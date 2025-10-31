কিডনির ক্ষতির লক্ষণ প্রস্রাবে দেখা যায়, কীভাবে বুঝবেন জানুন বিস্তারিত
কিডনির ক্ষতির দ্রুত চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি মারাত্মক হতে পারে । অতএব কিডনির ক্ষতির লক্ষণগুলি আগে থেকেই শনাক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : October 31, 2025 at 2:53 PM IST
কিডনি আমাদের রক্ত থেকে বিষাক্ত পদার্থ ফিল্টার করে শরীর থেকে বের করে দেয় । কিডনি যদি সঠিকভাবে কাজ করা বন্ধ করে দেয়, তাহলে এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরে জমা হবে, যা রোগের ঝুঁকি বাড়াবে । অতএব কিডনির ক্ষতির লক্ষণগুলির দিকে মনোযোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে সময়মতো এর চিকিৎসা করা যায় ।
কিডনির ক্ষতির কিছু লক্ষণ প্রস্রাবেও দেখা যায় । প্রস্রাবের এই লক্ষণগুলি শনাক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে আপনি সময়মতো ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন এবং কিডনির ক্ষতির অগ্রগতি রোধ করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, প্রস্রাবের মাধ্যমে কিডনির ক্ষতির লক্ষণগুলি সম্পর্কে ।
ফেনাযুক্ত প্রস্রাব: প্রস্রাবে সামান্য ফেনা থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু ফ্লাশ করার পরেও অতিরিক্ত ফেনা থাকা উদ্বেগের কারণ । এই ফেনাযুক্ত প্রস্রাব প্রোটিনুরিয়ার লক্ষণ হতে পারে । সুস্থ কিডনি রক্তে প্রোটিন ধরে রাখে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত কিডনি প্রোটিন বের করে, যা প্রস্রাবে ফেনাযুক্ত প্রস্রাব হিসেবে দেখা যায় । এটি কিডনি রোগের একটি প্রধান লক্ষণ ।
প্রস্রাবের রঙের পরিবর্তন: সুস্থ ব্যক্তিদের প্রস্রাব সাধারণত হালকা হলুদ রঙের হয় । প্রস্রাবের রঙের পরিবর্তন কিডনির সমস্যা নির্দেশ করতে পারে ।
গাঢ় হলুদ বা কমলা: এটি ডিহাইড্রেশন নির্দেশ করতে পারে, যা দীর্ঘক্ষণ থাকলে কিডনির উপর চাপ পড়ে ।
লাল বা গোলাপী: এটি সবচেয়ে উদ্বেগজনক লক্ষণ, যা প্রস্রাবে রক্তের কারণে হয় । এই লক্ষণটি কিডনি সংক্রমণ, পাথর, সিস্ট বা কিডনি প্রদাহের মতো সমস্যায় দেখা যেতে পারে ।
গাঢ় কোলা-জাতীয় রঙ: এটি একটি গুরুতর লক্ষণও, যা কিছু ধরণের কিডনি রোগে দেখা যায় ।
প্রস্রাবের পরিমাণের পরিবর্তন:
প্রস্রাবের পরিমাণ এবং প্রবাহের হঠাৎ পরিবর্তন কিডনির ক্ষতির লক্ষণ হতে পারে ।
ঘন ঘন প্রস্রাব করা: ঘন ঘন প্রস্রাব করার জন্য ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ করে রাতে ।
প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যাওয়া: স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক কম প্রস্রাব তৈরি হয় অথবা একেবারেই প্রস্রাব হয় না । এটি কিডনি বিকলতার একটি গুরুতর লক্ষণ, যেখানে কিডনি শরীর থেকে বর্জ্য অপসারণ বন্ধ করে দেয় ।
প্রস্রাব করার সময় ব্যথা বা জ্বালাপোড়া: প্রস্রাব করার সময় ব্যথা, জ্বালাপোড়া বা খিঁচুনি প্রাথমিকভাবে মূত্রনালীর সংক্রমণের লক্ষণ । তবে যদি এই সংক্রমণ পুনরাবৃত্তি হয় বা চিকিৎসা না করা হয়, তাহলে এটি কিডনিতে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং কিডনিতে সংক্রমণ ঘটাতে পারে ৷ যা স্থায়ী কিডনির ক্ষতি করতে পারে ।
প্রস্রাবের তীব্র গন্ধ: স্বাস্থ্যকর প্রস্রাবের হালকা গন্ধ থাকে । তবে, যদি প্রস্রাব তীব্র, অস্বাভাবিক বা দুর্গন্ধযুক্ত গন্ধ শুরু করে, তবে এটি একটি সতর্কতা চিহ্নও হতে পারে । এই গন্ধ ব্যাকটেরিয়া বা প্রস্রাবে অতিরিক্ত বিষাক্ত পদার্থের কারণে হতে পারে, যা কিডনির কর্মহীনতার ইঙ্গিত দেয় ।
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK535404/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
