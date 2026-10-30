ক্যালসিয়াম খেয়েও কেন দুর্বল হচ্ছে হাড় ? জানুন আসল কারণ

ক্যালসিয়াম খেয়েও কেন দুর্বল হচ্ছে হাড় ? জানুন আসল কারণ
Calcium And Vitamin D Deficiency: আমরা প্রায়শই ধরে নিই যে ক্যালসিয়াম আমাদের হাড়কে মজবুত করে তুলবে, কিন্তু বাস্তবতা এর থেকে অনেকটাই আলাদা ।
Published : October 30, 2026 at 5:15 PM IST
কেবল ক্যালসিয়াম গ্রহণ করলেই হাড় মজবুত হয় না । ক্যালসিয়াম শোষণ করতে এবং হাড়ের শক্তি বজায় রাখতে শরীরের বিশেষ সংকেত বা উদ্দীপনার প্রয়োজন হয় । আর এখানেই ভিটামিন ডি, শরীরচর্চা এবং খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
ভিটামিন ডি ছাড়া ক্যালসিয়াম কোনও কাজেই আসে না:
ক্যালসিয়াম হল ইটের মতো, আর ভিটামিন ডি হল সেই কর্মীর মতো, যে ইটগুলোকে ঠিক সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয় । আপনি যতই ক্যালসিয়াম গ্রহণ করুন না কেন, শরীরে যদি ভিটামিন ডি-এর অভাব থাকে, তবে সেই ক্যালসিয়াম শরীর শোষণ করতে পারবে না ।
ভারতে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি অত্যন্ত সাধারণ একটি সমস্যা । যে সব আইটি পেশাজীবী সারাদিন অফিসে কাজ করেন, গৃহিণী এবং বয়স্ক ব্যক্তি যারা খুব একটা বাইরে বের হন না তাঁরা প্রায়শই এই সমস্যায় আক্রান্ত হন । শরীরে ব্যথা, ক্লান্তি, পায়ে ব্যথা এবং দুর্বলতা হল এই অবস্থার অত্যন্ত সাধারণ কিছু লক্ষণ ।
সূর্যরশ্মি ও খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে কীভাবে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ করা যায় ?
সূর্যরশ্মি শরীরে ভিটামিন ডি তৈরিতে সাহায্য করে । তবে ঠিক কতটা প্রয়োজন, তা নির্ভর করে ত্বকের ধরণ, বয়স এবং দিনের কতটা সময় বাইরে কাটাচ্ছেন তার উপর । সকালে 15-20 মিনিট সূর্যের আলোয় থাকা উপকারী, তবে কেবল এটুকুই হয়তো যথেষ্ট নয় ।
খাদ্যতালিকায় চর্বিযুক্ত মাছ, ডিমের কুসুম এবং ভিটামিন বা খনিজ উপাদান যুক্ত করা হয়েছে (ফর্টিফাইড) এমন দুধ বা সিরিয়াল রাখতে পারেন । তবে ঘাটতি যদি বেশি হয়, তবে কেবল সূর্যরশ্মি ও খাদ্যাভ্যাস দিয়ে তা পূরণ নাও হতে পারে । কোনও সাপ্লিমেন্ট (পরিপূরক খাদ্য) শুরু করার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন এবং শরীরে পুষ্টির মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নিন ৷ কারণ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া উচ্চ মাত্রায় সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করা ক্ষতিকর হতে পারে ।
হাড়ের জন্য সবচেয়ে ভালো ওষুধ হল ব্যায়াম:
হাঁটা, সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা, নাচ বা ওজন তোলার মতো শারীরিক কর্মকাণ্ড হাড়কে শক্তিশালী থাকার সংকেত দেয় । অন্যদিকে, সারাদিন চেয়ারে বসে থাকলে ঠিক তার উল্টো ফল হয়—অর্থাৎ হাড় দুর্বল হয়ে পড়ে ।
