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আপনি কি কঠোর পরিশ্রম করছেন, নাকি কেবল নিজেকেই নিঃশেষ করে ফেলছেন ? এই লক্ষণ বলে দিচ্ছে কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের সময় এসেছে

কঠোর পরিশ্রম এবং ‘বার্নআউট’ বা চরম মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তির মধ্যে পার্থক্যটি বুঝে নিন ।

Health Care Tips
কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের সময় এসেছে কখন বুঝবেন ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 20, 2026 at 1:52 PM IST

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লক্ষ্য অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করা নিঃসন্দেহে ভালো একটি বিষয় । কঠিন সময়েও অবিচল থাকা বা হাল না ছাড়া অত্যন্ত জরুরি । তবে, মাঝেমধ্যে এই 'কখনও হাল না ছাড়ার' মানসিকতা আমাদের এমন এক পথে নিয়ে যায়, যেখানে গন্তব্যে পৌঁছনোর তৃপ্তির চেয়ে ক্লান্তিই বড় হয়ে দাঁড়ায় ।

আমরা কেবলই কাজ করে যাই এবং নিজেদের ওপর চাপ সৃষ্টি করি এই ভেবে যে 'আর একটুখানি বাকি ।' আমরা নিজেদের বোঝাই, আর কয়েকটা দিন কঠোর পরিশ্রম করলেই বিশ্রাম নেওয়া যাবে । কিন্তু আর একটুখানি-র এই চক্রের যেন কোনও শেষ নেই । এটি ধীরে ধীরে আমাদের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে ৷ যার ফলে ঘুমের অভাব, মানসিক চাপ বৃদ্ধি এবং তুচ্ছ বিষয়েও মেজাজ খিটখিটে হয়ে পড়ার মতো সমস্যা দেখা দেয় । যে কাজটা একসময় আমরা দারুণ উদ্দীপনা নিয়ে শুরু করেছিলাম, এখন তা থেকেই আমরা দূরে সরে যেতে চাই ।

এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্নটা এটা নয় আপনি শক্তিশালী নাকি দুর্বল । আসল প্রশ্ন হল, আপনার প্রচেষ্টা সঠিক পথে এগোচ্ছে কি না, নাকি আপনি কেবল নিজেকে অকারণে নিঃশেষ করে ফেলছেন ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, 'বার্নআউট' (burnout) হল কর্মক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের এমন একটি অবস্থা যা সঠিকভাবে সামলানো সম্ভব হয়নি । এর লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে চরম ক্লান্তি, কাজের প্রতি মানসিক বিচ্ছিন্নতা এবং পেশাগত কর্মদক্ষতা কমে যাওয়া । এটিকে কেবল সাধারণ ক্লান্তি বা অবসাদ বলে উপেক্ষা করা উচিত নয় ।

কঠোর পরিশ্রম এবং বার্নআউটের মধ্যে পার্থক্য কী ?

কঠোর পরিশ্রমের ফলে শরীর ক্লান্ত হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যেও কাজের অগ্রগতি নিয়ে এক ধরনের মানসিক সন্তুষ্টি কাজ করে । সামান্য বিশ্রাম, বিরতি কিংবা নিজের পছন্দের কোনও কাজে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে শরীরের শক্তি ও সজীবতা ফিরে পাওয়া যায় ।

এর বিপরীতে, বার্নআউটের ক্ষেত্রে বিরতি নেওয়ার পরেও ক্লান্তি পুরোপুরি দূর হয় না । কাজের কথা ভাবলেই মনে এক ধরনের ভারী বা ভারাক্রান্ত অনুভূতি হতে পারে । ব্যক্তির মনে হতে পারে, যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হবে না । তাই কঠোর পরিশ্রম এবং বার্নআউটের মধ্যকার পার্থক্যটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি ।

1) বিশ্রাম নেওয়ার পরেও ক্লান্তি থেকে যাওয়া

সারাদিন কাজের পর ক্লান্তি অনুভব করা স্বাভাবিক । তবে, রাতে ভালো ঘুমের পরেও বা বিরতি নেওয়ার পরেও যদি শরীর ভারী মনে হয়, তবে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা প্রয়োজন ।

