অন্ত্রের সমস্যাতে শরীরে এই লক্ষণ দেখা দেয় ! উপেক্ষা করে ভুল করছেন না তো ?
আমাদের অন্ত্রের স্বাস্থ্য, বা হজম, আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে । অতএব অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।
Published : October 15, 2025 at 12:12 PM IST
এটা বলা নিরাপদ যে আমাদের অন্ত্র আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। দুর্বল হজমশক্তি আমাদের শারীরিক এবং মানসিক উভয় স্বাস্থ্যের উপরই গভীর প্রভাব ফেলতে পারে । অতএব সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য একটি সুস্থ অন্ত্র অপরিহার্য । তবে আমাদের জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাস অন্ত্রের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ।
সবচেয়ে বড় সমস্যা হল আমরা এই বিষয়ে খুব একটা মনোযোগ দিই না । তবে, যখন অন্ত্রের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে, তখন আমাদের শরীর নির্দিষ্ট কিছু সংকেত দিতে শুরু করে । যদি এই সংকেতগুলি সসম্যার দিকে নিয়ে যায়, তাহলে অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন অন্ত্রের লক্ষণগুলি সম্পর্কে ৷
কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া: যদি আপনি ঘন ঘন কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়ায় ভুগে থাকেন তাহলে এটি অস্বাস্থ্যকর অন্ত্রের লক্ষণ হতে পারে । একটি সুস্থ অন্ত্র খাবার সঠিক গতিতে সরাতে সাহায্য করে এবং মলত্যাগ নিয়মিত রাখে । যখন অন্ত্রগুলি সঠিকভাবে জল শোষণ করতে অক্ষম হয়, তখন মল শক্ত বা আলগা হয়ে যায় । এর ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য বা ডায়রিয়া হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।
ক্রমাগত পেট ফাঁপা: খাওয়ার পর হালকা পেট ফাঁপা স্বাভাবিক, কিন্তু যদি আপনি ক্রমাগত পেট ফাঁপা এবং ভারী বোধ করেন তাহলে এটি উদ্বেগের কারণ । একটি অস্বাস্থ্যকর পেটে, খারাপ ব্যাকটেরিয়া গ্যাস সৃষ্টি করে । উপরন্তু ছোট অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেতে শুরু করতে পারে যা ক্রমাগত পেট ফাঁপার মতো সমস্যা হতে পারে ।
দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা: বিশেষজ্ঞরা জানান, আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার 70-80% অন্ত্রের উপর নির্ভর করে থাকে । একটি সুস্থ অন্ত্রের মাইক্রোবায়োম আমাদের ক্ষতিকারক ভাইরাস এবং ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে । যদি আপনি ঘন ঘন ঠান্ডা, সংক্রমণ বা অন্যান্য অসুস্থতায় আক্রান্ত হন, তাহলে এর অর্থ হল অন্ত্রের ভালো ব্যাকটেরিয়া দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খারাপভাবে কাজ করছে । যারফলে আপনি অসুস্থবোধ শুরু করতে পারেন ৷
ক্রমাগত ক্লান্তি এবং অলসতা: রাতভর ঘুমের পরেও কি আপনি ক্লান্ত বোধ করেন ? অস্বাস্থ্যকর অন্ত্র এর কারণ হতে পারে । অন্ত্রের স্বাস্থ্য সরাসরি আমাদের ঘুম এবং শক্তির স্তরের সাথে সম্পর্কিত । সেরোটোনিন হরমোনের একটি বড় অংশ অন্ত্রে উৎপাদিত হয় । তবে অন্ত্রে প্রদাহ বা ভারসাম্যহীনতা সেরোটোনিন উৎপাদনকে প্রভাবিত করতে পারে, যারফলে অনিদ্রা, ক্লান্তি এবং বিরক্তি দেখা দেয় ।
খাদ্য অসহিষ্ণুতা: খাদ্য অসহিষ্ণুতা হল ল্যাকটোজ এবং গ্লুটেনের মতো কিছু খাবার হজম করতে না পারা । এই সমস্যা প্রায়শই অন্ত্রে এনজাইমের অভাবের কারণে হয় যা নির্দিষ্ট খাবার ভেঙে ফেলতে সাহায্য করে । একটি অস্বাস্থ্যকর অন্ত্র এই এনজাইমগুলি সঠিকভাবে তৈরি করতে পারে না । ফলস্বরূপ কিছু খাবার খাওয়ার পরে পেট ব্যথা, গ্যাস, পেট ফাঁপা, বমি বা মাথাব্যথার মতো লক্ষণ দেখা দিতে পারে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)