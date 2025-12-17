শুধু মশলাদার খাবার নয়, অ্যাসিডিটির কারণ থাকতে পারে নানান সমস্যা

শুধু মশলাদার খাবার নয়, অ্যাসিডিটির কারণ থাকতে পারে নানান সমস্যা
প্রায়শই ধরে নিই অম্বল বা অ্যাসিডিটি শুধুমাত্র মশলাদার বা ঝাল খাবারের কারণে হয়, কিন্তু আপনি কি জানেন কখনও কখনও আসল কারণ বোঝা যায় না ৷
আমি কি মনে করো যে অ্যাসিডিটি এবং বুকজ্বালার একমাত্র শত্রু হল মশলাদার খাবার ? আমরা প্রায়ই আমাদের প্রিয় খাবার ছেড়ে দিই, তবুও জ্বালাপোড়া লেগেই থাকে । কেন এমনটা হয় ?
কখনও কখনও সাধারণ খাবারও আপনাকে সমস্যা করতে পারে কারণ সমস্যাটা খাবারে নয়, আপনার শরীরেই ।
আয়রনের ঘাটতি: কখনও কখনও অ্যাসিডিটির সঙ্গে আয়রনের ঘাটতির সম্পর্ক থাকে । পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদন কম হলে, শরীর সঠিকভাবে আয়রন শোষণ করতে পারে না । এই ভারসাম্যহীনতা আপনার সমস্যার একটি বড় কারণ হতে পারে ।
উচ্চ হোমোসিস্টিন: যদি আপনার শরীরে ভিটামিন বি12 এবং ফোলেটের ভারসাম্য ব্যাহত হয়, তাহলে হোমোসিস্টিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় । এটি পাকস্থলীর আস্তরণকে দুর্বল করে দেয়, যার ফলে হজমের সমস্যা হয় ।
ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স: আপনার কি কখনও মনে হয় যে খাবার আপনার পেটে আটকে আছে এবং হজম হচ্ছে না ? এটি ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের লক্ষণ হতে পারে, যা অ্যাসিডিটির একটি প্রধান এবং গোপন কারণ ।
ম্যাগনেসিয়ামের অভাব: আমাদের পাকস্থলীর একটি ভালভ আছে যা অ্যাসিডকে উপরে উঠতে বাধা দেয় । ম্যাগনেসিয়ামের অভাব এই ভালভকে আলগা করে দেয়, যারফলে পেটের অ্যাসিড খাদ্যনালীতে ফিরে যেতে পারে এবং অম্বল হতে পারে ।
স্ট্রেস এবং কর্টিসল: স্ট্রেস কেবল মনেরই ক্ষতি করে না, পাকস্থলীরও ক্ষতি করে । অতিরিক্ত চাপ এবং বর্ধিত কর্টিসল হরমোন পেটের অ্যাসিড উৎপাদন ব্যাহত করে, যারফলে আপনি অস্বস্তি বোধ করেন ।
এইচ. পাইলোরি সংক্রমণ: এটি একটি নির্দিষ্ট ধরণের ব্যাকটেরিয়া যা পেটের অ্যাসিডিটি এবং আলসারের সূত্রপাত করে । এই সংক্রমণ প্রায়শই বারবার অ্যাসিডিটির মূল কারণ ।
অতএব, কেবল লক্ষণগুলি দমন করা কাজ করবে না । আপনি যদি স্থায়ীভাবে অ্যাসিডিটি থেকে মুক্তি পেতে চান, তাহলে উপরে তালিকাভুক্ত অন্তর্নিহিত কারণগুলি শনাক্ত করুন এবং চিকিৎসা করুন ।
