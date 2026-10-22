দুধ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ? এই স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে

দুধ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না ? এই স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলি ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে
Calcium Drink: দুধ ছাড়াও এমন বেশ কিছু স্বাস্থ্যকর পানীয় রয়েছে যা ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করতে পারে ৷
Published : October 22, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 11:29 AM IST
হাড় ও দাঁত মজবুত রাখার জন্য ক্যালসিয়াম একটি অপরিহার্য পুষ্টি উপাদান । অনেকে 'ক্যালসিয়াম' শব্দটি শুনলেই ধরে নেন যে দুধই এর প্রধান উৎস ৷ তবে এটি পুরোপুরি সঠিক নয়, কারণ এমন আরও অনেক স্বাস্থ্যকর পানীয় রয়েছে যা শরীরের ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করতে পারে ।
যাঁরা দুধ পান করেন না বা যাঁদের ল্যাকটোজ অসহিষ্ণুতা (lactose intolerance) রয়েছে, তাদের জন্য এখানে উল্লিখিত বিকল্পগুলি অত্যন্ত উপকারী হতে পারে ।
আমন্ড মিল্ক (কাঠবাদামের দুধ): আমন্ড মিল্কে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ই থাকে । এটি হাড়কে শক্তিশালী করে এবং ত্বকের জন্যও উপকারী ।
সয়া মিল্ক (সয়াবিনের দুধ): সয়া মিল্কে প্রাকৃতিকভাবেই ক্যালসিয়াম ও প্রোটিন থাকে । যাঁরা নিরামিষাশী, তাঁদের জন্য এটি দুধের একটি চমৎকার বিকল্প ।
তিলের দুধ: তিলকে ক্যালসিয়ামের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় । তিল থেকে তৈরি দুধ হাড় মজবুত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর ।
রাগি (এক ধরনের মিলেট বা দানাশস্য) থেকে তৈরি পানীয়: রাগিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম থাকে। এটি থেকে তৈরি পানীয় শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এবং যাদের শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি রয়েছে, তাদের জন্য বিশেষভাবে উপকারী ।
কমলার রস: কমলায় ভিটামিন সি এবং ক্যালসিয়াম উভয়ই থাকে । এছাড়া, এটি শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি করে ।
সবুজ শাকসবজির রস: পালং শাক, কেল (kale) বা অন্যান্য সবুজ শাকসবজি থেকে তৈরি রস ক্যালসিয়াম ও আয়রনের ভালো উৎস । এটি শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করতেও (ডিটক্সিফিকেশন) সাহায্য করে ।
ডুমুরের শেক: ডুমুর (শুকনো বা তাজা—উভয়ই) ক্যালসিয়ামে ভরপুর । ডুমুর দিয়ে তৈরি শেক পান করলে হাড় মজবুত হয় ।
ঘোল (বাটারমিল্ক): ঘোল হালকা এবং সহজে হজমযোগ্য। এতে ক্যালসিয়াম ও প্রোবায়োটিক উভয়ই থাকে, যা হজমশক্তি ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । এই স্বাস্থ্যকর পানীয়গুলো কেবল আপনার ক্যালসিয়ামের চাহিদাই পূরণ করে না, বরং শরীরকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানও সরবরাহ করে । প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় এর মধ্যে কিছু পানীয় অন্তর্ভুক্ত করে আপনি আপনার হাড়কে শক্তিশালী এবং শরীরকে সুস্থ রাখতে পারেন ।
https://ods.od.nih.gov/factsheets/Calcium-HealthProfessional/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)