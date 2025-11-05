ভিটামিন ডি-এর অভাব হলে মহিলাদের এই লক্ষণগুলি দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ

ভিটামিন ডি-এর অভাব হলে মহিলাদের এই লক্ষণগুলি দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ
ভিটামিন ডি এর অভাবে মহিলাদের নানান সমস্যা দেখা যায় ৷ এগুলি দেখা দিলে উপেক্ষা করা উচিত নয় ৷
Published : November 5, 2025 at 3:56 PM IST
সূর্যের আলোকে ভিটামিন ডি-এর সর্বোত্তম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয় । তবুও ভারতের মতো দেশে যেখানে এত রোদ থাকে সেখানেও ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি এখনও বিদ্যমান । মহিলাদের মধ্যে এই ঘাটতি বেশি দেখা যায়, হয় তারা ট্যানিং এড়িয়ে চলেন অথবা তাদের জীবনযাত্রার কারণে রোদের সংস্পর্শে কম আসা পছন্দ করেন ।
ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি একটি গুরুতর সমস্যা যা দ্রুত সমাধান না করা হলে, বিপজ্জনক স্বাস্থ্যগত পরিণতি ঘটাতে পারে । প্রায়শই ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির লক্ষণগুলিকে হালকাভাবে নেওয়া হয় বা অন্যান্য সমস্যা বলে ভুল করা হয় । তবে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির লক্ষণগুলি শনাক্ত করলে এই অবস্থার অবনতি রোধ করা যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, মহিলাদের মধ্যে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতির লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
ক্রমাগত ক্লান্তি এবং দুর্বলতা: পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যদি আপনি সর্বদা ক্লান্ত এবং অলস বোধ করেন, তাহলে এটি ভিটামিন ডি-এর অভাবের একটি প্রধান লক্ষণ হতে পারে । এই ক্লান্তি এতটাই তীব্র হতে পারে যে এটি দৈনন্দিন কাজকর্ম করাও কঠিন করে তুলতে পারে ।
হাড় এবং পেশী ব্যথা: ভিটামিন ডি ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে । এর অভাব হাড়কে দুর্বল এবং নরম করে তুলতে পারে, যার ফলে হাড় এবং পেশীতে সাধারণ বা তীব্র ব্যথা হয় । পিঠে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা এবং শরীরের সাধারণ ব্যথা সাধারণ লক্ষণ । এটিকে কখনও কখনও আর্থ্রাইটিস বা ফাইব্রোমায়ালজিয়া বলে ভুল করা হয় ।
পুনরাবৃত্ত সংক্রমণ: ভিটামিন ডি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । অভাব শরীরের অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে মহিলাদের ঘন ঘন সর্দি, ফ্লু এবং অন্যান্য সংক্রমণ হয় ।
মেজাজের পরিবর্তন এবং বিষণ্ণতা: আপনি কি কোনও স্পষ্ট কারণ ছাড়াই দুঃখ, খিটখিটে বা চাপ অনুভব করেন ? ভিটামিন ডি-এর অভাব সরাসরি মস্তিষ্কের কার্যকারিতার সঙ্গে সম্পর্কিত, বিশেষ করে মেজাজ নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনগুলির সঙ্গে । অতএব, ভিটামিন ডি-এর অভাব হতাশার অনুভূতির কারণও হতে পারে ।
চুল পড়া: চুল পড়া অনেক কারণে ঘটতে পারে ৷ তবে মানসিক চাপ এবং পুষ্টির ঘাটতি ছাড়াও, ভিটামিন ডি-এর অভাবও একটি উল্লেখযোগ্য কারণ । ভিটামিন ডি চুলের ফলিকলের জন্য অপরিহার্য । অভাব চুলের বৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং অতিরিক্ত চুল পড়ার কারণ হতে পারে ৷
ধীরে ধীরে ক্ষত নিরাময়: যদি আপনার শরীরের কোন কাটা বা ক্ষত নিরাময়ে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় লাগে, তাহলে এটি ভিটামিন ডি-এর মাত্রা কম থাকার লক্ষণ হতে পারে । নতুন ত্বকের কোষ গঠন এবং নিরাময় প্রক্রিয়ায় ভিটামিন ডি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
হাড়ের দুর্বলতা: দীর্ঘমেয়াদি ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হাড়ের ঘনত্ব হ্রাস করতে পারে ৷ যারফলে হাড় দুর্বল হয়ে যেতে পারে । এই অবস্থাকে অস্টিওপোরোসিস বলা হয় । এটি হাড় ভাঙার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে, বিশেষ করে মেরুদণ্ড, নিতম্ব এবং কব্জিতে, এমনকি সামান্য আঘাতের ক্ষেত্রেও ।
পেশীতে খিঁচুনি: অব্যক্ত পেশীতে টান বা খিঁচুনি ভিটামিন ডি-এর অভাবের লক্ষণ হতে পারে ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532266/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)