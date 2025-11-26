গ্রিন টি-এর এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে ! কারা খাবেন না জানুন বিস্তারিত
গ্রিন টি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয়, কিন্তু আপনি কি জানেন যে এটি কিছু মানুষের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ?
গ্রিন টি আপনার দৈনন্দিন জীবনের একটি স্বাস্থ্যকর অংশ হিসেবে বিবেচিত হয় । এর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ক্যাটেচিন এবং পলিফেনল শরীরকে বিষাক্ত পদার্থ থেকে রক্ষা করে, বিপাক বৃদ্ধি করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে । ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক বলেন, "তবে এর অর্থ এই নয় যে গ্রিন টি সবার জন্য নিরাপদ, কারণ এটি খাওয়া কিছু স্বাস্থ্যগত অবস্থার জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে । কিছু উদাহরণ দেওয়া হল যাদের গ্রিন টি এড়িয়ে চলা উচিত ।"
গর্ভবতী মহিলারা: গ্রিন টিতে ক্যাফেইন এবং ট্যানিন থাকে, যা গর্ভাবস্থায় ফলিক অ্যাসিড শোষণ কমাতে পারে । এটি ভ্রূণের নিউরাল টিউব ত্রুটির ঝুঁকি বাড়ায় । অধিকন্তু, অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণের ফলে অকাল প্রসব বা কম ওজনের শিশুর জন্ম হতে পারে । তবে ডায়েটিশিয়ান জানান. এক কাপ পান করা যেতে পারে ৷ মাত্রাধিক্ত পান করলেই নানান সমস্যা হতে পারে ৷
স্তন্যপান করানো মহিলারা: ক্যাফিন মাতৃ দুগ্ধে প্রবেশ করে শিশুর অনিদ্রা, খিটখিটে ভাব এবং পেটের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে । এই প্রভাব নবজাতকদের জন্য বিশেষভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে ।
ক্যাফিন সংবেদনশীল ব্যক্তিরা: যাঁরা ক্যাফিনের প্রতি সংবেদনশীল তারা অল্প পরিমাণে হলেও নার্ভাসনেস, হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি, কাঁপুনি এবং মাথা ঘোরা অনুভব করতে পারেন। তাদের জন্য, নিয়মিত গ্রিন টি পান করা সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
রক্তাল্পতা রোগীরা: গ্রিন টি-তে থাকা ট্যানিন খাদ্যতালিকাগত আয়রন শোষণে হস্তক্ষেপ করে । এটি আয়রনের ঘাটতি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, বিশেষ করে যদি রোগী ইতিমধ্যেই কম হিমোগ্লোবিনের মাত্রায় ভুগছেন ।
পাকস্থলী বা লিভারের সমস্যায় ভুগছেন এমন ব্যক্তিরা: খালি পেটে গ্রিন টি পান করলে অ্যাসিডিটি, গ্যাস, বমি বমি ভাব এবং বুকজ্বালা বৃদ্ধি পেতে পারে । কিছু ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত সেবন লিভারের এনজাইমগুলিকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতে পারে এবং লিভারের ক্ষতির ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
রক্তচাপ বা হৃদরোগের রোগীরা: গ্রিন টি-তে থাকা ক্যাফেইন রক্তচাপ এবং হৃদস্পন্দনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে । এটি কিছু হৃদরোগের ওষুধের প্রভাবকেও পরিবর্তন করতে পারে, যা রোগীর অবস্থার আরও খারাপ হতে পারে। এক্ষেত্রেও এক কাপ পান করা যেতে পারে ৷
রক্ত পাতলাকারী ওষুধ গ্রহণকারীরা: গ্রিন টিতে থাকা ভিটামিন কে রক্ত পাতলাকারী ওষুধের (যেমন ওয়ারফারিন) কার্যকারিতা হ্রাস করে, যা রক্ত জমাট বাঁধার ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।
গ্রিন টি উপকারী, তবে শুধুমাত্র সঠিক ব্যক্তির জন্য এবং সঠিক পরিমাণে । যদি আপনার এখানে তালিকাভুক্ত কোনও রোগ থাকে, অথবা আপনার যদি এইগুলির কোনও থাকে, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এটি পান করবেন না । মনে রাখবেন ভুল পরিস্থিতিতে এমনকি একটি স্বাস্থ্যকর পানীয়ও ক্ষতিকারক হতে পারে ।
গ্রিন টির উপাকরিতা (Benefits Of Green Tea):
বার বার খাওয়ার ইচ্ছা কমায়: গ্রিন টি-তে থাকা ক্যাটেচিনগুলি রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে ৷ ফলে অতিরিক্ত খাওয়া রোধ করতে পারে । আপনি যদি সকাল বা সন্ধ্যায় একবার করে গ্রিন টি খান তাহলে আপনার শরীরের জন্য ভালো ৷
মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য় করে: মানসিক চাপ অনেক সময় ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, কারণ এটি কর্টিসলের উৎপাদন বাড়াতে পারে । গ্রিন টি-তে পাওয়া যায় অ্যামিনো অ্যাসিড ৷ এটি উত্তেজনা কমাতে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।
ওজন কমানোর জন্য উপকারী: এটি ক্যালেরি কমায় ৷ গ্রিন টি-তে রয়েছে ক্যালোরির পরিমাণ কম ৷ তাই অন্যান্য সফ্ট ড্রিঙ্কের পরিবর্তে গ্রিন টি আপনার জন্য কার্যকরী হবে ৷ ফলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে থাকবে ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
