এই অভ্যাস ব্রেন স্ট্রোকের ঝুঁকি রোধ করতে পারে, আপনিও কি এগুলি উপেক্ষা করছেন ?
ব্রেন স্ট্রোক একটি গুরুতর অবস্থা, এবং এর পেছনে অনেক কারণ ভূমিকা রাখে । প্রতিরোধ এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমাতে পারে ।
Published : February 6, 2026 at 1:50 PM IST
মস্তিষ্কে অপর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ এবং এর ফলে অক্সিজেনের অভাব স্ট্রোকের কারণ হয় । এটি প্রাপ্তবয়স্কদের শারীরিক অক্ষমতার অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
এটি দুটি রূপে প্রকাশ পেতে পারে: মস্তিষ্কে বাধা বা রক্তপাত । এটি প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ উপায় হল এর ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করা । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, স্ট্রোক প্রতিরোধের জন্য কোন ঝুঁকিগুলি এড়ানো গুরুত্বপূর্ণ ।
ব্রেন স্ট্রোকের লক্ষণ:
মুখ, বাহু বা পায়ে হঠাৎ অসাড়তা ।
বিভ্রান্তি, কথা বলতে অসুবিধা, বা ঝাপসা কথা বলা ।
ঝাপসা দৃষ্টি বা ভারসাম্য হারানো ।
কোন আপাত কারণ ছাড়াই তীব্র মাথাব্যথা ।
এই ঝুঁকিগুলি থেকে নিজেকে রক্ষা করুন:
উচ্চ রক্তচাপ: এটি স্ট্রোকের প্রধান কারণ । বয়স্কদের উচ্চ রক্তচাপ স্ট্রোকের ঝুঁকি চার গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিতে পারে । এটিকে উপযুক্ত সীমার মধ্যে আনতে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
ধূমপান: এটি মস্তিষ্কে ব্লকেজের ঝুঁকি দ্বিগুণ করতে পারে এবং হেমোরেজিক স্ট্রোকের ঝুঁকি চারগুণ করতে পারে । এর ফলে ঘাড়ের প্রধান ধমনী ক্যারোটিড ধমনীতে কোলেস্টেরল জমা হতে পারে যা মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ করে । এটি স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায় ।
হৃদরোগ: করোনারি ধমনী রোগ, ভালভ ত্রুটি, অনিয়মিত হৃদস্পন্দন এবং হৃদযন্ত্রের চেম্বারগুলির বৃদ্ধি রক্ত জমাট বাঁধতে পারে । যখন এই জমাট ভেঙে যায়, তখন এটি রক্তনালীগুলিকে ব্লক করতে পারে বা মস্তিষ্কে পৌঁছতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, হৃদরোগের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া এবং ডাক্তারের সাথে নিয়মিত চেকআপ করা গুরুত্বপূর্ণ ।
পূর্ববর্তী স্ট্রোক: যদি কারো আগে স্ট্রোক হয়ে থাকে, তাহলে যাদের কখনও স্ট্রোক হয়নি তাদের তুলনায় ঝুঁকি বেড়ে যায় । স্ট্রোকের পর মস্তিষ্কের যত্ন নেওয়া আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ এটি আরও বিপজ্জনক হতে পারে ।
ডায়াবেটিস: এটি কেবল শরীরের চিনি বা গ্লুকোজ ব্যবহারের ক্ষমতাকেই প্রভাবিত করে না, বরং সারা শরীরের রক্তনালীতেও বিধ্বংসী পরিবর্তন আনে । স্ট্রোকের সময় রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেশি থাকলে মস্তিষ্কের ক্ষতির ঝুঁকি বেশি থাকে ।
কোলেস্টেরলের ভারসাম্যহীনতা: কম ঘনত্বের লাইপোপ্রোটিন কোলেস্টেরল, বা LDL, রক্তের প্রতিটি কোষে পৌঁছয় । LDL-এর উচ্চ মাত্রা রক্তনালীগুলিকে সংকুচিত করে, যা হার্ট অ্যাটাক এবং স্ট্রোকের একটি প্রধান কারণ ।
নিষ্ক্রিয়তা: যাঁরা শারীরিকভাবে সক্রিয় নন বা স্থূলকায় নন তাঁদের স্ট্রোকের ঝুঁকি তিনগুণ বেড়ে যায় ।
এই ঝুঁকির কারণগুলি এড়ানো কঠিন ।
- বয়স
- লিঙ্গ
- পারিবারিক ইতিহাস
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
