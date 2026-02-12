আয়ু নয় বছর বৃদ্ধি পেতে পারে ! জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের সময়সূচী উন্নত করুন, গবেষণার নয়া তথ্য

আয়ু নয় বছর বৃদ্ধি পেতে পারে ! জীবনধারা, খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের সময়সূচী উন্নত করুন, গবেষণার নয়া তথ্য
দীর্ঘ এবং রোগমুক্ত জীবনের পথ প্রশস্ত করার জন্য, আপনাকে কিছু জীবনযাত্রার পরিবর্তন আনতে হবে ।
Published : February 12, 2026 at 10:23 AM IST
ভারত কয়েক দশক ধরে অপুষ্টির কবল থেকে বেরিয়ে আসার পরও এখন এটি একটি নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি: ক্রমবর্ধমান স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং অসংখ্য অসংক্রামক রোগের (এনসিডি)। এগুলি নগরায়ন, বসে থাকা জীবনযাত্রা এবং অস্বাস্থ্যকর খাবারের উপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতার ফলাফল । ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) অনুসারে, ভারতে 60 শতাংশেরও বেশি মৃত্যু হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং ক্যান্সারের মতো কারণে হয় ।
এগুলি সবই জীবনধারা-সম্পর্কিত অসংক্রামক রোগ । গবেষণা জার্নাল ল্যানসেটে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, পাঁচ মিনিট অতিরিক্ত ঘুম, দুই মিনিট পরিমিত ব্যায়াম এবং একটু সতর্ক খাদ্যাভ্যাস এমন মানুষের জীবনে এক বছর যোগ করতে পারে যারা ঘুমের অভাব, শারীরিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসের প্রতি অসাবধান । ঘুম, শারীরিক কার্যকলাপ এবং খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা ব্যক্তিগত পরিবর্তনের যোগফলের চেয়েও বেশি কিছু হতে পারে ।
একটি সুস্থ জীবনধারা আপনার উপকারিতা সর্বাধিক করবে ৷
গবেষণায় দেখা গিয়েছে প্রতিদিন 42 থেকে 103 মিনিটের ব্যায়াম, সাত থেকে আট ঘণ্টা ভালো ঘুম এবং একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্য (যেমন, মাছ, গোটা শস্য, শাকসবজি এবং ফল) আয়ু 9.35 বছর এবং সুস্থ আয়ু 9.46 বছর বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য । তবে, এই গবেষণার অর্থ এই নয় যে আপনার দুই মিনিটের জন্য ব্যায়াম করা উচিত এবং ধরে নেওয়া উচিত যে আপনার লক্ষ্য অর্জন হয়েছে ।
আপনার 20 থেকে 30 মিনিটের জোরালো, তীব্র ব্যায়ামও করা উচিত, যার মধ্যে শক্তি এবং কার্ডিও উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে, অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার, ধূমপান, অ্যালকোহল, বডি মাস ইনডেক্স, অনিদ্রা, নাক ডাকা এবং দিনের বেলায় অলসতা এড়ানো সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। একটি সুস্থ জীবন একটি সুষম এবং সংগঠিত জীবনধারার উপর নির্ভর করে; আমাদের সময়মতো এটি স্বীকার করতে হবে ।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, 2024 সালে বিশ্বব্যাপী 1.8 বিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্কদের রোগের ঝুঁকিতে দেখা গিয়েছে, যাঁরা শারীরিকভাবে সক্রিয় ছিলেন না ।
50% ভারতীয় প্রাপ্তবয়স্ক পর্যাপ্ত শারীরিক কার্যকলাপ করেন না, যা সুস্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।
প্রতিদিন 10 মিনিটের তীব্র ব্যায়াম অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি 15 শতাংশ কমিয়ে দেয় ।
আইসিএমআর অনুসারে, 56.6 রোগ সরাসরি খারাপ খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত ।
কীভাবে ওয়ার্কআউট পরিকল্পনা করবেন ?
