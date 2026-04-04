গ্রীষ্মকালে পুদিনার এই শরবত পান করুন, সারাদিন থাকবেন হাইড্রেট
গ্রীষ্মকাল আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রখর রোদ আর ঘাম জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে ৷
Published : April 4, 2026 at 7:23 PM IST
গ্রীষ্মকালে মন কেবল এমন একটি সতেজ ও শীতল পানীয়ই খুঁজে ফেরে, যা শরীরকে ভেতর থেকে চাঙ্গা করে তোলে । তবে এই কথাটি মনে রাখা জরুরি, বাজারে সহজলভ্য কোমল পানীয়গুলি সাময়িক স্বস্তি দিলেও, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি স্বাস্থ্যের জন্য বেশ ক্ষতিকর ।
গ্রীষ্ম ঋতুতে 'পুদিনা' যেন এক পরম আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয় । এর শীতল গুণাবলি কেবল পাকস্থলীকেই প্রশান্তি দেয় না, বরং মনকেও সম্পূর্ণভাবে সতেজ করে তোলে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, পুদিনা দিয়ে তৈরি এমন তিনটি অত্যন্ত সহজ অথচ সুস্বাদু পানীয়ের সঙ্গে, যা নিমিষেই আপনাকে গ্রীষ্মের তীব্র গরমের কথা ভুলিয়ে দেবে ।
মশলাদার লেবু ও পুদিনার শিকঞ্জি: গ্রীষ্মকালে এক গ্লাস শিকঞ্জির জুড়ি মেলা ভার ৷ আর তাতে যদি থাকে তাজা পুদিনার সুবাস, তবে এর তৃপ্তি হয়ে ওঠে দ্বিগুণ । এই সতেজ পানীয়টি মুহূর্তের মধ্যেই শরীরে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে এবং আপনাকে হিটস্ট্রোক বা লু-এর প্রকোপ থেকেও রক্ষা করে ।
প্রস্তুত প্রণালী: একটি গ্লাসে 8-10টি তাজা পুদিনা পাতা নিয়ে হালকা করে থেঁতলে নিন । এবার এতে একটি আস্ত লেবুর রস চিপে দিন । স্বাদমতো বিট নুন, ভাজা জিরের গুঁড়ো এবং সামান্য চিনি বা মধু যোগ করুন । সবশেষে গ্লাসটি একদম ঠান্ডা জল এবং প্রচুর বরফের টুকরো দিয়ে পূর্ণ করুন । ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে নিন; ব্যাস, আপনার সতেজতাদায়ক 'মিন্ট শিকঞ্জি' প্রস্তুত ৷
তরমুজ ও পুদিনার কুলার: গ্রীষ্মকালে তরমুজকে 'ফলের রাজা' বলা হয় ৷ যার প্রধান কারণ হল এতে জলের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি থাকে । তরমুজের স্বাভাবিক মিষ্টি স্বাদের সঙ্গে যখন পুদিনার সতেজ ও প্রাণবন্ত সুবাসের মিলন ঘটে তখন এমন এক পানীয় তৈরি হয় যা ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাই পরম তৃপ্তিতে উপভোগ করেন ৷ এমনকি এর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত পান করতেও তারা ছাড়েন না ৷
প্রস্তুত প্রণালী: ব্লেন্ডারে তরমুজের কয়েকটি টুকরো এবং কিছু পুদিনা পাতা নিয়ে ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন । এই মিশ্রণটি ছেঁকে নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই । এবার এটি একটি গ্লাসে ঢেলে নিন, এক চিমটি বিট নুন যোগ করুন এবং বরফের টুকরো দিয়ে পরিবেশন করুন । এর উজ্জ্বল লাল ও সবুজ রঙের সংমিশ্রণ এবং অপূর্ব সুস্বাদু স্বাদ উভয়ই নিশ্চিতভাবে আপনার মন জয় করে নেবে ।
শসা ও পুদিনার সতেজতাদায়ক পানীয়: আপনি যদি ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি উজ্জ্বল ত্বকও পেতে চান, তবে এই পানীয়টি আপনার জন্য একদম উপযুক্ত । শসা এবং পুদিনাউভয়ই শরীরের ভিতর থেকে পরিষ্কার করে এবং শরীরের অতিরিক্ত তাপ কার্যকরভাবে দূর করে ।
প্রস্তুত প্রণালী: অর্ধেক শসা এবং এক মুঠো পুদিনা পাতা সামান্য জল দিয়ে ব্লেন্ড করে নিন । এবার একটি ছাঁকনি দিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে রসটুকু আলাদা করে নিন । এই রসের সঙ্গে সামান্য লেবুর রস এবং এক চিমটি গোলমরিচ গুঁড়ো অথবা সৈন্ধব নুন মিশিয়ে নিন । সবশেষে বরফ কুচি যোগ করুন এবং এই স্বাস্থ্যকর পানীয়টি উপভোগ করুন ।
