এই লক্ষণ অন্ত্রে সসম্যা নির্দেশ করে, উপেক্ষা করলে ভয়ানক ফল হতে পারে

এই লক্ষণ অন্ত্রে সসম্যা নির্দেশ করে, উপেক্ষা করলে ভয়ানক ফল হতে পারে
হজমের দুর্বলতা আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । অন্ত্রের স্বাস্থ্য সামগ্রিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ।
Published : October 25, 2025 at 10:16 AM IST
আপনি কি জানেন যে আপনার পাকস্থলী কেবল খাবার হজম করে না, বরং আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপরও প্রভাব ফেলে ? অতএব, সুস্থ থাকার জন্য অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । তবে আমাদের খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাত্রার কারণে আমরা প্রায়শই অজান্তেই আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারি, যা কখনও কখনও প্রদাহের কারণ হতে পারে ।
যখন আপনার অন্ত্রে প্রদাহ হয়, তখন এটি সরাসরি আপনার পুরো শরীরে প্রভাব ফেলে । এই প্রদাহ প্রায়শই খারাপ খাদ্যাভ্যাস, মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব, অথবা অ্যান্টি-বায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহারের কারণে হয়, যা অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট করে । অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটি নিরাময় করা গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন অন্ত্রের প্রদাহ শনাক্ত করতে সাহায্য করতে পারে এমন লক্ষণগুলি ৷
ক্রমাগত পেট ফাঁপা এবং গ্যাস: সবচেয়ে সাধারণ এবং স্পষ্ট লক্ষণ হল ক্রমাগত পেট ফাঁপা বা গ্যাস। যদি খাওয়ার পরে আপনার পেট প্রায়শই ভারী এবং ফুলে যায়, তাহলে এটি ইঙ্গিত দেয় যে আপনার পাচনতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করছে না । অন্ত্রে প্রদাহের কারণে খাবার খারাপভাবে হজম হতে পারে, যার ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস এবং পেট ফুলে যেতে পারে। এটি খাদ্যদ্রব্য সঠিকভাবে শোষিত না হওয়ার লক্ষণও ৷
ব্রেন ফগ: আপনার কি প্রায়শই মনোযোগ দিতে সমস্যা হয় ? এটিকে ব্রেন ফগ বলা হয় এবং এটি সরাসরি অন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত । অন্ত্র এবং মস্তিষ্কের মধ্যে একটি শক্তিশালী যোগসূত্র রয়েছে, যাকে অন্ত্র-মস্তিষ্ক অক্ষ বলা হয় । অন্ত্রে প্রদাহ এই যোগসূত্রকে প্রভাবিত করতে পারে ৷ যারফলে স্মৃতিশক্তি হ্রাস, চিন্তা করতে অসুবিধা এবং মানসিক ক্লান্তির মতো সমস্যা দেখা দেয় । অন্ত্রে খারাপ ব্যাকটেরিয়া এমন রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করতে পারে যা সরাসরি মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে ।
অবিরাম ক্লান্তি এবং অলসতা: পর্যাপ্ত ঘুমের পরেও যদি আপনি সর্বদা ক্লান্ত বোধ করেন, তাহলে সমস্যার মূল আপনার অন্ত্রে থাকতে পারে । অন্ত্রের প্রদাহ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে ক্রমাগত সক্রিয় রাখে, যা শক্তি হ্রাস করে এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তির দিকে পরিচালিত করে । তদুপরি, অন্ত্র সেরোটোনিনের মতো সুখী হরমোন তৈরি করতে সাহায্য করে, যা ঘুম এবং মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করে ।
ব্রণের মতো ত্বকের সমস্যা: আপনার ত্বক অন্ত্রের স্বাস্থ্যের প্রতিফলন ঘটায় । ব্রণ, একজিমা এবং সোরিয়াসিসের মতো ত্বকের সমস্যাগুলি প্রায়শই অন্ত্রের প্রদাহের লক্ষণ । যখন অন্ত্রের আস্তরণ দুর্বল হয়ে যায়, তখন বিষাক্ত পদার্থ এবং ব্যাকটেরিয়া রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে । শরীর এই বিষাক্ত পদার্থগুলি নির্গত করার জন্য ত্বক ব্যবহার করে, যার ফলে প্রদাহ, লালভাব এবং ব্রণের মতো সমস্যা দেখা দেয় ।
দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং ঘন ঘন অসুস্থতা: আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার 70-80% অন্ত্রে অবস্থিত । অতএব, যখন অন্ত্রে প্রদাহ হয়, তখন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে যায় । ফলস্বরূপ আপনি ঠান্ডা, সংক্রমণ বা অন্যান্য অসুস্থতার জন্য বেশি সংবেদনশীল হয়ে পড়েন । একটি সুস্থ অন্ত্র ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে, কিন্তু প্রদাহ এই ক্ষমতাকে হ্রাস করে ।
হজমের সমস্যা প্রতিরোধের উপায় কী ?
হজমের সমস্যা প্রতিরোধের উপায় নিম্নরূপ:
ফল, সবজি, গোটা শস্য, চর্বিহীন প্রোটিন এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি-সহ একটি সুষম খাদ্য খান ।
পর্যাপ্ত জল পান করে হাইড্রেটেড থাকুন ।
গিলে ফেলার আগে খাবার ভালো করে চিবিয়ে নিন ।
প্রক্রিয়াজাত এবং চর্বিযুক্ত খাবার সীমিত করুন ।
ব্যায়াম এবং শিথিলকরণ কৌশলগুলির মাধ্যমে চাপ পরিচালনা করুন ।
নিয়মিত শারীরিক ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত থাকুন ।
ধূমপান এবং অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন এড়িয়ে চলুন ।
বেশি হজমের সমস্যার জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নিন।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)