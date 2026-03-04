ETV Bharat / health

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় কি আপনার পা কাঁপে ? প্রতিদিনের রুটিনে রাখুন এই ব্যয়ামগুলি

আমাদের শরীরের সুস্থতা এবং স্থিতিশীলতার জন্য পায়ের পেশী শক্তিশালী করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Healthy Life
পা কে শক্তিশালী করতে এই ব্যায়মগুলি করুন (Getty Image)
পায়ের পেশী আমাদের শরীরের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি । এগুলি কেবল আমাদের নড়াচড়া করতে সাহায্য করে না, বরং সামগ্রিক ভারসাম্য, স্থিতিশীলতা এবং শক্তির জন্যও অপরিহার্য । শক্তিশালী পায়ের পেশী আঘাত প্রতিরোধ করে, চলাচল সহজ করে এবং দৈনন্দিন কাজকর্মকে সহজ করে তোলে ।

বিশেষ করে আজকের জীবনযাত্রায়, যেখানে আমরা বেশিরভাগ সময় বসে থাকি, পায়ের পেশী দুর্বল হয়ে পড়ে । তাই, পায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সঠিক ব্যায়াম অপরিহার্য । এখানে কিছু চমৎকার ব্যায়াম দেওয়া হল যা কার্যকরভাবে পায়ের পেশী শক্তিশালী করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেগুলি সম্পর্কে ৷

স্কোয়াটস: স্কোয়াটস হল একটি যৌগিক ব্যায়াম যা কোয়াড্রিসেপস, গ্লুটস, হ্যামস্ট্রিং এবং কাভলসকে শক্তিশালী করে । কাঁধ-প্রস্থ ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়ান । তারপর ধীরে ধীরে আপনার হাঁটু বাঁকান এবং চেয়ারে বসে থাকার মতো করে বসে থাকুন । নিশ্চিত করুন যে আপনার হাঁটু আপনার পায়ের আঙুলের বাইরে না যায় । তারপর ধীরে ধীরে আবার উপরে উঠুন । এটি 3 সেটে 15-20 বার করুন ।

ফুসফুস: পায়ের শক্তি বৃদ্ধির জন্য ফুসফুস খুবই কার্যকর । এক পা সামনে রেখে হাঁটুতে বাঁকুন, পিছনের পা সোজা রাখুন । তারপর, পিছনে দাঁড়ান । উভয় পা দিয়ে একই সংখ্যক পুনরাবৃত্তি করুন । এই ব্যায়ামটি পায়ের প্রতিটি প্রধান পেশী গোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ।

ডেডলিফ্ট: ডেডলিফ্ট একটি শক্তিশালী ব্যায়াম যা পা, পিঠ এবং মূল পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে । আঘাত এড়াতে সঠিক কৌশল অপরিহার্য । এই ব্যায়ামটি বিশেষভাবে হ্যামস্ট্রিং এবং গ্লুটগুলিকে লক্ষ্য করে ।

গ্লুট ব্রিজ: আপনার পিঠের উপর শুয়ে পড়ুন, আপনার পা বাঁকুন এবং আপনার নিতম্বকে তুলুন । এই ব্যায়াম গ্লুটস এবং হ্যামস্ট্রিংকে শক্তিশালী করে এবং কোমরকেও সমর্থন করে ।

সাইড লেগ উত্থাপন: পায়ের উত্থান নিতম্ব এবং উরুর পাশের পেশীগুলিকে শক্তিশালী করে । মেঝেতে শুয়ে একটি পা উপরে তুলুন এবং ধীরে ধীরে এটি নীচে নামান । উভয় পা দিয়ে পুনরাবৃত্তি করুন ।

স্টেপ-আপ: এক পা দিয়ে শক্ত স্টুল বা বাক্সে উঠুন এবং তারপর তা নামিয়ে দিন । এই ব্যায়াম কোয়াড্রিসেপস এবং গ্লুটস উভয়কেই শক্তিশালী করে । এটি 3 সেটে 12-15 বার করুন ।

পাহাড়ে হাঁটা: ঢালু পথে হাঁটা বা দৌড়ানো পায়ের পেশীগুলিকে জোরেশোরে কাজ করতে বাধ্য করে । এই ব্যায়াম ক্যালোরি পোড়ানোর ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে এবং স্ট্যামিনা তৈরি করে ।

প্লাইওমেট্রিক্স: প্লাইওমেট্রিক্স, যেমন বক্স জাম্প এবং জাম্প স্কোয়াট, উচ্চ-তীব্রতার ব্যায়াম যা শক্তি এবং শক্তি উভয়ই বৃদ্ধি করে । তবে এগুলি করার সময় সঠিক ফর্ম বজায় রাখতে ভুলবেন না ।