হাঁটা এবং সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করা অত্যন্ত কার্যকর ব্যায়াম । হালকা ওজন বা রেজিস্ট্যান্স ব্যান্ড ব্যবহার করাও উপকারী, কারণ এগুলি এমন পেশি গঠন করে যা আপনার অস্থিসন্ধি ও হাড়কে সুরক্ষা দেয় । বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এর আরেকটি বড় সুবিধা হল শরীরের ভারসাম্য বা ব্যালেন্স উন্নত হওয়া । অনেক সময় হাড় দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি পড়ে যাওয়ার কারণেও হাড় ভাঙার ঘটনা ঘটে । শরীরের ভারসাম্য ভালো থাকলে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি কমে এবং ফলে হাড় ভাঙার সম্ভাবনাও হ্রাস পায়। এর জন্য খুব কঠিন বা ভারী ব্যায়ামের প্রয়োজন নেই, বরং বয়স ও শারীরিক অবস্থার সঙ্গে মানানসই নিয়মিত নড়াচড়া বা শারীরিক সক্রিয়তাই যথেষ্ট ।
স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস মানে কেবল ক্যালসিয়াম গ্রহণ নয়:
দুধ, দই, পনির, রাগি (এক ধরনের মিলেট বা দানাশস্য), তিল এবং সবুজ শাকসবজি ক্যালসিয়ামের চমৎকার উৎস । তবে হাড়ের কাঠামো গঠনের জন্য প্রোটিনও সমান গুরুত্বপূর্ণ । পর্যাপ্ত প্রোটিনের অভাবে হাড় অত্যন্ত ভঙ্গুর হয়ে পড়তে পারে ।
এছাড়া, ফল, শাকসবজি, ডাল এবং পূর্ণ শস্য (হোল গ্রেইন) সমৃদ্ধ সুষম খাদ্য ম্যাগনেসিয়াম, ভিটামিন কে এবং জিঙ্কের মতো প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে । মনে রাখবেন, ধূমপান, অতিরিক্ত মদ্যপান এবং দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকা এসবই নীরবে হাড়ের ক্ষতি করতে পারে । এই ক্ষতিকর অভ্যাসগুলি ত্যাগ করলে হাড় দ্রুত সেরে উঠতে পারে ।
চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া কোনও সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করবেন না:
শরীরে ক্যালসিয়ামের মাত্রা অতিরিক্ত হয়ে গেলে কিডনিতে পাথর হওয়া বা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । যদি মেনোপজের (রজোনিবৃত্তি) মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, সামান্য পড়ে গিয়ে হাড় ভেঙে যাওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে, দীর্ঘমেয়াদি স্টেরয়েড চিকিৎসা নিয়ে থাকেন অথবা প্রায়শই শরীরে ব্যথাজনিত সমস্যায় ভোগেন, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন । একটি সাধারণ রক্ত পরীক্ষা এবং হাড়ের ঘনত্ব পরিমাপের স্ক্যান (বোন ডেনসিটি স্ক্যান) আপনার শরীরের ঠিক কী প্রয়োজন, তা স্পষ্ট করতে সাহায্য করবে ।
হাড় মজবুত করার বিষয়টি রাতারাতি ঘটে না, আবার কেবল ক্যালসিয়াম গ্রহণ করলেই তা সম্ভব নয়, এটি একটি আজীবন চলমান প্রক্রিয়া । ক্যালসিয়ামসমৃদ্ধ খাবার, পর্যাপ্ত ভিটামিন ডি গ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম এবং একটি স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এই সবকিছু মিলিয়েই প্রকৃত সুফল পাওয়া যায় । তাই আগেভাগেই সচেতন হোন এবং নিয়মিত অভ্যাসগুলি বজায় রাখুন । জীবনের পরবর্তী পর্যায়ে, যখন অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে সক্রিয় ও ব্যথামুক্ত থাকতে চাইবেন, তখন এই মজবুত হাড়ই হবে সবচেয়ে বড় অবলম্বন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6893541/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)