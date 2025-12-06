ঠান্ডায় সকাল বিকেল চায়ের কাপে চুমুক ? অজান্তেই ডেকে আনছেন শরীরে মহাবিপদ

ঠান্ডায় সকাল বিকেল চায়ের কাপে চুমুক ? অজান্তেই ডেকে আনছেন শরীরে মহাবিপদ
শীতকালে অতিরিক্ত চা পান করলে পাকস্থলীর অ্যাসিডের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ।
Published : December 6, 2025 at 12:30 PM IST
শীতকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে চা পানের পরিমাণ হঠাৎ করেই বেড়ে যায় । সকালে চা পান করা, ব্রেকফাস্টের সঙ্গে চা, অফিসের ছুটির সময় চা এবং সন্ধ্যায় ঠান্ডা থেকে বাঁচতে চা - দিনে মোট 4-6 কাপ চা - সাধারণ । কিন্তু খুব কম মানুষই জানেন এই অভ্যাসটি শীতকালে অ্যাসিডিটি বৃদ্ধি করে ।
আয়ুর্বেদ এবং আধুনিক বিজ্ঞান উভয়ের মতে, শীতকালে অতিরিক্ত চা পান করা পেটের অ্যাসিডের মাত্রা দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে । শীতকালে আমাদের হজম শক্তি বৃদ্ধি পেলেও, চায়ের ক্যাফেইন এবং ট্যানিন এটিকে প্রভাবিত করে । এরফলে বুক জ্বালাপোড়া, টক ঢেকুর, পেটে ভারী ভাব বা বমি বমি ভাব দেখা দেয় । বিশেষ করে খালি পেটে চা পান করলে অ্যাসিড অ্যাটাকের মতো সরাসরি প্রভাব পড়তে পারে । যারা সকালে প্রথমেই চা পান করেন তাদের এই সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে ।
ঘন ঘন চা পান করলে পাকস্থলীর আস্তরণও দুর্বল হয়ে পড়ে । ট্যানিন এই আস্তরণ শুকিয়ে যায়, যা পাকস্থলীর অ্যাসিডের জন্য আরও সহজে জ্বালাপোড়া করে তোলে । তাছাড়া, দুধ এবং চিনি দিয়ে তৈরি খুব শক্তিশালী চা অ্যাসিডিটি আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে, এর অর্থ এই নয় যে আপনার চা একেবারেই ছেড়ে দেওয়া উচিত। মূল বিষয় হল কীভাবে, কখন এবং কত পরিমাণে। আয়ুর্বেদ আরও বলে যে ক্ষতির কারণ এটি নয়, বরং ভুল সময় এবং পরিমাণ ।
অ্যাসিডিটির প্রতিকার: অ্যাসিডিটি থেকে দ্রুত মুক্তির সহজ প্রতিকার সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন । সবচেয়ে সহজ প্রতিকার হল লবঙ্গ চিবানো । এটি পেটের অ্যাসিডকে নিরপেক্ষ করে এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই আরাম দেয় । একইভাবে, এক চা চামচ মৌরি বীজ এবং সামান্য চিনির মিছরি খেলে তাৎক্ষণিকভাবে গ্যাস এবং ঢেকুর কমানো যায় । হালকা গরম জলের সঙ্গে এক ফোঁটা খাঁটি ঘি মিশিয়ে পান করলেও পেটের জ্বালা কমে । যদি অ্যাসিডিটি তীব্র হয়, তাহলে জিরে বীজের সঙ্গে বাটার মিল্ক মিশিয়ে পান করলেও তাৎক্ষণিক আরাম পাওয়া যায় । লিকোরিস জলকে খুব হালকা এবং আরামদায়ক বলে মনে করা হয়, যা পেটের আস্তরণকে প্রশমিত করে ।
যদি চা পান করতেই হয়, তাহলে 1-2টি এলাচ যোগ করুন । এতে চায়ের তাপ কমবে । দিনে 2 কাপের বেশি চা পান করা এড়িয়ে চলুন, বিশেষ করে সকালে খালি পেটে এবং রাতের খাবারের পরে । এছাড়াও খুব কড়া বা অতিরিক্ত ফোটানো চা এড়িয়ে চলুন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)