ঘুম থেকে ওঠার পরপরই আবার বিছানায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা, সারাদিন শক্তির অভাব বোধ করা এবং ছোটখাটো কাজও কঠিন মনে হওয়া এসবই ইঙ্গিত দেয় আপনার শরীর সাধারণ ক্লান্তির চেয়েও বেশি কিছুর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে । দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপের সঙ্গে মাথাব্যথা, পেশীর টান বা ঘুমের ধরনে পরিবর্তনও দেখা দিতে পারে ।

2) কাজ সম্পর্কিত সবকিছুই আপনাকে বিরক্ত করতে শুরু করেছে: কাজের যেসব বিষয় আপনি একসময় পছন্দ করতেন, এখন সেগুলিই অপছন্দ হতে শুরু করেছে । নতুন কোনও ইমেইল বা ফোন কলের শব্দ শুনলেই বিরক্তি লাগে । নতুন প্রজেক্ট নিয়ে আলোচনার সময় উত্তেজনার পরিবর্তে দুশ্চিন্তা ভর করে ।

কখনও কখনও সমস্যাটি কাজের মধ্যে নয়, বরং কাজটি যেভাবে পরিচালনা করা হচ্ছে তার মধ্যে থাকে । অতিরিক্ত দায়িত্ব, অস্পষ্ট প্রত্যাশা বা সবসময় কাজের জন্য প্রস্তুত থাকার চাপ এসবই কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ কমিয়ে দিতে পারে ।

3) প্রচেষ্টা বাড়ছে, কিন্তু ফলাফল কমছে: আগের চেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করছেন, অথচ কাজগুলি সময়মতো শেষ হচ্ছে না । একই বিষয় বারবার পড়তে হচ্ছে । এমনকি নিত্যদিনের সাধারণ সিদ্ধান্ত নেওয়াও কঠিন মনে হচ্ছে ।

এমন পরিস্থিতিতে কাজের সময় আরও বাড়িয়ে দিলে সমস্যাটি আরও বাড়তে পারে । হয়তো আপনার আরও কঠোর পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই; বরং কাজের অগ্রাধিকার ঠিক করা, ভালো পরিকল্পনা করা বা অন্যদের সহায়তা নেওয়া প্রয়োজন হতে পারে ।

4) ছোটখাটো ভুল ঘন ঘন হচ্ছে: গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ভুলে যাওয়া, ভুল ব্যক্তিকে বার্তা পাঠানো, জিনিসপত্র হারিয়ে ফেলা বা দৈনন্দিন কাজে বারবার ভুল করা এসবই মানসিক ক্লান্তির লক্ষণ হতে পারে ।

প্রতিটি ভুলের জন্য নিজেকে কেবল 'অমনোযোগী' বা 'অসাবধানী' বলে দোষারোপ করা ঠিক নয় । মন যখন ক্রমাগত চাপের মধ্যে থাকে, তখন মনোযোগ দেওয়া এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ব্যাহত হতে পারে ।

5) আপনি সবসময় খিটখিটে মেজাজে থাকছেন: যেসব বিষয় আপনি একসময় সহজে সামলে নিতেন, এখন সেগুলিই রাগিয়ে দিচ্ছে । পরিবারের কোনও সদস্যের সাধারণ প্রশ্নও মনে হচ্ছে যেন তাঁরা আপনাকে বিরক্ত করছে । সহকর্মীর ছোট একটি ভুল আপনার পুরো দিনটাই নষ্ট করে দিতে পারে । যদি দেখেন যে আপনি এমন মানুষদের ওপর রাগ ঝাড়ছেন যাঁদের সঙ্গে আপনার মানসিক চাপের কোনও সরাসরি সম্পর্ক নেই, তবে একটু থেমে সমস্যার মূল কারণটি বোঝার চেষ্টা করা উচিত ।

