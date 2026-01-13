জিমে যাচ্ছেন ? সারাদিনের তালিকায় এই সহজ প্রোটিন রেসিপিগুলি রাখুন

জিমে যাচ্ছেন ? সারাদিনের তালিকায় এই সহজ প্রোটিন রেসিপিগুলি রাখুন
প্রোটিন শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই প্রত্যেকেরই এটিকে তাদের খাদ্যতালিকায় কোনো না কোনোভাবে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।
Published : January 13, 2026 at 11:16 AM IST
সুস্থ শরীরের জন্য সুষম এবং পুষ্টিকর খাবার খাওয়া অপরিহার্য । আর এই পুষ্টিকর খাবারের একটা বড় অংশ হল প্রোটিন । প্রোটিন আমাদের শরীরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এটি পেশী তৈরি করে, পেট ভরা রাখে, বিপাককে ঠিক রাখে ৷ এমনকি চুল, ত্বক এবং সামগ্রিক শক্তি বৃদ্ধিতেও সাহায্য করে । উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবারের প্রবণতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে । সোশাল মিডিয়াতেও অনেকেই প্রোটিনযুক্ত খাবার চেষ্টা করছেন ।
ভাইরাল হাই প্রোটিন রেসিপি
কটেজ চিজ কুকি ডফ: এই রেসিপিটি খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কারণ এর স্বাদ মিষ্টির মতো কিন্তু এটি প্রোটিন স্ন্যাকস হিসাবে কাজ করে । এক কাপ কটেজ পনির ব্লেন্ডারে মসৃণ না হওয়া পর্যন্ত ব্লেন্ড করুন । এক থেকে দুই টেবিল চামচ মধু বা ম্যাপেল সিরাপ, এক টেবিল চামচ পিনাট বাটার, এক চিমটি নুন এবং সামান্য ভ্যানিলা নির্যাস যোগ করুন । তারপর, কিছু ডার্ক চকলেট চিপস যোগ করুন । এটি 20-30 মিনিটের জন্য ঠান্ডা হতে দিন এবং সরাসরি বাটি থেকে খেয়ে ফেলুন । এটি কুকি ডো-এর মতো স্বাদযুক্ত এবং আপনাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেট ভরিয়ে রাখে ।
রাতে ভিজিয়ে ওটস: ব্যস্ত সকালের জন্য এটি একটি প্রধান খাবার হয়ে ওঠে । একটি জারে বা বাটিতে হাফ কাপ রোলড ওটস, হাফ কাপ ইয়োগার্ট এবং হাফ কাপ দুধ মিশিয়ে নিন । এক চা চামচ চিয়া বীজ এবং এক স্কুপ প্রোটিন পাউডার যোগ করুন । হালকা মিষ্টি করার জন্য মধু যোগ করুন । ভালো করে মিশিয়ে ঢেকে দিন এবং সারারাত ফ্রিজে রাখুন । সকালে ফল, বাদাম বা চিনাবাদাম মাখনের সঙ্গে পরিবেশন করুন ।
এগ লোডেড ব্রেকফাস্ট র্যাপস: দুই বা তিনটি ডিম নুন এবং গোল মরিচ দিয়ে ফেটিয়ে নিন । ইচ্ছা হলে পেঁয়াজ, বেল পেপার বা পালং শাকের মতো কাটা সবজি যোগ করুন । একটি গমের রুটি বা টরটিলা গরম করুন, ইয়োগার্টের একটি পাতলা স্তর ছড়িয়ে দিন এবং ডিমটি মাঝখানে রাখুন । একটি প্যানে হালকাভাবে ভাজুন । এটি সকালের জন্য একটি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প ।
চিয়া পুডিং: এক কাপ দুধের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ চিয়াসিড মিশিয়ে নিন । হাফ কাপ ইয়োগার্ট এবং সামান্য মধু যোগ করুন । ভালো করে মিশিয়ে কমপক্ষে চার ঘণ্টা বা রাতের জন্য ফ্রিজে রাখুন । একবার সেট হয়ে গেলে, ফল, বীজ বা পিনাট বাটার দিয়ে সাজান । প্রোটিন এবং ফাইবারের সংমিশ্রণ আপনাকে পেট ভরিয়ে রাখে এবং ব্রেকফাস্ট বা জলখাবারের জন্য দুর্দান্ত ৷
পনির স্যালাড: নিরামিষাশীদের জন্য উচ্চ-প্রোটিন পনিরের বাটি রেসিপি সেরা হতে পারে । অলিভ অয়েল, নুন, গোলমরিচ এবং আপনার পছন্দের মশলা দিয়ে পনিরের টুকরো হালকা করে ভাজুন । একটি পাত্রে রান্না করা কুইনোয়া বা ব্রাউন রাইস, ভাজা সবজি এবং পনির যোগ করুন । অবশেষে, লেবুর রস বা দই দিয়ে ছড়িয়ে দিন ।
প্রোটিন আমাদের শরীরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ এটি আমাদের শরীরের প্রতিটি কোষ, অঙ্গ এবং টিস্যুতে পাওয়া যায় । এটি আমাদের শরীরে শক্তি জোগাতে, হাড় ও পেশীকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে ৷ এছাড়াও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে । তাই শরীরে প্রোটিনের সঠিক পরিমাণ থাকা জরুরি । জেনে নিন, শরীরে প্রোটিনের ভূমিকা কী এবং কোন খাবারের সাহায্যে এর পরিমাণ পূরণ করা যায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
