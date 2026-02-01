ETV Bharat / health

এই অভ্যাস ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি রোধ করতে পারে, সেগুলি কী জানেন ?

ব্রেন স্ট্রোক একটি গুরুতর অবস্থা এবং অনেক কারণের জন্য হতে পারে । প্রতিরোধ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলি ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে ।

Healthy Lifestyle
এই অভ্যাস ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি রোধ করবে (Getty Image)
মস্তিষ্কে অপর্যাপ্ত রক্ত ​​সরবরাহ এবং এরফলে অক্সিজেনের অভাব স্ট্রোকের কারণ হয় । এটি প্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিক অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় ।

এটি দু'টি রূপে প্রকাশ পেতে পারে: মস্তিষ্কে বাধা বা রক্তপাত । এটি প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ উপায় হল এর ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করা । এই প্রবন্ধে, জেনে নেওয়া দরকার স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্য কোন ঝুঁকিগুলি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ ?

ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ: মুখ, বাহু বা পায়ে হঠাৎ অসাড়তা ।

বিভ্রান্তি, কথা বলতে অসুবিধা, অথবা অস্পষ্ট কথা বলা ।

ঝাপসা দৃষ্টি বা ভারসাম্য হারানো ।

কোনও কারণ ছাড়াই তীব্র মাথাব্যথা ।

এই ঝুঁকিগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করুন:

উচ্চ রক্তচাপ: এটি স্ট্রোকের প্রধান কারণ । বয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের ঝুঁকি চারগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে । এটিকে উপযুক্ত সীমার মধ্যে আনতে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।

ধূমপান: এটি মস্তিষ্কে ব্লকেজের ঝুঁকি দ্বিগুণ এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের ঝুঁকি চারগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে । এরফলে ঘাড়ের প্রধান ধমনী ক্যারোটিড ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা হতে পারে যা মস্তিষ্কে রক্ত ​​সরবরাহ করে । এটি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় ।

হৃদরোগ: করোনারি ধমনী রোগ, ভালভ ত্রুটি, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং হৃদযন্ত্রের চেম্বারগুলির বৃদ্ধি রক্ত ​​জমাট বাঁধতে পারে । যখন এই জমাট বাঁধা ভেঙে যায়, তখন তারা রক্তনালীগুলিকে ব্লক করতে পারে বা মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে । অতএব, হৃদরোগের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং নিয়মিত ডাক্তারের সঙ্গে চেকআপ করা অপরিহার্য ।

পূর্ববর্তী স্ট্রোক হওয়া: যদি কারও পূর্ববর্তী স্ট্রোক হয়ে থাকে, তবে যাঁরা কখনও স্ট্রোক করেননি তাঁদের তুলনায় ঝুঁকি বেড়ে যায় । স্ট্রোকের পরে আপনার মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এটি আরও বিপজ্জনক হতে পারে ।

ডায়াবেটিস: এটি কেবল শরীরের চিনি বা গ্লুকোজ ব্যবহারের ক্ষমতাকেই প্রভাবিত করে না, বরং সারা শরীরের রক্তনালীতেও ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটায় । স্ট্রোকের সময় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকলে মস্তিষ্কের ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে ।

কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা: কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল, বা LDL, রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে প্রতিটি কোষে পৌঁছে যায় । LDL-এর উচ্চ মাত্রা রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে, যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের জন্য একটি প্রধান ঝুঁকির কারণ ।

নিষ্ক্রিয়তা: যাঁরা নিষ্ক্রিয় বা স্থূলকায় তাদের স্ট্রোকের ঝুঁকি তিনগুণ বেড়ে যায় ।

এই ঝুঁকির কারণগুলি এড়ানো কঠিন ।

বয়স

লিঙ্গ

পারিবারিক ইতিহাস

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

