অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য ও শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য পুষ্টিকর সজনে ডাল খেয়ে দেখুন, শরীর থাকবে সুস্থ

অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য ও শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য পুষ্টিকর সজনে ডাল খেয়ে দেখুন, শরীর থাকবে সুস্থ
সজনে ডাল একটি পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যকর খাবার, যা অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং শরীরের প্রদাহ কমাতে সহায়তা করতে পারে ।
Published : March 23, 2026 at 12:16 PM IST
বর্তমানে অধিকাংশ মানুষই হজমের সমস্যা, ঘন ঘন অসুস্থতা এবং শরীরে প্রদাহের মতো নানা সমস্যায় জর্জরিত। এর একটি অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব । আমাদের খাবারের তালিকায় স্বাস্থ্যকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আমরা ছোট-বড় নির্বিশেষে বহুবিধ স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ করতে পারি । সজনে পাতার (যা সহজন নামেও পরিচিত) সাহায্যে প্রস্তুত ডাল হল এমনই একটি পুষ্টিকর খাবার; এটি কেবল শরীরের প্রয়োজনীয় পুষ্টিই জোগায় না, বরং অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতেও সহায়তা করে। এই খাবারে বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং প্রদাহ-বিরোধী গুণাবলি শরীরকে ভেতর থেকে শক্তিশালী করে তোলে । সবচেয়ে ভালো দিকটি হল, সুস্বাদু হওয়ার পাশাপাশি এই ডালটি খুব সহজেই যে-কেউ তাদের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
সজনে: অপরিহার্য পুষ্টি উপাদানের এক উৎস: সজনে পাতা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী হিসাবে বিবেচিত হয় ৷ কারণ এতে রয়েছে বিচিত্র সব অপরিহার্য ভিটামিন ও খনিজ উপাদান । এই পাতা ভিটামিন 'এ', ভিটামিন 'সি', আয়রন এবং ক্যালসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ ৷ আর এই উপাদানগুলিই শরীরকে শক্তিশালী করে তুলতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । পরিমিত পরিমাণে সজনে গ্রহণ করলে শরীর প্রয়োজনীয় পুষ্টি লাভ করে এবং শারীরিক দুর্বলতা বা ক্লান্তিবোধ দূর করতে তা সহায়তা করতে পারে ।
অন্ত্রের স্বাস্থ্যের জন্য সজিনা ডাল কেন উপকারী ?
সামগ্রিক সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সঠিক হজম প্রক্রিয়া অত্যন্ত জরুরি । সজনে প্রচুর পরিমাণে 'ডায়েটারি ফাইবার' বা আঁশ ধারণ করে, যা হজমশক্তির উন্নতি ঘটাতে সহায়তা করে । আপনি যদি প্রায়শই পেট ফাঁপা, পেটে ভারী ভারী ভাব কিংবা কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় সজিনা ডাল অন্তর্ভুক্ত করা একটি চমৎকার সিদ্ধান্ত হতে পারে ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে: সজনেতে (Moringa) বিদ্যমান অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন ‘সি’ শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে । একটি সুদৃঢ় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ এবং ঋতু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত সমস্যা থেকে রক্ষা করতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে । তাই, সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার লক্ষ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবারকে দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে অন্তর্ভুক্ত করা অপরিহার্য বলে মনে করা হয় ।
প্রদাহ কমাতে সহায়ক গুণাবলি: শরীরে দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ বা জ্বালাপোড়া বিভিন্ন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে । সজনেতে প্রাকৃতিকভাবেই প্রদাহ-বিরোধী (anti-inflammatory) গুণাবলি বিদ্যমান, যা শরীরের প্রদাহ প্রশমিত করতে সহায়তা করে । ঠিক এই কারণেই, একটি স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের অত্যন্ত মূল্যবান সংযোজন হিসাবে সজনে গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে ।
কীভাবে তৈরি করবেন স্বাস্থ্যকর সজনে ডাল ?
সজনে ডাল তৈরি করা বেশ সহজ । প্রথমে ডাল ভালোভাবে সেদ্ধ করে নেওয়া হয় এবং এরপর তাতে পরিষ্কার করা সজনে পাতা মিশিয়ে দেওয়া হয় । হালকা মশলা দিয়ে প্রস্তুত করা এই ডালের পদটি কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং স্বাস্থ্যের জন্যও অত্যন্ত উপকারী । আপনি রুটি কিংবা ভাতের সঙ্গে এটি উপভোগ করতে পারেন ।
দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হতে পারে বেশ উপকারী ?
আপনি যদি একটি সুস্থ জীবনধারা মেনে চলতে চান, তবে সজনে ডালকে আপনার প্রতিদিনের খাবারের একটি অংশ করে তুলতে পারেন । এটি অন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে সহায়তা করে । পরিমিত পরিমাণে এটি গ্রহণ করা সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী বলে মনে করা হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