ব্যায়াম পরিকল্পনা প্রায়শই শরীরের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয় ৷ ক্যালোরি পোড়ানো, শক্তি বৃদ্ধি করা বা নমনীয়তা উন্নত করার উপর মনোযোগ দেওয়া হয় । তবে ব্যায়াম মানসিক এবং মানসিক সুস্থতা উন্নত করা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ব্যায়াম উদ্বেগ এবং বিষণ্ণতার লক্ষণগুলি হ্রাস করে এবং ঘুম উন্নত করে ।
এ্যারোবিক ফিটনেস: ব্যায়ামের সময় আপনি যখন দ্রুত এবং গভীরভাবে শ্বাস নেন, তখন আপনার হৃদস্পন্দন বৃদ্ধি পায় । এটি পেশীগুলিতে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে । আপনার অ্যারোবিক ফিটনেস যত ভালো হবে, আপনার হৃদয়, ফুসফুস এবং রক্তনালীগুলি তত দক্ষতার সঙ্গে সারা শরীরে অক্সিজেন পরিবহন করবে । এর জন্য, আপনি দ্রুত হাঁটা, জগিং, সাইক্লিং, সাঁতার ইত্যাদি করতে পারেন ।
শক্তি প্রশিক্ষণ: পেশী ফিটনেস হাড় এবং পেশী শক্তিশালী করতে সাহায্য করে । এই ব্যায়ামগুলি ওজন ব্যবস্থাপনা এবং নমনীয়তা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য । এই ব্যায়ামগুলির মধ্যে রয়েছে পুশ-আপ, পুল-আপ, সিট-আপ এবং লেগ স্কোয়াট ।
কোর ব্যায়াম: পেটের পেশী, ঘাড়, পিঠ এবং শরীরের নীচের অংশকে শক্তিশালী করার জন্য এটি অপরিহার্য । এর জন্য প্ল্যাঙ্ক সিট-আপের মতো ব্যায়াম করা যেতে পারে ।
নমনীয়তা এবং স্ট্রেচিং: জয়েন্টগুলিকে সক্রিয় রাখতে এবং শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ । 30 সেকেন্ডের জন্য স্ট্রেচ ধরে রাখার চেষ্টা করা উচিত । যদি আপনি ওয়ার্কআউটের আগে স্ট্রেচ করতে চান, তাহলে ওয়ার্ম আপ করা অপরিহার্য । স্ট্রেচ করার আগে পাঁচ থেকে দশ মিনিট হাঁটা বা ব্যায়াম করা অপরিহার্য । এর জন্য যোগব্যায়াম হল সর্বোত্তম সমাধান ।
ভালো ঘুমের গুরুত্ব বুঝুন: পর্যাপ্ত ঘুম না হলে ক্লান্তি এবং অলসতা দেখা দিতে পারে । সার্কাডিয়ান রিদম হল 24 ঘণ্টার একটি চক্র যা আপনার শরীরের বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে । এটি আলো এবং অন্ধকার দ্বারা প্রভাবিত হয়, যা আপনার শরীরকে ঘুম থেকে ওঠার বা ঘুমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার সময় সংকেত দেয় ।
আজকের পৃথিবীতে, চাপ, অসুস্থতা এবং দায়িত্বের ক্রমবর্ধমান বোঝা ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে । যদিও আপনি অনিদ্রার সমস্ত কারণ নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম নাও হতে পারেন, আপনার অভ্যাসের কয়েকটি সহজ সমন্বয় আপনার ঘুম উন্নত করতে পারে ।
একটি নির্দিষ্ট শয়নকাল এবং জাগ্রত সময় বজায় রাখুন: সাত থেকে আট ঘণ্টা ভালো ঘুম অর্জন করা অপরিহার্য । যদি আপনি ঘুমাতে যাওয়ার 20 মিনিটের মধ্যে ঘুমাতে না পারেন, তাহলে আপনি কিছু শান্ত করার কাজ চেষ্টা করতে পারেন ।
আপনার খাদ্যাভ্যাস বিবেচনা করুন: শয়নকাল আগে কয়েক ঘন্টা খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ । নিকোটিন, ক্যাফেইন এবং অ্যালকোহল ঘুমের মানকে প্রভাবিত করে ।
ঘুমের স্বাস্থ্যবিধি: শোবার ঘরটি শান্ত এবং আবহাওয়ার জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত । শোবার এক ঘণ্টা আগে স্মার্টফোন, টেলিভিশন এবং অন্যান্য গ্যাজেট থেকে দূরে থাকা উচিত ।
