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প্রতিদিন একই জলের বোতল পুনরায় ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ ? গবেষণার নয়া তথ্য

আপনিও কি প্রতিদিন একই জলের বোতল ব্যবহার করেন ? জেনে নিন কতদিন পর্যন্ত একটি বোতল ব্যবহার করা নিরাপদ ?

Signs You Need To Replace Your Reusable Water Bottle
প্রতিদিন একই জলের বোতল পুনরায় ব্যবহার করা কতটা নিরাপদ (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 14, 2026 at 11:30 AM IST

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আমরা অনেকেই বাড়িতে, অফিসে কিংবা ভ্রমণের সময় প্রতিদিন একই জলের বোতল ব্যবহার করি । এটি একটি ভালো অভ্যাস ৷ কারণ এর ফলে বারবার নতুন প্লাস্টিকের বোতল কেনার প্রয়োজন পড়ে না । তবে একটি বিষয় প্রায়শই আমাদের নজর এড়িয়ে যায় ৷ দীর্ঘ সময় ধরে একই বোতল ব্যবহার করা কি সবসময় নিরাপদ ? এর উত্তর হল হ্যাঁ, তবে কিছু প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে । বোতল নিয়মিত পরিষ্কার না করলে বা ব্যবহারের ফলে তা পুরনো ও জরাজীর্ণ হয়ে পড়লে এর ভিতরে ময়লা ও জীবাণু জমতে পারে । তাই বোতলে জল ভরার মতোই এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ করাও অত্যন্ত জরুরি ।

আপনি যদি এটি প্রতিদিন ব্যবহার করেন, তবে এটি পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি ।

ইউএস সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (CDC)-এর মতে, বারবার ব্যবহারযোগ্য pলের বোতল নিয়মিত ধোয়া উচিত । সরাসরি বোতল থেকে জল পান করার সময় মুখের জীবাণু বোতলের মুখ ও ভিতরের অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে । কয়েক দিন ধরে বোতল পরিষ্কার না করলে এই জীবাণুর সংখ্যা বাড়তে পারে । তাই প্রতিদিন বা প্রতিবার ব্যবহারের পর বোতল ধুয়ে ফেলা একটি ভালো অভ্যাস ।

সব বোতলের স্থায়িত্ব সমান নয়: উন্নত মানের স্টিল ও কাচের বোতল দীর্ঘ সময় ধরে ব্যবহার করা যায় । তবে প্লাস্টিকের বোতলে যদি ফাটল, গভীর আঁচড়, দুর্গন্ধ বা রঙের পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে তা বদলে ফেলা উচিত । যুক্তরাষ্ট্রের ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) একবার ব্যবহারের উপযোগী (সিঙ্গেল-ইউজ) প্লাস্টিকের বোতল পুনরায় ব্যবহার না করার পরামর্শ দেয়, কারণ এগুলি দীর্ঘ সময় ধরে বারবার ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়নি ।

এই লক্ষণগুলো উপেক্ষা করবেন না: ধোয়ার পরেও যদি বোতল থেকে দুর্গন্ধ বের হয়, ভিতরে দাগ থেকে যায়, ঢাকনা ঠিকমতো বন্ধ না হয় কিংবা বোতলে কোনও ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায়, তবে নতুন একটি বোতল কিনে নেওয়াই ভালো । এই ধরনের বোতল পরিষ্কার রাখাও কঠিন হয়ে পড়ে ।

বোতল পরিষ্কারের সঠিক নিয়ম:

FoodSafety.gov-এর মতে, পুনরায় ব্যবহারযোগ্য বোতলগুলি হালকা গরম জল ও হালকা সোডা দিয়ে ধোয়া উচিত । বোতলের ঢাকনা এবং এর ভিতরের খাঁজগুলিও ভালোভাবে পরিষ্কার করার বিষয়টি নিশ্চিত করুন । ধোয়ার পর বোতলে পুনরায় জল ভরার আগে তা পুরোপুরি শুকাতে দিন ৷ এতে বোতলটি পরিষ্কার ও ব্যবহারের জন্য নিরাপদ থাকে ।

ছোট্ট একটি অভ্যাস, বড় উপকারিতা

জলের বোতল আমাদের নিত্যব্যবহার্য একটি জিনিস, যা আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি । অথচ ভালো অবস্থায় থাকা একটি পরিষ্কার বোতলই নিশ্চিত করে যে আপনার পানীয় জল নিরাপদ থাকবে । তাই নিয়মিত বোতল পরিষ্কার করুন এবং কোনও ধরনের ক্ষয় বা ক্ষতির লক্ষণ দেখা দিলেই তা বদলে ফেলুন । এই সাধারণ সতর্কতাটুকু আপনার দৈনন্দিন স্বাস্থ্যের ওপর বড় প্রভাব ফেলতে পারে ।

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WATER BOTTLE
HEALTHY LIFESTYLE
জলের বোতল
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