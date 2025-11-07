দূষণের কারণে হাঁটা মিস করে থাকলে 5 মিনিটের এই অভ্যাস রুটিনে আনুন, শরীর খাকবে একদম ফিট
প্রতিদিন হাঁটার জন্য সময় না পেলে হতাশ হবেন না । কিছু সহজ অভ্যাস গ্রহণ করলে আপনি সুস্থ এবং সক্রিয় থাকতে পারবেন ৷
Published : November 7, 2025 at 3:35 PM IST
অতিরিক্ত ওজন কারোরই কাম্য নয় । সবার একটা সুষ্ট জীবন কাম্য এবং তার জন্য একটা সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো সঠিক ওজন । আজকাল আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধরণ পাল্টাছে সেটার জন্য সব থেকে বেশি যেটা লক্ষণীয় সেটা হল ওজন বেড়ে যাওয়া । এই ওজন থেকে হতে পারে নানা ধরনের রোগ তাই সঠিক ওজন বজায় রাখা অত্যন্ত দরকারি ।
আজকাল বাতাসের মান ক্রমাগত খারাপ হচ্ছে । দ্রুত অবনতিশীল বাতাস স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । এমন পরিস্থিতিতে, ডাক্তাররা মানুষকে ঘরের ভিতরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন । এরফলে সকাল বা সন্ধ্যায় নিয়মিত হাঁটা কঠিন হয়ে পড়ছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে আপনি ফিট এবং সক্রিয় থাকতে পারবেন না ।
কিছু স্মার্ট এবং সহজ অভ্যাস গ্রহণের মাধ্যমে, আপনি আপনার শারীরিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি করতে পারেন এবং হাঁটার অভাব উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণ করতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কিছু সহজ কিন্তু কার্যকর অভ্যাস সম্পর্কে যা হাঁটা ছাড়াই আপনাকে ফিট এবং উদ্যমী রাখবে ।
লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করুন: আপনার অফিস বা অ্যাপার্টমেন্টে লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি বেয়ে উঠুন । এটি আপনার পায়ের জন্য একটি ভালো ব্যায়াম এবং ক্যালোরি পোড়াতে সাহায্য করে ।
প্রতি ঘণ্টায় একটু হাঁটাচলা করুন: আপনি যদি কর্মক্ষেত্রে বা বাড়িতে দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকেন, তাহলে প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে 5 মিনিট হাঁটার অভ্যাস করুন । এতে রক্ত সঞ্চালন উন্নত হয় ।
ফোনে কথা বলার সময় হাঁটুন: ফোনে কথা বলার সময় চেয়ারে বসে থাকার পরিবর্তে হাঁটার অভ্যাস করুন । এটি আপনাকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করে সক্রিয় থাকতে সাহায্য করে ।
গৃহস্থালির কাজ নিজে করুন: ঝাড়ু দেওয়া, থালাবাসন ধোয়া এবং কাপড় শুকানোর মতো কাজ শরীরের জন্য ভালো ব্যায়াম প্রদান করে ।
আপনার দৈনন্দিন রুটিনে স্কোয়াট এবং স্ট্রেচিং অন্তর্ভুক্ত করুন: সকালে বা সন্ধ্যায় ঘুম থেকে ওঠার পর কয়েক মিনিটের জন্য স্কোয়াট এবং স্ট্রেচিং করুন । এটি আপনার পেশীগুলিকে সক্রিয় রাখে ।
খাবারের পরে কিছুক্ষণ হাঁটুন: খাওয়ার পরে 5-10 মিনিট হাঁটা হজমের জন্য ভালো এবং অলসতা দূর করে ।
আপনার বসার ভঙ্গি পরিবর্তন করুন: দীর্ঘ সময় ধরে একই ভঙ্গিতে বসে থাকবেন না । মেরুদণ্ড এবং জয়েন্টগুলোতে চাপ এড়াতে আপনার ভঙ্গি পরিবর্তন করতে থাকুন ।
আরও বেশি জল পান করলে আপনার ঘন ঘন বাথরুমে যাওয়া কমবে, যা আপনাকে ঘুরে বেড়ানোর এবং আপনার শরীরকে বিষমুক্ত করার সুযোগ দেবে ।
টিভি বা মোবাইল ফোন দেখার সময় সক্রিয় থাকুন: টিভি দেখার সময় আপনি জায়গায় স্ট্রেচ করতে পারেন বা হালকাভাবে হাঁটতে পারেন ।
সপ্তাহান্তে এমন কার্যকলাপ পরিকল্পনা করুন: সপ্তাহান্তে হাইকিং, নাচ, বাগান করা বা সাইকেল চালানোর মতো কার্যকলাপ পরিকল্পনা করুন যা আপনার শরীরের ব্যায়াম করবে ।
এই অভ্যাসগুলি গ্রহণ করে, আপনি সকাল বা সন্ধ্যায় হাঁটা ছাড়াই সক্রিয়, সুস্থ এবং উদ্যমী থাকতে পারেন । আপনার যা দরকার তা হল একটু শৃঙ্খলা এবং স্মার্ট পরিকল্পনা ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
