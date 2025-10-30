আপনার হৃদয় সুস্থ রাখতে প্রতিদিন এই জিনিসগুলি খান, খারাপ কোলেস্টেরল দূর করবে
আপনি কি জানেন রান্নাঘরে কিছু ছোট ছোট জিনিস রয়েছে যা আপনার হার্টকে শক্তিশালী করতে পারে ৷ জেনে নিন সেগুলি কী কী ?
Published : October 30, 2025 at 5:20 PM IST
কিছু ছোট বীজের কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন যা আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও, বছরের পর বছর ধরে আপনার শিরায় জমে থাকা একগুঁয়ে কোলেস্টেরল পরিষ্কার করার ক্ষমতা রাখে । আপনি কি উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক বা ব্লক হওয়া শিরার ঝুঁকি স্থায়ীভাবে কমাতে চান ? যদি তাই হয়, তাহলে আজই খাদ্যতালিকায় এই পাঁচটি 'সুপার-সিড' অন্তর্ভুক্ত করুন ।
ফ্ল্যাক্স সিড: ফ্ল্যাক্স সিড ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি চমৎকার উদ্ভিদ-ভিত্তিক উৎস । এগুলি একই স্বাস্থ্যকর চর্বি যা আপনার হৃদয়কে সুস্থ রাখে এবং প্রদাহ কমায় । এগুলি দ্রবণীয় ফাইবার এবং লিগনান সমৃদ্ধ । এই ফাইবারগুলি পাকস্থলীতে জেলের মতো পদার্থ তৈরি করে, যা খারাপ কোলেস্টেরলের (LDL) সঙ্গে আবদ্ধ হয় এবং শরীর থেকে তা অপসারণ করে ।
কীভাবে খাবেন: হালকা করে ভেজে এটি গুঁড়ো করে নিন । দই, ওটস বা স্মুদিতে যোগ করে প্রতিদিন 1-2 চা চামচ করে খান ।
চিয়া বীজ: চিয়া বীজ পুষ্টিগুণে ভরপুর এবং এগুলিকে 'সুপারফুড' হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এগুলি ফাইবার, প্রোটিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, যা হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । চিয়া বীজে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড (ALA)ও থাকে, যা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্ত প্রবাহ উন্নত করে । এর ফাইবার কোলেস্টেরল শোষণে বাধা দেয় ।
কীভাবে খাবেন: এক গ্লাস জলে বা দুধে 1 চা চামচ চিয়া বীজ রাতভর ভিজিয়ে রাখুন । সকালে খালি পেটে বা ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এটি খেতে পারেন ৷
কুমড়োর বীজ: কুমড়োর বীজ, যা পেপিটাস নামেও পরিচিত ৷ ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্কের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থে ভরপুর, যা উভয়ই হৃদস্পন্দনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণ স্বাভাবিক হৃদস্পন্দন বজায় রাখতে এবং রক্তনালীগুলিকে শিথিল করতে সাহায্য করে, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে । ফাইটোস্টেরল কোলেস্টেরল শোষণও কমায় ৷
কীভাবে খাবেন ? ব্রেকফাস্টে ভাজা কুমড়োর বীজ উপভোগ করুন, অথবা স্বাস্থ্যকর ক্রাঞ্চের জন্য স্যালাড এবং স্যুপে যোগ করতে পারেন ।
সূর্যমুখী বীজ: সূর্যমুখীর শক্তিশালী বীজ ভিটামিন ই-এর একটি চমৎকার উৎস । ভিটামিন ই একটি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যা আপনার ধমনীকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । ভিটামিন ই কোষগুলিকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং ধমনীতে চর্বি জমা কমাতে সাহায্য করতে পারে । এগুলিতে স্বাস্থ্যকর চর্বিও থাকে যা খারাপ কোলেস্টেরল কমায় ।
কীভাবে খাবেন: হালকা করে ভাজুন এবং সরাসরি খান, অথবা ওটস, দই এবং বেকড খাবারে ব্যবহার করুন ।
তিলের বীজ: সাদা এবং কালো তিলের বীজ লিগনান এবং ফাইটোস্টেরলের মতো এনজাইমে সমৃদ্ধ । এই ক্ষুদ্র বীজগুলি আমাদের শরীরে স্বাস্থ্যকর কোলেস্টেরলের মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে । গবেষণায় দেখা গিয়েছে নিয়মিত তিলের বীজ খাওয়া খারাপ কোলেস্টেরল (LDL) কমাতে সাহায্য করে এবং শিরার নমনীয়তা উন্নত করে ।
কীভাবে খাবেন ? তিলের বীজ ভাজুন এবং চাটনি বা স্যালাডে যোগ করুন, অথবা রান্নায় তিলের তেল ব্যবহার করুন ।
এই বীজগুলিকে আপনার খাদ্যতালিকার অংশ করুন ৷ তবে মনে রাখবেন অন্য সবকিছুর মতো, এগুলি পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উচিত । প্রতিদিন 1-2 চা চামচ যথেষ্ট । যদি আপনার গুরুতর হৃদরোগের কোনও থাকে, তাহলে আপনার খাদ্যতালিকায় কোনও বড় পরিবর্তন করার আগে একজন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10339661/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3745769/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)