এই অভ্যাস ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি রোধ করতে পারে, সেগুলি কী জানেন ?
ব্রেন স্ট্রোক একটি গুরুতর অবস্থা এবং অনেক কারণের জন্য হতে পারে । প্রতিরোধ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলি ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে ।
Published : February 1, 2026 at 8:00 AM IST
মস্তিষ্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ এবং এরফলে অক্সিজেনের অভাব স্ট্রোকের কারণ হয় । এটি প্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিক অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
এটি দু'টি রূপে প্রকাশ পেতে পারে: মস্তিষ্কে বাধা বা রক্তপাত । এটি প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ উপায় হল এর ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করা । এই প্রবন্ধে, জেনে নেওয়া দরকার স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্য কোন ঝুঁকিগুলি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ ?
ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ: মুখ, বাহু বা পায়ে হঠাৎ অসাড়তা ।
বিভ্রান্তি, কথা বলতে অসুবিধা, অথবা অস্পষ্ট কথা বলা ।
ঝাপসা দৃষ্টি বা ভারসাম্য হারানো ।
কোনও কারণ ছাড়াই তীব্র মাথাব্যথা ।
এই ঝুঁকিগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করুন:
উচ্চ রক্তচাপ: এটি স্ট্রোকের প্রধান কারণ । বয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের ঝুঁকি চারগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে । এটিকে উপযুক্ত সীমার মধ্যে আনতে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
ধূমপান: এটি মস্তিষ্কে ব্লকেজের ঝুঁকি দ্বিগুণ এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের ঝুঁকি চারগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে । এরফলে ঘাড়ের প্রধান ধমনী ক্যারোটিড ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা হতে পারে যা মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে । এটি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় ।
হৃদরোগ: করোনারি ধমনী রোগ, ভালভ ত্রুটি, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং হৃদযন্ত্রের চেম্বারগুলির বৃদ্ধি রক্ত জমাট বাঁধতে পারে । যখন এই জমাট বাঁধা ভেঙে যায়, তখন তারা রক্তনালীগুলিকে ব্লক করতে পারে বা মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে । অতএব, হৃদরোগের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে চেকআপ করা অপরিহার্য ।
পূর্ববর্তী স্ট্রোক হওয়া: যদি কারও পূর্ববর্তী স্ট্রোক হয়ে থাকে, তবে যাঁরা কখনও স্ট্রোক করেননি তাঁদের তুলনায় ঝুঁকি বেড়ে যায় । স্ট্রোকের পরে আপনার মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এটি আরও বিপজ্জনক হতে পারে ।
ডায়াবেটিস: এটি কেবল শরীরের চিনি বা গ্লুকোজ ব্যবহারের ক্ষমতাকেই প্রভাবিত করে না, বরং সারা শরীরের রক্তনালীতেও ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটায় । স্ট্রোকের সময় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকলে মস্তিষ্কের ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে ।
কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা: কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল, বা LDL, রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে পৌঁছে যায় । LDL-এর উচ্চ মাত্রা রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে, যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ ।
নিষ্ক্রিয়তা: যাঁরা নিষ্ক্রিয় বা স্থূলকায় তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি তিনগুণ বেড়ে যায় ।
এই ঝুঁকির কারণগুলি এড়ানো কঠিন ।
বয়স
লিঙ্গ
পারিবারিক ইতিহাস
