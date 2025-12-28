ব্রেকফাস্টে রোজ পাউরুটি খাচ্ছেন ? অজান্তেই শরীরে বাসা বাধছে নানান রোগ
পাউরুটি খেতে অনেকেই ভালোবাসেন । আর তাঁদের এই ভালোবাসাই শরীরের জন্য বিপদ ডেকে আনে । কী কী ক্ষতি হয় জানুন ৷
Published : December 28, 2025 at 12:58 PM IST
আজকের দ্রুতগতির জীবনে, পাউরুটি এবং মাখন বা স্যান্ডউইচ সবচেয়ে সহজ ও দ্রুততম ব্রেকফাস্ট বলে মনে হয় । স্কুলের শিশু হোক বা অফিসের ব্রেকফাস্ট বেশিরভাগ পরিবারের সকাল শুরু হয় পাউরুটি দিয়ে । কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন সময় বাঁচানোর জন্য যে পাউরুটি খাচ্ছেন তা ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করছে ৷
বিশেষজ্ঞরা জানান, সকালে রোজ রোজ এই খাবার খেলে শরীরের বেজে যেতে পারে বারোটা । বিশেষত, আর পাঁচটা মানুষের তুলনায় বিশেষ কিছু মানুষ নিয়মিত পাউরুটি খেলে নিশ্চিতভাবে বিপদে পড়বেন । জেনে নেওয়া দরকার রোজ পাউরুটি খেলে কী কী ক্ষতি হতে পারে ?
রক্তে শর্করার পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করে: ময়দার পাউরুটির গ্লাইসেমিক সূচক খুব বেশি । এটি খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ করে বেড়ে যায় । প্রতিদিন এটি খেলে টাইপ 2 ডায়াবেটিসের ঝুঁকি তৈরি হতে পারে । এটি শরীরে ইনসুলিনের ভারসাম্যও ব্যাহত করতে পারে ।
ওজন কমাতে সাহায্য করে: যদি আপনি ওজন কমানোর চেষ্টা করেন, তাহলে পাউরুটি সবচেয়ে বড় শত্রু । এতে ক্যালোরি এবং কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে, কিন্তু ফাইবারের অভাব থাকে । এটি খেলে আপনার পেট দ্রুত ভরে না, যারফলে অতিরিক্ত খাবার গ্রহণ এবং অতিরিক্ত চর্বি জমা হয় ।
হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যায়: পাউরুটি তৈরি হয় মিহি ময়দা দিয়ে, যা অন্ত্রের সঙ্গে লেগে থাকতে পারে । ফাইবারের অভাবের কারণে, এটি শরীরের পক্ষে হজম করা খুব কঠিন । প্রতিদিন পাউরুটি খেলে প্রায়শই কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেট ফাঁপার মতো সমস্যা দেখা দেয় ।
গুরুতর পুষ্টির ঘাটতি: পাউরুটি তৈরি করা হয় একটি পরিশোধন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে যা গমের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে সরিয়ে দেয় । এতে খুব কম ভিটামিন, খনিজ এবং প্রোটিন থাকে । সহজ কথায়, আপনি কেবল খালি ক্যালোরি গ্রহণ করছেন যা আপনার শরীরকে কোনও পুষ্টি সরবরাহ করে না ।
কোষ্টকাঠিন্য সমস্যা: আমাদের মধ্যে অনেকেরই রোজ সকালে পেট পরিষ্কার হয় না । আর এই মানুষগুলি যদি আবার রোজ পাউরুটি খেয়ে ব্রেকফাস্ট সারেন, তাহলে সমস্যা আরও বাড়বে ৷
হৃদরোগের জন্য বিপদ: বাজারজাত পাউরুটিতে প্রিজারভেটিভ এবং নুন থাকে যা এটিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য তাজা রাখে । অতিরিক্ত সোডিয়াম রক্তচাপ বাড়াতে পারে এবং দীর্ঘমেয়াদি হৃদরোগের কারণ হতে পারে ।
বিশেষজ্ঞদের মতে, আপনাকে পাউরুটি খেতে হলে ময়দার বদলে মাল্টিগ্রেইন বা হোল-গমের রুটি বেছে নিন । তবে আপনার খাদ্যতালিকায় পোহা, দই, ওটস বা মুগ ডাল চিলার মতো তাজা ব্রেকফাস্ট আইটেম অন্তর্ভুক্ত করা ভালো ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11634998/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)