শারীরিক কার্যকলাপ: দিনের বেলায় শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা এবং ব্যায়াম করা রাতের ঘুমের উন্নতি করে । দিনের বেলায় ঘুমানো এড়িয়ে চলা উচিত ।
সুষম খাদ্য স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য: চিনি এবং ক্ষতিকারক চর্বিযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবারের উপর নির্ভরতা মানুষকে অসুস্থ করে তুলছে । এর ফলে স্থূলতা, টাইপ 2 ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ এবং হৃদরোগের ঝুঁকি 80 শতাংশ পর্যন্ত কমানো সম্ভব ।
মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি আজকাল একটি বড় চ্যালেঞ্জ । অতিরিক্ত ক্যালোরি এবং দুর্বল খাদ্যাভ্যাস বিপাকীয় ব্যাধি, ইনসুলিন প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে । খাদ্যাভ্যাস উন্নত করার জন্য আইসিএমআর ব্যাপক নির্দেশিকাও জারি করেছে । সঠিক খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যের ভিত্তি ।
নুন গ্রহণ সীমিত করা উচিত: তেল এবং চর্বির ব্যবহার কমানো উচিত এবং বাদাম, বীজ এবং সামুদ্রিক খাবার থেকে স্বাস্থ্যকর চর্বি গ্রহণ করা উচিত ।
খাদ্যতালিকায় 45 শতাংশ ক্যালোরি শস্য এবং বাজরা থেকে এবং 15 শতাংশ ডাল, মটরশুটি, দুধ এবং ফল থেকে আসা উচিত ।
শস্য প্রতিদিন 180 থেকে 360 গ্রাম
ফলমূল এবং শাকসবজি: প্রতিদিন 400 থেকে 600 গ্রাম
ডাল: প্রতিদিন 85 গ্রাম
মুরগি, ডিম এবং সামুদ্রিক খাবার: 30 গ্রাম । ডালের পরিবর্তে মাংস খাওয়া যেতে পারে ।
দুধ: প্রতিদিন 300 মিলি
বিভিন্ন স্তরে আপনার দৈনন্দিন রুটিন উন্নত করুন: চিকিৎসকরা ব্যাক্ষা করেছেন আজকের সময়ে ঘুম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে । ছয় থেকে আট ঘণ্টা ভালো ঘুম মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বজায় রাখে এবং ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমায় । অসংখ্য গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভালো ঘুম শরীরের সঠিক কার্যকারিতা বজায় রাখে । খাদ্য, ঘুম এবং ব্যায়ামের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখলে ওষুধের প্রয়োজন কমবে ।
ল্যানসেট গবেষণা একটি সুস্থ জীবনযাত্রার গুরুত্ব তুলে ধরেছে । আগে ঘুমকে অবহেলা করা হত, কিন্তু এখন অনেক গবেষণা এটিকে সুস্থ জীবনের জন্য অপরিহার্য বলে স্বীকৃতি দিচ্ছে । একইভাবে, দিনে তিন থেকে চার কিলোমিটার হাঁটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । দ্রুত হাঁটা অপরিহার্য । তবে যেকোনও ব্যায়াম করার আগে আপনার স্বাস্থ্য এবং হৃদরোগ সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ ।
যদি আপনার শ্বাসকষ্ট হয়, তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন । দ্রুত হাঁটা, সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো বা দৌড়ানো থেকে শুরু করে যেকোনো কিছু করতে পারেন । এমনকি সপ্তাহে পাঁচ দিন প্রতিদিন 30 থেকে 35 মিনিট 3-5 কিলোমিটার হাঁটাও যথেষ্ট ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)