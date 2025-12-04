বুকে ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এই লক্ষণ দেখলে সতর্ক থাকুন
আপনি কি নীরব হার্ট অ্যাটাকের কথা শুনেছেন ? এটা আসলে হার্ট অ্যাটাক, কিন্তু এর কোনও লক্ষণ থাকে না ৷ থাকলেও খুব স্বাবাবিক ৷
Published : December 4, 2025 at 11:20 AM IST
আপনি কি জানেন যে হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে সবসময় বুকে ব্যথা হয় না ? হ্যাঁ, কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ৷ যাকে নীরব হার্ট অ্যাটাক বলা হয় । এটি আরও বিপজ্জনক কারণ ব্যক্তি প্রথমে বুঝতে পারেন না যে তাদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে ।
হার্ট অ্যাটাক বা হৃদ্রোগ মানেই যে বুকে তীব্র যন্ত্রণা হবে, তা নয় । অনেক সময়ে নীরবে এসে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে এই রোগ । নীরব হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে, লক্ষণগুলি এতটাই হালকা বা অস্বাভাবিক হয় যে মানুষ প্রায়শই এগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন বা অন্যান্য সমস্যার জন্য দায়ী করে । কিন্তু এটি করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা হ্রাস পেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে নীরব হার্ট অ্যাটাক শনাক্ত করতে হয় ?
নীরব হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of a silent heart attack) ?
হালকা অস্বস্তি বা চাপ: বুকে হালকা টানটান ভাব, চাপ, বা অস্বস্তি যা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারপর চলে যায় । এটি প্রায়শই বুকের গ্যাস বা বদহজম বলে ভুল করা হয় ।
অস্বাভাবিক ক্লান্তি: হঠাৎ করে চরম ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা দেওয়া, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, যা বিশ্রাম নেওয়ার পরেও চলে না ।
হালকা শ্বাসকষ্ট: ব্যাখ্যাতীত শ্বাসকষ্ট বা হালকা শ্বাস নিতে অসুবিধা ।
অব্যক্ত ব্যথা: বুকের পরিবর্তে চোয়াল, পিঠ, ঘাড়, বাহু বা পেটে হালকা ব্যথা বা অস্বস্তি ।
ঘাম: হঠাৎ ঠান্ডা ঘাম, সাধারণত চাপ বা আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কি ।
মাথা ঘোরা বা বমি বমি ভাব: হালকা মাথা ঘোরা, হালকা মাথা ঘোরা, বা ব্যাখ্যাতীত বমি বমি ভাব ।
ঘুমের ব্যাঘাত: রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া অস্বস্থিকর ৷
ঝুঁকির কারণ:
ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, স্থূলতা বা ধূমপান রোগীদের ক্ষেত্রে নীরব হার্ট অ্যাটাক বেশি দেখা যায় ডায়াবেটিস রোগীদের স্নায়ুর ক্ষতি ব্যথার অনুভূতি কমাতে পারে, যা নীরব হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় ৷
নীরব হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে বড় বিপদ: সবচেয়ে বড় বিপদ হল, ব্যক্তি হয়তো বুঝতেও পারবেন না যে তাদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে । চিকিৎসা ছাড়া, হৃদপিণ্ডের পেশীর স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে গুরুতর হৃদরোগ, হার্ট ফেইলিউর বা হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536915/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)