সপ্তাহান্তে দেরি করে ঘুমানো ব্যয়বহুল হতে পারে, জেনে নিন প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
সপ্তাহান্তে দেরি করে ঘুমানো ভালো লাগতে পারে, কিন্তু প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ প্রমাণিত হতে পারে ।
Published : March 6, 2026 at 10:18 AM IST
ঘুমের অভাব এবং ক্লান্তি আজকাল একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । ভালো ঘুমের জন্য আমরা প্রায়শই দামি গদি, অন্ধকার ঘর বা আরামদায়ক সঙ্গীত ব্যবহার করি ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে খুব সহজ এবং বিনামূল্যে ঘুমের পরিবর্তন আপনার ঘুমের মানকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিতে পারে ?
এই পরিবর্তনটি হল প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা । যদিও এটি একটু কঠিন শোনাতে পারে বা সপ্তাহান্তে দেরিতে ঘুমানোর মতো মনে হতে পারে, সপ্তাহের সাত দিন একই সময় ঘুম থেকে ওঠা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য একটি দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত হতে পারে ।
একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
আমাদের শরীরে সার্কাডিয়ান রিদম নামে একটি ঘড়ি আছে । এটি 24 ঘণ্টার চক্রে কাজ করে । সকালের আলো এই ঘড়ির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত । সকালে চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে আলোর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে আমাদের মস্তিষ্ক সেই আলো ব্যবহার করে আমাদের শরীরকে ঘুম পাড়িয়ে দেয় ।
এর মধ্যে রয়েছে হরমোন নিঃসরণ, শরীরের তাপমাত্রা এবং আপনার সতর্কতা । আপনি যখন প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠেন, তখন আপনার ঘড়ি সঠিকভাবে কাজ করতে শুরু করে ।
ঘুমের সময়সূচী কীভাবে পরিবর্তন করবেন ?
ঘুমের সময় পরিবর্তন করার জন্য আপনাকে রাতারাতি বড় পরিবর্তন করতে হবে না । আপনি এই সহজ টিপসগুলি চেষ্টা করে দেখতে পারেন:
ধীরে ধীরে শুরু করুন: যদি আপনি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠতে চান, তাহলে প্রতিদিন মাত্র 30 মিনিট আগে ঘুম থেকে ওঠার লক্ষ্য রাখুন । ধীরে ধীরে এটি পরিবর্তন করুন যতক্ষণ না আপনি আপনার নির্ধারিত সময়ে পৌঁছন ।
ধৈর্য ধরুন: যেকোনও নতুন রুটিনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে শরীরের সময় প্রয়োজন । বেশিরভাগ মানুষ নতুন ছন্দে খাপ খাইয়ে নিতে কমপক্ষে তিন দিন সময় নেয় । এক সপ্তাহ পরে, আপনি আপনার মনোযোগ এবং মেজাজে ইতিবাচক পরিবর্তন লক্ষ্য করতে শুরু করবেন ।
একটি অ্যালার্ম ব্যবহার করুন: আপনার নতুন সময় সেট করা হয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য একটি অ্যালার্ম ঘড়ি ব্যবহার করুন । এটি আপনাকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ঘুম থেকে উঠতে সাহায্য করবে ।
সকালের আলোকে অগ্রাধিকার দিন: ঘুম থেকে ওঠার পর অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকার পরিবর্তে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাকৃতিক আলোতে থাকুন। এটি আপনার মস্তিষ্ককে সংকেত দেয় যে দিন শুরু হয়েছে ।
সপ্তাহান্তে কি তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠা জরুরি ?
শনিবার বা রবিবারে দেরি করে বিছানায় শুয়ে থাকা প্রায়শই প্রলুব্ধকর । যদি আপনি প্রতিরোধ করতে না পারেন, তাহলে খুব বেশি সময় নষ্ট না করার চেষ্টা করুন । বিনামূল্যের জন্য বা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমানোর পরিবর্তে, ভারসাম্য বজায় রাখুন যাতে আপনার সপ্তাহের কঠোর পরিশ্রম নষ্ট না হয় ।
ঘুম কেবল আপনার শরীরকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য নয়; এটি আপনার সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ভিত্তি । প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা আপনার শরীরকে একটি ছন্দে স্থাপন করে, যা আপনাকে কেবল রাতে ভালো ঘুমাতে সাহায্য করে না বরং সারাদিন ধরে আরও উদ্যমী বোধ করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