6) কোনও কাজ শেষ করার পরেও আনন্দ পাচ্ছেন না: লক্ষ্য অর্জন করেছেন, অথচ কোনো উত্তেজনা অনুভব করছেন না । প্রশংসা পেয়েছেন, কিন্তু তাতেও ভালো লাগা কাজ করছে না । একটি কাজ শেষ হতে না হতেই আপনি পরবর্তী কাজটি নিয়ে দুশ্চিন্তা শুরু করে দিতেন ।

নিজের অর্জনে আনন্দ না পাওয়া এবং সবসময় নিজেকে অপর্যাপ্ত বা অযোগ্য মনে হওয়া ইঙ্গিত দেয় যে, আপনি ক্ষমতার বাইরে কোনও মানসিক বোঝা বহন করছেন । এছাড়া, যে লক্ষ্যটি আপনি অনুসরণ করছেন, সেটি আপনার কাছে এখনও আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ কি না, তা-ও ভেবে দেখুন ।

7) একসময় যেসব মানুষ ও কাজের মধ্যে আপনি আনন্দ পেতেন, এখন তাদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন: বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছাই আপনার মধ্যে কাজ করে না । এমনকি পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোকেও এখন এক ধরণের বোঝা বলে মনে হয় । ছুটির দিনগুলিতেও একসময় যেসব কাজ আপনার খুব প্রিয় ছিল, সেগুলির মধ্যে আপনি আর কোনও আনন্দ খুঁজে পান না ।

কিছু সময় একা কাটানো দোষের কিছু নয় । তবে সবসময় সবার থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেওয়া, সব কাজের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলা বা নিজেকে সম্পূর্ণ শূন্য অনুভব করার অর্থ হল আপনার হয়তো মানসিক সমর্থন এবং প্রয়োজনে পেশাদার সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে ।

এখন কী করবেন ? লক্ষ্যটি কি ছেড়ে দেবেন, নাকি কাজের ধরনে পরিবর্তন আনবেন ?

ক্লান্তি বা অবসাদ দূর করার একমাত্র সমাধানই চাকরি ছেড়ে দেওয়া বা লক্ষ্য পরিবর্তন করা—তা কিন্তু নয় । এর পরিবর্তে আপনি ছোটখাটো কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করতে পারেন:

সব কাজকেই জরুরি মনে না করে, তিনটি প্রধান কাজকে অগ্রাধিকার দিন ।

কাজ এবং ব্যক্তিগত সময়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট সীমারেখা তৈরি করুন ।

দীর্ঘ সময় ধরে একটানা কাজ না করে মাঝে মাঝে ছোট বিরতি নিন ।

যেসব দায়িত্ব একা পালন করার প্রয়োজন নেই, সেগুলির ক্ষেত্রে অন্যদের সহায়তা চান ।

ঘুম, খাওয়া-দাওয়া এবং দৈনন্দিন বিশ্রামকে কেবল 'অবশিষ্ট সময়ে সেরে ফেলার মতো কাজ' হিসেবে দেখবেন না ।

অপরিহার্য কাজ এবং কেবল অভ্যাসবশত করা কাজের মধ্যে পার্থক্য করুন ।

কিছু সময় পর পরিস্থিতিটি পুনরায় মূল্যায়ন করুন ।

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার পরেও যদি ক্লান্তি, বিষণ্ণতা, অস্থিরতা, ঘুমের সমস্যা বা দৈনন্দিন কাজ সামলানোর অসুবিধা থেকে যায়, তবে ডাক্তার বা মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াটাই শ্রেয় ৷ বিশেষ করে যখন এই লক্ষণগুলি আপনার কাজ, সম্পর্ক বা স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে শুরু করে ।

কাজের ধরণ বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা মানেই হাল ছেড়ে দেওয়া নয় ।

সব সমস্যার সমাধান কেবল কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই হয় না । কখনও কখনও দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া, সময়সীমা (ডেডলাইন) পুনর্বিন্যাস করা, নতুন কোনও পথ বেছে নেওয়া কিংবা প্রয়োজনে কিছুটা বিরতি নেওয়াও জরুরি হয়ে পড়ে ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9478693/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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