কয়েক মিনিটের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করুন ! এই পরীক্ষাগুলি হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও পেশির শক্তি মূল্যায়ন করবে

কয়েক মিনিটের মধ্যে শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করুন ! এই পরীক্ষাগুলি হৃদপিণ্ড, ফুসফুস ও পেশির শক্তি মূল্যায়ন করবে
এখানে দেওয়া সেলফ-টেস্ট বা স্ব-পরীক্ষার সাহায্যে আপনি নিজের স্বাস্থ্য যাচাই করতে পারেন ।
Published : August 17, 2026 at 9:54 AM IST
পুষ্টির ঘাটতি, অনিয়ন্ত্রিত রক্তে শর্করার মাত্রা বা থাইরয়েডের ভারসাম্যহীনতার মতো সমস্যা শনাক্ত করার জন্য রক্ত পরীক্ষা অপরিহার্য । তবে শরীরের শারীরিক সক্ষমতা যাচাই করতে এবং আপনি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় ফিট কি না তা বোঝার জন্য রক্ত পরীক্ষার প্রয়োজন নেই ৷ বরং কয়েকটি সাধারণ পরীক্ষাই এর জন্য যথেষ্ট । এমনকি আপনি বাড়িতে বসেই এই পরীক্ষাগুলি করতে পারেন ৷ জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে করবেন ?
সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পরীক্ষা
আপনার হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের স্বাস্থ্য যাচাই করতে চাইলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পদ্ধতির দিকে খেয়াল করুন । এমন একটি জায়গা বেছে নিন যেখানে অন্তত 50-60 টি সিঁড়ি রয়েছে । না থেমে বা দৌড়াদৌড়ি না করে একটি স্থির গতিতে সিঁড়ি বেয়ে উঠুন । যদি আপনি এক মিনিটের মধ্যে সিঁড়ির চারটি ধাপ (বা তলা) অতিক্রম করতে পারেন, তবে তা আপনার হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের সুস্বাস্থ্যের ইঙ্গিত দেয় । অন্যদিকে, এটি উঠতে যদি দেড় মিনিট সময় লাগে, তবে বুঝতে হবে যে আপনার হৃদপিণ্ড তার পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করছে না ।
ডিপ স্কোয়াট হোল্ড (Deep Squat Hold)
এই ব্যায়ামটি শরীরের নীচের অংশের সচলতা, ভারসাম্য এবং নমনীয়তা যাচাই করে। এটি করার জন্য, প্রথমে আপনার পা দু'টিকে কোমরের সমান দূরত্বে ফাঁক করে দাঁড়ান এবং খেয়াল রাখুন যেন গোড়ালিগুলি মাটির সঙ্গে সমতলভাবে লেগে থাকে । এরপর, ধীরে ধীরে নীচের দিকে নেমে স্কোয়াট (squat) অবস্থায় আসুন এবং এই অবস্থানটি 30 সেকেন্ড থেকে এক মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখুন ।
ডেড হ্যাং (Dead Hang)
শরীরের উপরের অংশের সক্ষমতা বা স্বাস্থ্য যাচাই করতে 'ডেড হ্যাং' পরীক্ষাটি ব্যবহার করুন । মাথার ওপর থাকা একটি বার (bar) দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরুন এবং 30 সেকেন্ড পর্যন্ত সেই অবস্থায় ঝুলে থাকুন । যদি আপনি পুরো 30 সেকেন্ড ধরে রাখতে না পারেন, তবে বুঝতে হবে যে আপনার কাঁধ ও হাতের মুঠির (grip) শক্তি বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে ।
এক পায়ে ভারসাম্য রক্ষা (Single-Leg Balance)
নাম থেকেই বোঝা যায়, এই পরীক্ষায় এক পায়ের ওপর ভর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখতে হয় । এক জায়গায় দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করুন এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রেখে এক পায়ের ওপর দাঁড়ানোর চেষ্টা করুন । এই অবস্থায় 30 সেকেন্ড থাকুন । যদি আপনি টলমল করেন বা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন, তবে বুঝতে হবে যে আপনার গোড়ালির স্থিতিশীলতা বা দৃঢ়তা আরও বাড়ানো প্রয়োজন ।
বাইসেপ কার্ল (Bicep Curl)
শরীরের ওপরের অংশের—বিশেষ করে বাহু ও পেশির—শক্তি যাচাই করার জন্য 'বাইসেপ কার্ল' ব্যায়ামটি অত্যন্ত কার্যকর । ডাম্বেল হাতে নিয়ে শরীরের অন্য কোনও অংশ না দুলিয়ে বা না নড়িয়ে কেবল কনুইয়ের সাহায্যে হাত ওঠানো-নামানোর মাধ্যমেই এই ব্যায়ামটি করা হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)