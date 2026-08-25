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আপনিও কি ছোটখাটো বিষয় ভুলে যাচ্ছেন ? মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ করতে দৈনন্দিন রুটিনে এই পরিবর্তন আনুন

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের অন্যান্য অংশের মতোই আমাদের মস্তিষ্কেরও বিশেষ যত্নের প্রয়োজন ।

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মস্তিষ্কের রোগ প্রতিরোধ করতে দৈনন্দিন রুটিনে এই পরিবর্তন আনুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 25, 2026 at 5:01 PM IST

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স্ট্রোক বা পক্ষাঘাতের মতো আকস্মিক ঘটনা যেকোনও পরিবারকে বিপর্যস্ত করে তুলতে পারে । এমন কঠিন সময়ে প্রায়ই প্রশ্ন জাগে এই ঝুঁকি কি এড়ানো সম্ভব ছিল ? স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, এর উত্তর হল 'হ্যাঁ'।

বিশেষজ্ঞরা জানান, মানুষের দৈনন্দিন সাধারণ অভ্যাসের প্রভাব অনেক বেশি । ডিএনএ (DNA) বা বয়স বেড়ে যাওয়ার মতো বিষয়গুলি আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে হলেও, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিতভাবেই মস্তিষ্ককে গুরুতর অসুস্থতা থেকে রক্ষা করতে পারি ।

জেনে নেওয়া যাক, বড় কোনও খরচ ছাড়াই দৈনন্দিন জীবনে কী কী পরিবর্তন আনা যেতে পারে ?

ব্যায়াম: একটি বিনামূল্যে পাওয়া প্রতিকার

সপ্তাহে অন্তত 150 মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা ব্যায়াম করা মস্তিষ্কের জন্য জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা পালন করে । এর মধ্যে দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো বা যোগব্যায়াম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে । এটি কেবল মস্তিষ্কে রক্ত ​​সঞ্চালন বৃদ্ধি এবং নতুন স্নায়বিক সংযোগ তৈরিতেই সহায়তা করে না, বরং রক্তচাপ ও রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে । উল্লেখ্য যে, স্ট্রোকের অধিকাংশ ঘটনার পিছনে এই দুটি বিষয়ই প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করে ।

খাদ্যাভ্যাসে এই জরুরি পরিবর্তনগুলি আনুন: মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সঠিক পুষ্টি অপরিহার্য । তাজা ফল, সবুজ শাকসবজি, গোটা শস্য (whole grains), বাদাম এবং বিভিন্ন বীজ খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন ।

ওমেগা-3: এই পুষ্টি উপাদানটি পেতে আখরোট বা চর্বিযুক্ত মাছ খান ।

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: বেরি জাতীয় ফল এবং সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে ।

এছাড়া লবণ, চিনি এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার (processed foods) কম খাওয়া রক্তনালী সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

7 থেকে 9 ঘণ্টা ঘুম কেন জরুরি ?

টানা সাত থেকে নয় ঘণ্টা গভীর ঘুম মস্তিষ্কের জন্য এক ধরণের 'সার্ভিসিং' বা রক্ষণাবেক্ষণের মতো কাজ করে । ঘুমের মধ্যেই মস্তিষ্ক সারাদিনের স্মৃতিগুলিকে সুসংহত করে, ক্ষয়পূরণ করে এবং ক্ষতিকর বিষাক্ত পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয় । যারা নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমান না, তাদের স্মৃতিশক্তি এবং মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতা কোনো স্পষ্ট সতর্কবার্তা ছাড়াই ধীরে ধীরে কমতে থাকে ।

মানসিক চাপ কমান এবং প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটান

দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ মাত্রায় স্ট্রেস হরমোনের উপস্থিতি মেজাজ ও স্মৃতিশক্তির ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে । এর মোকাবিলায় গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা ধ্যান (meditation) করুন অথবা বাইরে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করুন । স্মার্টফোন দূরে রেখে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো এবং সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা ৷ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সুস্বাস্থ্যের জন্য যেকোনও ব্যয়বহুল ওষুধের চেয়েও বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে ।

মানসিক ব্যায়ামও অপরিহার্য: শরীরের মতোই মস্তিষ্ককেও সচল রাখা প্রয়োজন । ভালো বই পড়া, ধাঁধা সমাধান করা কিংবা নতুন কোনও ভাষা বা বাদ্যযন্ত্র শেখার মতো কাজে নিজেকে যুক্ত রাখুন । এই কাজগুলো 'কগনিটিভ রিজার্ভ' (cognitive reserve) বা মস্তিষ্কের সক্ষমতার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে, যা বার্ধক্যজনিত প্রভাবের বিরুদ্ধে মস্তিষ্কের সুরক্ষাকবচ হিসাবে কাজ করে ।

মানসিকতা গুরুত্বপূর্ণ: সতর্কবার্তাগুলোকে গুরুত্ব দিন:

নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মাধ্যমে ওজন, কোলেস্টেরল, রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখুন । 'আগামী বছর থেকে অ্যালকোহল বা সিগারেটের মতো বদভ্যাসগুলো ছেড়ে দেব—এমন মানসিকতা অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে ৷ কারণ এই অভ্যাসগুলি সরাসরি স্ট্রোকের কারণ হতে পারে ।

এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে দ্রুত পদক্ষেপ নিন

অসুস্থতার প্রাথমিক লক্ষণগুলিকে কখনওই হালকাভাবে নেবেন না । শরীরে নিচের পরিবর্তনগুলি লক্ষ্য করলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন:

হঠাৎ তীব্র মাথাব্যথা

শরীরের কোনও অংশে অসাড়তা বা দুর্বলতা অনুভব করা

কথা জড়িয়ে যাওয়া বা অস্পষ্ট কথা বলা

হঠাৎ স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া

হাত বা পায়ে কাঁপুনি হওয়া

স্নায়বিক সমস্যার ক্ষেত্রে সময় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । চিকিৎসায় দেরি হলে মস্তিষ্কের সরাসরি ক্ষতি হতে পারে । যদিও কোনও নির্দিষ্ট রুটিনই শতভাগ সুরক্ষার নিশ্চয়তা দিতে পারে না, তবুও যারা খাদ্যাভ্যাস, ঘুম, শরীরচর্চা, মানসিক চাপের মাত্রা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিষয়ে সচেতন থাকেন, তারা বার্ধক্যেও নিজেদের স্মৃতিশক্তি ও কর্মক্ষমতা বা স্বনির্ভরতা ভালোভাবে ধরে রাখতে পারেন । দৈনন্দিন জীবনের এমন ছোটখাটো ও বিচক্ষণ সিদ্ধান্তগুলি আজীবন সুফল বয়ে আনে ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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