহায্য করে । এছাড়া ধীরে ধীরে খাবার খেলে পাকস্থলী বেশ হালকা বোধ হয় ।
ফ্রিজের ঠান্ডা পানীয় ও সোডা গ্রহণ কমিয়ে দিন: খাবার খাওয়ার পর যদি আপনি প্রায়ই পেট ফাঁপা বা পেট ফুলে যাওয়ার সমস্যায় ভোগেন, তবে ঠান্ডা পানীয়, সোডা কিংবা বুদবুদযুক্ত পানীয় (sparkling beverages) গ্রহণ কমিয়ে দেওয়া বাঞ্ছনীয় । এই পানীয়গুলিতে বিদ্যমান গ্যাস পেটের ভিতর জমা হতে পারে, যারফলে পেট ভারী ও স্ফীত মনে হতে পারে । তাই, এর পরিবর্তে সাধারণ জল, লেবুজল কিংবা হালকা ভেষজ পানীয় বেছে নেওয়ার চেষ্টা করুন । এটি আপনার হজমপ্রক্রিয়ার ওপরও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
আপনার খাদ্যাভ্যাসে ধীরে ধীরে আঁশ বা ফাইবার যুক্ত করুন: আমাদের অন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের জন্য আঁশ বা ফাইবার অত্যন্ত জরুরি ৷ তবে, হঠাৎ করে যদি অত্যধিক পরিমাণে আঁশ গ্রহণ করা হয়, তবে তা পেটে অতিরিক্ত গ্যাস সৃষ্টি এবং পেট ফাঁপার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন আঁশ গ্রহণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করা উচিত । পাশাপাশি পর্যাপ্ত পরিমাণে জলপান করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এরফলে আপনার শরীর খাদ্যাভ্যাসের এই নতুন পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সময় পায় এবং পেটের অস্বস্তি দূর করতেও তা সহায়তা করে ।
খাওয়ার পর অল্প কিছুক্ষণ হাঁটা উপকারী: খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়া অথবা একেবারেই কোনও শারীরিক নড়াচড়া না করা হজম প্রক্রিয়াকে ধীর করে দিতে পারে । বিশেষজ্ঞদের মতে, খাওয়ার পর 10 থেকে 15 মিনিট হালকা হাঁটা অত্যন্ত উপকারী । এটি অন্ত্রের সঞ্চালন বা গতিশীলতা বৃদ্ধি করে এবং পেটে গ্যাস জমার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় । এই সহজ অভ্যাসটি গড়ে তুললে আপনার পেট হালকা ও আরামদায়ক রাখতে সাহায্য পাওয়া যায় ।
অতিরিক্ত খাওয়া পরিহার করুন: একবারে প্রচুর পরিমাণে খাবার খেলে তা পাকস্থলীর ওপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি করে । এরফলে পাকস্থলী অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত হয়ে যায় এবং হজম প্রক্রিয়াও মন্থর হয়ে পড়ে । বিশেষজ্ঞরা পরামর্শ দেন এর পরিবর্তে সারাদিন ধরে অল্প অল্প করে সুষম খাবার খাওয়া উচিত । এতে পাকস্থলীর পক্ষে খাবার হজম করা সহজ হয় এবং গ্যাসজনিত সমস্যাগুলি থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ?
মানসিক চাপও পেটের ফাঁপা ভাব বাড়িয়ে তুলতে পারে: অনেকেই হয়তো জানেন না যে, মানসিক চাপের সরাসরি প্রভাব পাকস্থলীর ওপর পড়ে । আমরা যখন তীব্র মানসিক চাপের মধ্যে থাকি, তখন অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে ৷ যারফলে পেটে গ্যাস ও ফাঁপা ভাব বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে । তাই আপনার দৈনন্দিন রুটিনে কিছুটা সময় বিশ্রাম বা শিথিলায়নের জন্য রাখা, গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করা কিংবা অল্প সময়ের জন্য ধ্যান বা মেডিটেশন অনুশীলন করা বেশ উপকারী হতে পারে । এটি মনকে শান্ত করতে সাহায্য করে এবং হজম প্রক্রিয়ার ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
আজকাল খাওয়ার পর পেটে গ্যাস জমা বা পেট ফাঁপা অনুভব করা একটি বেশ সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাস মেনে চলা এবং কিছু ছোটখাটো স্বাস্থ্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে এই অস্বস্তি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব । ধীরে ধীরে খাওয়া, খাবারের সঠিক পরিমাণ বজায় রাখা, কার্বনেটেড বা গ্যাসযুক্ত পানীয় এড়িয়ে চলা এবং খাওয়ার পর হালকা হাঁটা এই অভ্যাসগুলি হজমশক্তির উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । ডায়াটিশিয়ান জানান, জিরে ভেজানো জল অথবা মৌরি ও মিছরি ভেজানো জল সকালে পান করলে পেট ঠান্ডা রাখে ও গ্যাস ও পেট ফাঁপা থেকেও মুক্তি দিতে সাহায্য করে ৷
যদি এই সমস্যাটি দীর্ঘস্থায়ী হয় কিংবা বারবার ফিরে আসে, তবে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
