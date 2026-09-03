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বর্ষাকালে সামান্য পা পিছলে গেলেই আজীবন ভোগান্তির কারণ হতে পারে, শরীরচর্চা করলে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন

বর্ষাকালে বাইরে শরীরচর্চা ও খেলাধুলার সময় আঘাত এড়াতে সতর্কতা প্রয়োজন । ভেজা ও পিচ্ছিল রাস্তায় পড়ে গেলে মচকানো বা হাড় ভাঙার ঝুঁকি থাকে ।

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বর্ষাকালে পা পিছলে গেলে সমস্যা হতে পারে, শরীরচর্চা করলে এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 3, 2026 at 7:43 PM IST

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বর্ষাকাল আরামদায়ক হলেও দৌড়ানো, সাইকেল চালানো এবং আউটডোর খেলাধুলার মতো কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এটি বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। ভেজা রাস্তা, পিচ্ছিল পথ, কাদা এবং গর্তের কারণে পড়ে যাওয়া ও আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

সামান্য পা পিছলে গেলেও শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে ৷ যার ফলে পেশিতে টান লাগা, লিগামেন্টে আঘাত পাওয়া কিংবা হাড় ভেঙে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাই এই মরশুমে খেলাধুলা বা শরীরচর্চার সময় আঘাত এড়াতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি । কিছু বিষয় মাথায় রাখলে বর্ষাকালে আঘাত পাওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব ।

ব্যায়াম বা খেলাধুলা শুরুর আগে জায়গাটি দেখে নিন:

বৃষ্টির পর পিছলে যাওয়া এড়ানোর সর্বোত্তম উপায় হল ব্যায়াম বা খেলাধুলা শুরুর আগে সংশ্লিষ্ট জায়গাটি ভালোভাবে দেখে নেওয়া । যদি মাটি ভেজা বা কর্দমাক্ত থাকে কিংবা চলাচলের পথ পিচ্ছিল হয়, তবে সেখানে খেলাধুলা বা ব্যায়াম করা থেকে বিরত থাকা উচিত । এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে এবং তা আপনার পেশি ও জয়েন্টের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করতে পারে ।

সঠিক জুতো নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি:

বর্ষাকালে ভালো গ্রিপ বা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সঠিক জুতো নির্বাচন করা অপরিহার্য। যেসব জুতোর গ্রিপ, কুশনিং (নরম গদিযুক্ত তলদেশ) এবং সাপোর্ট ভালো, সেগুলো পড়ে পড়ে যাওয়া বা পিছলে যাওয়ার ঝুঁকি কমায় । জুতোর তলা যদি ক্ষয়ে গিয়ে থাকে, তবে বৃষ্টির সময় বাইরে বেরোনোর ​​জন্য সেগুলো ব্যবহার করবেন না । এছাড়া, জুতো ভিজে গেলে পুনরায় পরার আগে তা ভালোভাবে শুকিয়ে নিন । ভেজা বা ঠিকমতো মাপসই নয় এমন জুতো পায়ে ফোসকা ফেলতে পারে এবং শরীরের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে ।

ওয়ার্ম-আপ বা শরীর গরম করার বিষয়টি এড়িয়ে যাবেন না

আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে অনেকে ওয়ার্ম-আপ না করেই সরাসরি ব্যায়াম শুরু করে দেন, কিন্তু এই ভুলটি বড়সড় সমস্যার কারণ হতে পারে । ব্যায়াম শুরুর আগে হালকা নড়াচড়া বা শরীর গরম করে নেওয়া পেশিগুলিকে প্রস্তুত করে ৷ বিশেষ করে যদি দীর্ঘ বিরতির পর আপনি আবার ব্যায়াম শুরু করেন । হঠাৎ করে ব্যায়াম শুরু করলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং আঘাত বা পেশিতে টান লাগার ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

ব্যথাকে কখনোই উপেক্ষা করবেন না:

বর্ষাকালে পিছলে বা পড়ে গিয়ে শরীরের কোনও অংশে ব্যথা পেলে তা উপেক্ষা করবেন না । সামান্য ব্যথা হয়তো বিশ্রামের মাধ্যমেই সেরে যেতে পারে, তবে যদি উল্লেখযোগ্য ফোলাভাব থাকে, হাঁটতে অসুবিধা হয় বা আঘাতের জায়গায় কালশিটে পড়ে যায়, তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত । দ্রুত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করালে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া বা হাড় ভাঙার মতো সমস্যাগুলি শনাক্ত ও চিকিৎসা করা সহজ হয় ।

আবহাওয়া অনুযায়ী আপনার রুটিন মানিয়ে নিন: বর্ষাকাল মানেই ব্যায়াম বন্ধ করে দেওয়া নয় । শারীরিক সক্ষমতা, ফিটনেস এবং সচলতা বজায় রাখার জন্য শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা অত্যন্ত জরুরি । সামান্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করলেই বর্ষাকালেও আপনি সুস্থ ও ফিট থাকতে পারেন ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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