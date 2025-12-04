ETV Bharat / health

বুকে ব্যথা ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে, এই লক্ষণ দেখলে সতর্ক থাকুন

আপনি কি নীরব হার্ট অ্যাটাকের কথা শুনেছেন ? এটা আসলে হার্ট অ্যাটাক, কিন্তু এর কোনও লক্ষণ থাকে না ৷ থাকলেও খুব স্বাবাবিক ৷

Heart Attack
নীরব হার্ট অ্যাটাক (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 4, 2025 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

আপনি কি জানেন যে হার্ট অ্যাটাকের সঙ্গে সবসময় বুকে ব্যথা হয় না ? হ্যাঁ, কোনও স্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই হার্ট অ্যাটাক হতে পারে ৷ যাকে নীরব হার্ট অ্যাটাক বলা হয় । এটি আরও বিপজ্জনক কারণ ব্যক্তি প্রথমে বুঝতে পারেন না যে তাদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে ।

হার্ট অ্যাটাক বা হৃদ্‌রোগ মানেই যে বুকে তীব্র যন্ত্রণা হবে, তা নয় । অনেক সময়ে নীরবে এসে প্রাণ কেড়ে নিতে পারে এই রোগ । নীরব হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে, লক্ষণগুলি এতটাই হালকা বা অস্বাভাবিক হয় যে মানুষ প্রায়শই এগুলিকে উপেক্ষা করে থাকেন বা অন্যান্য সমস্যার জন্য দায়ী করে । কিন্তু এটি করলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে এবং বেঁচে থাকার সম্ভাবনা হ্রাস পেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কীভাবে নীরব হার্ট অ্যাটাক শনাক্ত করতে হয় ?

নীরব হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণগুলি কী কী (What are the symptoms of a silent heart attack) ?

হালকা অস্বস্তি বা চাপ: বুকে হালকা টানটান ভাব, চাপ, বা অস্বস্তি যা কয়েক মিনিট স্থায়ী হয় এবং তারপর চলে যায় । এটি প্রায়শই বুকের গ্যাস বা বদহজম বলে ভুল করা হয় ।

অস্বাভাবিক ক্লান্তি: হঠাৎ করে চরম ক্লান্তি বা দুর্বলতা দেখা দেওয়া, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে, যা বিশ্রাম নেওয়ার পরেও চলে না ।

হালকা শ্বাসকষ্ট: ব্যাখ্যাতীত শ্বাসকষ্ট বা হালকা শ্বাস নিতে অসুবিধা ।

অব্যক্ত ব্যথা: বুকের পরিবর্তে চোয়াল, পিঠ, ঘাড়, বাহু বা পেটে হালকা ব্যথা বা অস্বস্তি ।

ঘাম: হঠাৎ ঠান্ডা ঘাম, সাধারণত চাপ বা আবহাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কি ।

মাথা ঘোরা বা বমি বমি ভাব: হালকা মাথা ঘোরা, হালকা মাথা ঘোরা, বা ব্যাখ্যাতীত বমি বমি ভাব ।

ঘুমের ব্যাঘাত: রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে যাওয়া অস্বস্থিকর ৷

ঝুঁকির কারণ:

ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টেরল, স্থূলতা বা ধূমপান রোগীদের ক্ষেত্রে নীরব হার্ট অ্যাটাক বেশি দেখা যায় ডায়াবেটিস রোগীদের স্নায়ুর ক্ষতি ব্যথার অনুভূতি কমাতে পারে, যা নীরব হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ায় ৷

নীরব হার্ট অ্যাটাকের সবচেয়ে বড় বিপদ: সবচেয়ে বড় বিপদ হল, ব্যক্তি হয়তো বুঝতেও পারবেন না যে তাদের হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে । চিকিৎসা ছাড়া, হৃদপিণ্ডের পেশীর স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে, যা ভবিষ্যতে গুরুতর হৃদরোগ, হার্ট ফেইলিউর বা হঠাৎ কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয় ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK536915/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. শীতকালেও শরীর থাকবে সুস্থ ! এই পানীয় দিয়ে দিন শুরু করলে হবে একদম ফিট
  2. এইচআইভি রোগীদের আর প্রতিদিন ওষুধ খেতে হবে না ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
  3. সবসময় নাক খোঁটার অভ্য়াস ? ভবিষ্যৎতে ডেকে আনতে পারে বড় বিপদ
  4. ত্বকে লিভারের ক্ষতির এই লক্ষণ দেখা যায়, দেখা মাত্রই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

TAGGED:

HEART DISEASE
SIGNS OF HEART DISEASE
হার্ট অ্যাটাক
HEALTH TIPS
SILENT HEART ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.