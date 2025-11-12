ETV Bharat / health

হৃদরোগের অবনতি হলে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করা মারাত্মক হতে পারে

হৃদরোগের ক্ষুদ্রতম সমস্যাকেও উপেক্ষা করা মারাত্মক হতে পারে । অতএব এটি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।

Health Tips
হৃদরোগের সমস্যা (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 12, 2025 at 12:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পরিবর্তিত জীবনধারা, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যাসের কারণে, হৃদরোগের ঘটনা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । তবে মানুষ খুব কমই এই বিষয়ে মনোযোগ দেন ৷ যারফলে রোগটি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয় । তবে আমাদের শরীর কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ দিয়ে আমাদের সতর্ক করার চেষ্টা করে ।

এই প্রাথমিক লক্ষণগুলি যদি শনাক্ত করা যায়, তাহলে হৃদরোগ গুরুতর হওয়ার আগেই প্রতিরোধ করা সম্ভব । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এমন পাঁচটি লক্ষণ সম্পর্কে যা হৃদরোগের স্বাস্থ্যের অবনতির ইঙ্গিত দেয় ৷

ছোট ছোট কাজের পরেও শ্বাসকষ্ট: সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করার সময়, একটু দৌড়ানোর সময় বা হালকা কাজ করার সময় যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে এটি উদ্বেগের কারণ হতে পারে । হৃদযন্ত্রের ব্যর্থতার ফলে ফুসফুসে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছতে পারে না, যার ফলে শ্বাস নিতে অসুবিধা হতে পারে । যদি এখন আপনার এমন কাজ করার সময় শ্বাসকষ্ট হয় যা আগে সহজ ছিল, তাহলে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।

ক্রমাগত ক্লান্তি: যদি খুব বেশি পরিশ্রম না করেও ক্লান্তি বজায় থাকে এবং বিশ্রামের পরেও আপনার শক্তির মাত্রা উন্নত না হয়, তাহলে এটি হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে । দুর্বল হৃদপিণ্ড রক্ত ​​সঞ্চালনকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে ক্লান্তি এবং দুর্বলতা দেখা দিতে পারে ।

অনিয়মিত হৃদস্পন্দন: দ্রুত, ধীর বা অনিয়মিত হৃদস্পন্দনও হৃদরোগের একটি লক্ষণ । সাধারণত আমরা আমাদের হৃদস্পন্দন অনুভব করি না, তবে যদি হৃদস্পন্দন দ্রুত স্পন্দিত হতে শুরু করে, মনে হয় এটি লাফিয়ে উঠছে, অথবা অনিয়মিত হৃদস্পন্দন থাকে, তাহলে এটি উপেক্ষা করা উচিত নয় ।

কথা বলার সময় শ্বাসকষ্ট: যদি আপনি স্বাভাবিক কথোপকথনের সময়ও শ্বাসকষ্ট বা কথা বলতে অসুবিধা অনুভব করেন, তাহলে এটি একটি গুরুতর হৃদরোগের লক্ষণ হতে পারে । এই লক্ষণটি ইঙ্গিত দেয় হৃদপিণ্ড এবং ফুসফুস শরীরের অক্সিজেনের চাহিদা পূরণ করতে অক্ষম ।

বুকে ভারী ভাব: চাপ, টানটান ভাব, ব্যথা বা বুকে ভারী ভাব অনুভব করা হৃদরোগের ক্লাসিক লক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয় । কখনও কখনও, এই ব্যথা বাম হাত, চোয়াল বা পিঠে ছড়িয়ে পড়তে পারে । যদি আপনি এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে আপনার অবিলম্বে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত ।

যদি আপনি এই লক্ষণগুলি অনুভব করেন, তাহলে দেরি না করে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে সমস্যাটি নির্ণয় করতে পারেন এবং সময়মত চিকিৎসা শুরু করতে পারেন ।

https://www.nhlbi.nih.gov/health/coronary-heart-disease/symptoms

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

  1. প্রতিদিন 10 মিনিট হাঁটলেই হবে সুন্দর জীবন, গবেষণায় চাঞ্চল্যকর তথ্য
  2. এই লক্ষণ ক্যানসারের শুরু হতে পারে ! দূষণ কীভাবে ফুসফুসকে প্রভাবিত করে জেনে নিন চিকিৎসকের মতামত
  3. শীতকালে এই সবজি সুপারফুডের চেয়ে কম নয়, বহু স্বাস্থ্যগত সমস্যা দূরে রাখবে
  4. ডাক্তারের পরামর্শগুলি ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করবে, আজ থেকে রুটিনে এগুলি অন্তর্ভুক্ত করুন

TAGGED:

HEART DISEASE
SIGNS
হৃদরোগের সমস্যা
HEART DISEASE SIGNS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.