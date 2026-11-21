ডায়াবেটিস বাসা বাঁধার আগেই শরীর দেয় এই সংকেত, লক্ষণগুলো দেখলেই সতর্ক হোন
Early signs of Diabetes: আপনি কি জানেন ডায়াবেটিস হওয়ার আগে ‘প্রি-ডায়াবেটিস’ (Pre-diabetes) নামে একটি পর্যায় থাকে ? এর প্রাথমিক লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানা জরুরি ৷
Published : November 21, 2026 at 12:32 PM IST
বর্তমানে ডায়াবেটিস কেবল বয়স্কদের রোগ নয় । 20 থেকে 30 বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের মধ্যেও এটি ক্রমশ বেশি ধরা পড়ছে । টাইপ 2 ডায়াবেটিস খুব ধীরে ধীরে শরীরে বাসা বাঁধে এবং শুরুর দিকে এর লক্ষণগুলো প্রায় বোঝাই যায় না ।
যদি সময়মতো এই লক্ষণগুলি শনাক্ত করা যায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা (ব্লাড সুগার) পরীক্ষা করানো হয়, তবে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং এর ফলে হতে পারে এমন গুরুতর জটিলতাগুলো এড়ানো যায় ।
ডায়াবেটিসের পূর্ববর্তী অবস্থাকে 'প্রি-ডায়াবেটিস' বলা হয় । প্রি-ডায়াবেটিস সময়মতো শনাক্ত করা গেলে এর সঙ্গে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি কমানো সম্ভব । উল্লেখ্য যে, এই অবস্থায় রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকে, তবে তা ডায়াবেটিসের মতো অতটা বেশি হয় না ।
তাই, এই পর্যায়ে সঠিক জীবনধারা অবলম্বন করলে টাইপ 2 ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করা সম্ভব । এই কারণে, প্রি-ডায়াবেটিসের লক্ষণগুলি সম্পর্কে জানা অত্যন্ত জরুরি । এই লক্ষণগুলো কী কী ?
চিকিসৎক উৎসব দাস বলেন, "তিনটি পলি ৷ পলিউরিয়া, পলিফেজিয়া ও পলিডিপসিয়া ৷ যদি বারবার ইউরিনের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যায় ও বার বার প্রস্বাব পায় বা ঘন ঘন খিদে পাওয়া ও জল খাওয়ার প্রবণতা এটি প্রাথমিক পর্যায়ে ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে ৷"
"এর প্রধান কারণ হতে পারে মানসিক চাপ ও অনিয়মিত খাওয়া দাওয়া ৷ এই লক্ষণগুলি দেখা দিলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে রক্তপরীক্ষা করা জরুরি ৷ এরজন্য দরকার লাইফস্টাইল মেইনটেন ও শরীরচর্চা ৷ এছাড়াও হাই গ্লাইসেমিক ইনডেক্স আছে এই ধরনের খাবার এড়িয়ে যাওয়া দরকার ৷"
ক্লান্তি ও দুর্বলতা অনুভব করা: প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে শরীরের কোষগুলি ইনসুলিনকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে না, যারফলে শরীর পর্যাপ্ত শক্তি পায় না । এর ফলে একজন ব্যক্তি সবসময় ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত বোধ করতে পারেন । পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যদি আপনি ক্লান্তি অনুভব করেন, তবে তা প্রি-ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে ।
ত্বকে কালচে দাগ: প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ত্বকে কালচে বা বিবর্ণ দাগ দেখা দিতে পারে ৷ এই অবস্থাকে বলা হয় 'অ্যাকানথোসিস নিগ্রিকানস' (Acanthosis Nigricans)। সাধারণত ঘাড়ে, বগলের নীচে অথবা হাঁটুর চারপাশে এই দাগগুলি ফুটে ওঠে । এটি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের একটি লক্ষণ এবং প্রি-ডায়াবেটিসের নির্দেশক ৷
দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হওয়া বা চোখের সমস্যা: রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গেলে তা চোখের রক্তনালিগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে, যার ফলে দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যেতে পারে । যদি হঠাৎ দৃষ্টিশক্তিতে কোনও পরিবর্তন আসে বা দেখতে সমস্যা হয়, তবে তা প্রি-ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে ।
ক্ষত শুকাতে দেরি হওয়া: প্রি-ডায়াবেটিসের কারণে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে ৷ যারফলে ছোটখাটো ক্ষত বা কাটাছেঁড়া দ্রুত শুকায় না । শরীরের কোনও আঘাত বা আঁচড় যদি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় ধরে না সারে, তবে তা চিন্তার কারণ হতে পারে ।
অতিরিক্ত খিদে: প্রি-ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে গ্লুকোজ কার্যকরভাবে শরীরের কোষে পৌঁছতে পারে না, ফলে শরীর মনে করে যে তার আরও শক্তির প্রয়োজন । এরফলে একজন ব্যক্তি ঘন ঘন খিদের অনুভব করতে পারেন ৷ প্রায়শই এর পাশাপাশি মিষ্টি খাবারের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষাও তৈরি হতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)