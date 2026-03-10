সায়াটিকা শুরু হয় সাধারণ পিঠের ব্যথা থেকে ! এই লক্ষণ দেখা দিলে আজই সাবধান হয়ে যান

সায়াটিকা শুরু হয় সাধারণ পিঠের ব্যথা থেকে ! এই লক্ষণ দেখা দিলে আজই সাবধান হয়ে যান
অনেকেই পিঠের ব্যথাকে স্বাভাবিক ভেবে উপেক্ষা করেন, কিন্তু এই ব্যথা কখনও কখনও সায়াটিকার শুরু হতে পারে ।
Published : March 10, 2026 at 4:14 PM IST
আজকাল পিঠে ব্যথা খুবই সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, ভুল ভঙ্গিতে বসে থাকা, অথবা ভারী জিনিস তোলা - এই সব কারণই প্রায়শই পিঠে ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় । বেশিরভাগ মানুষ এটিকে সামান্য বলে উড়িয়ে দেন অথবা কেবল ব্যথানাশক ওষুধ খান । তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আপাতদৃষ্টিতে সহজ পিঠে ব্যথা প্রায়শই সায়াটিকার লক্ষণ হতে পারে । যদি লক্ষণগুলি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায় এবং চিকিৎসা শুরু করা হয়, তাহলে গুরুতর স্নায়ুর ক্ষতি প্রতিরোধ করা যেতে পারে । অতএব সায়াটিকা কী ? এর প্রাথমিক লক্ষণ এবং কখন ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা প্রয়োজন তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ ।
সায়াটিকা কী এবং কেন এটি ব্যথা করে ?
সায়াটিকা হল শরীরের বৃহত্তম স্নায়ু, সায়াটিক স্নায়ু সম্পর্কিত একটি সমস্যা । এই স্নায়ুটি পিঠের নীচের অংশ থেকে উৎপন্ন হয় এবং নিতম্ব এবং পা পর্যন্ত বিস্তৃত হয় । যখন এই স্নায়ুটি সংকুচিত বা জ্বালাপোড়া হয়, তখন কোমর থেকে নিতম্ব এবং পা পর্যন্ত ব্যথা অনুভূত হতে পারে ।
এই সমস্যাটি প্রায়শই স্লিপড ডিস্ক, মেরুদণ্ডে হাড়ের স্পার বা অতিরিক্ত টানটান পেশীর কারণে হয় । এই পরিস্থিতিতে, স্নায়ু সংকুচিত হয়ে যায় এবং ব্যথা ধীরে ধীরে বাড়তে পারে ।
সাধারণ পিঠের ব্যথা দিয়ে সায়াটিকা কীভাবে শুরু হয় ?
মেরুদণ্ড বিশেষজ্ঞরা ব্যাখ্যা করেন, সায়াটিকা প্রায়শই ধীরে ধীরে শুরু হয়, হঠাৎ করে নয় । প্রাথমিকভাবে, একজন ব্যক্তির হালকা পিঠের ব্যথা অনুভব হয় ।
কয়েক দিন পর, এই ব্যথা নিতম্ব বা উরুতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে । অনেকের পায়ে ঝিঁনঝিঁন করা, জ্বালাপোড়া বা বৈদ্যুতিক শকের মতো ব্যথাও হতে পারে । যদি এই ব্যথা এক পায়ে বেশি অনুভূত হয় এবং বসে থাকার, কাশি দেওয়ার বা দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তবে এটি উপেক্ষা করা উচিত নয় ।
সায়াটিকার প্রাথমিক সতর্কতা লক্ষণ: সায়াটিকা নির্দিষ্ট কিছু লক্ষণ দ্বারা শনাক্ত করা যেতে পারে ৷ যেমন পিঠ থেকে পা পর্যন্ত ব্যথা, পা বা আঙুলে অসাড়তা অথবা পেশী দুর্বলতা ।
কখনও কখনও, এক জায়গায় ব্যথা হতে পারে এবং অন্য জায়গায় অসাড়তা অনুভূত হতে পারে । এই লক্ষণগুলি ইঙ্গিত দেয় যে একটি স্নায়ু সংকুচিত হচ্ছে । যদি এই লক্ষণগুলি প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা যায়, তাহলে চিকিৎসা সহজ হতে পারে ।
কখন চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন ?
যদি পিঠের ব্যথা এক সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে, ব্যথা আরও খারাপ হতে থাকে, অথবা পায়ে ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা গুরুত্বপূর্ণ ।
এছাড়াও যদি পায়ে হঠাৎ দুর্বলতা, বর্ধিত অসাড়তা বা হাঁটতে অসুবিধা হয়, তাহলে তাৎক্ষণিক মূল্যায়ন করা উচিত । গুরুতর ক্ষেত্রে, প্রস্রাব বা মলত্যাগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলাও একটি বিপদের লক্ষণ হতে পারে এবং তাৎক্ষণিক চিকিৎসার যত্ন নেওয়া অপরিহার্য ।
বিশেষজ্ঞরা জানান, সায়াটিকার সময়মত চিকিৎসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । প্রাথমিক পর্যায়ে, ওষুধ, ফিজিওথেরাপি এবং জীবনযাত্রার পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য উপশম প্রদান করতে পারে ।
কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ধরে এটি উপেক্ষা করা হয়, তাহলে স্থায়ী স্নায়ুর ক্ষতি হতে পারে এবং ব্যথা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে । অতএব, আপনার পিঠের ব্যথাকে ছোটখাটো বলে উড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে তাড়াতাড়ি পরীক্ষা করানো ভালো ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12753793/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)