রুট ক্যানেলের সুবিধা: হৃদরোগ থেকে এই বড় সমস্য়ার ঝুঁকি কমে ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য

রুট ক্যানেলের সুবিধা: হৃদরোগ থেকে এই বড় সমস্য়ার ঝুঁকি কমে ! গবেষণার চাঞ্চল্যকর তথ্য
নতুন এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রুট ক্যানেল চিকিৎসা কেবল দাঁত রক্ষা করতেই নয়, বরং হৃদরোগ ও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করতে পারে ।
Published : March 26, 2026 at 2:49 PM IST
রুট ক্যানেলের নাম শুনলেই অধিকাংশ মানুষ কিছুটা ভীতি বা উদ্বেগ অনুভব করেন ৷ তবে সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গিয়েছে, এই চিকিৎসা পদ্ধতিটি কেবল দাঁত বাঁচানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । সঠিক সময়ে রুট ক্যানেল চিকিৎসা গ্রহণ করলে তা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার ঝুঁকি কমাতেও সহায়তা করতে পারে । কিংস কলেজ লন্ডনের বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরিচালিত এবং Journal of Translational Medicine-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় উঠে এসেছে , দাঁতের সংক্রমণ শরীরের অভ্যন্তরে প্রদাহ বা জ্বালাভাব বৃদ্ধি করে ৷ আর এই প্রদাহই বিভিন্ন রোগের মূল কারণ হিসাবে কাজ করতে পারে । ফলস্বরূপ, মুখের স্বাস্থ্যের প্রতি অবহেলা করাটা ব্যক্তির সামগ্রিক সুস্থতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ।
গবেষণার মূল ফলাফল: কিংস কলেজ লন্ডনের গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, যেসব রোগী সফলভাবে রুট ক্যানেল চিকিৎসা সম্পন্ন করেছেন, তাঁদের শরীরে প্রদাহের সঙ্গে সম্পর্কিত বেশ কিছু সূচকের (markers) উল্লেখযোগ্য হ্রাস ঘটেছে । এই গবেষণার অংশ হিসাবে রোগীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রায় দুই বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল । গবেষণার তথ্য অনুযায়ী, চিকিৎসার পরবর্তী সময়ে রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণেও ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছে ৷ যা হৃদযন্ত্র ও বিপাকীয় স্বাস্থ্যের (metabolic health) জন্য অত্যন্ত শুভলক্ষণ হিসাবে বিবেচিত হয় ।
দাঁতের সংক্রমণ কেবল মুখের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়: একটি সাধারণ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে যে, দাঁত ব্যথা কেবল দাঁত-সংক্রান্ত একটি সমস্যা মাত্র ৷ তবে চিকিৎসকরা জানান, মুখের ভিতর উপস্থিত ব্যাকটেরিয়া রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য অংশেও ছড়িয়ে পড়তে পারে । এই ব্যাকটেরিয়াগুলোই শরীরের অভ্যন্তরে প্রদাহ বৃদ্ধি করে, যা হৃদরোগ এবং ডায়াবেটিসের মতো বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
রুট ক্যানেল কীভাবে সহায়তা করে ?
রুট ক্যানেল চিকিৎসার সময় দাঁতের ভেতরের সংক্রমিত টিস্যু বা কলা পরিষ্কার করে ফেলা হয় ৷ যারফলে ব্যাকটেরিয়া নির্মূল হয়ে যায় । একবার সংক্রমণ দূর হয়ে গেলে, শরীরের ভিতরের প্রদাহ বা জ্বালাভাব কমতে শুরু করে । গবেষকদের ধারণা, প্রদাহের এই হ্রাস রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করতে পারে ।
হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্যের সঙ্গে সম্পর্ক: বিজ্ঞানীদের মতে, শরীরের ভেতরে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ (ক্রনিক ইনফ্ল্যামেশন) হৃদরোগের অন্যতম প্রধান কারণ। দাঁতের সংক্রমণ যখন সফলভাবে চিকিৎসা করা হয়, তখন শরীরের সামগ্রিক প্রদাহ কমে যেতে পারে ৷ এর ফলে হৃদযন্ত্র-সম্পর্কিত জটিলতার ঝুঁকিও হ্রাস পায় ।
ডায়াবেটিসের ঝুঁকির ওপর প্রভাব: গবেষণায় দেখা গিয়েছে, রুট ক্যানেল চিকিৎসার পর গ্লুকোজ বিপাক প্রক্রিয়ায় (glucose metabolism) উন্নতি পরিলক্ষিত হয় । এর অর্থ হল, রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে শরীর আরও বেশি সক্ষম হয়ে ওঠে । ফলস্বরূপ, গবেষকরা মনে করেন, মুখের ভিতরের সংক্রমণ বা ইনফেকশনের যথাসময়ে চিকিৎসা করা হলে তা ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হতে পারে ।
যথাসময়ে চিকিৎসা অপরিহার্য: বিশেষজ্ঞরা জোর দিয়ে বলেন যে, যদি দাঁতের কোনও সংক্রমণ দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যমান থাকে, তবে তা কেবল আক্রান্ত দাঁতটিরই ক্ষতি করে না, বরং ব্যক্তির সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। তাই, দাঁতের ব্যথা বা ক্ষয়কে উপেক্ষা না করে, অবিলম্বে একজন দন্তচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। প্রয়োজনের ক্ষেত্রে, রুট ক্যানেল চিকিৎসা দাঁতটিকে রক্ষা করার পাশাপাশি পুরো শরীরের জন্য নানাবিধ সুফল বয়ে আনতে পারে ।
https://www.kcl.ac.uk/news/root-canal-treatment-reduces-heart-disease-and-diabetes-risk
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)