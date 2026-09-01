জন্মদিনকে অন্য সাধারণ দিনের মতোই কাটানো, এই ধরনের মানুষ কেমন ? কী বলছে মনোবিজ্ঞান ?
মনোবিজ্ঞানের মতে, জন্মদিনকে সাধারণ একটি দিনের মতো কাটানোর অর্থ এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অসুখী বা জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট ।
Published : September 1, 2026 at 12:07 PM IST
আমাদের অনেকেই জন্মদিনকে একটি বিশেষ উপলক্ষ হিসেবে মনে করি । কেক, পার্টি এবং সবার শুভেচ্ছা এসবই দিনটিকে স্মরণীয় করে তুলতে ভূমিকা রাখে । তবে এমন কিছু মানুষ আছেন যারা জন্মদিনকে অন্য যেকোনও সাধারণ দিনের মতোই দেখেন ৷ এতে কোনও উত্তেজনা বা বিশেষ আনন্দের অনুভূতি কাজ করে না । কেউ কেউ আবার জন্মদিনটিকে অন্যদের কাছে গোপনও রাখেন । আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন কেন মানুষ এমনটা করে ? মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এই আচরণের পিছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে ৷
বারবার হতাশ হওয়া: কেউ কেউ শৈশব বা যৌবনে জন্মদিন নিয়ে অবহেলা কিংবা হতাশার সম্মুখীন হয়েছেন । অনেক সময় প্রত্যাশা পূরণ না হলে, নিজেকে মানসিকভাবে সুরক্ষিত রাখার তাগিদে মানুষ আর কোনও আশাই করে না । মনোবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'লার্নড হেল্পলেসনেস' (learned helplessness) বা 'অসহায়ত্ব-শিক্ষা' । এই ধরনের মানুষ জন্মদিনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেন না ৷ কারণ তাঁদের ধারণা প্রত্যাশা রাখলে শেষ পর্যন্ত কেবল দুঃখই জুটবে ।
ভিন্ন অগ্রাধিকার: কারও কারও জীবন এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে, জন্মদিনের মতো দিনগুলিও সাধারণ দিনের মতোই মনে হতে থাকে । কাজ, দায়িত্ব এবং দৈনন্দিন কর্মব্যস্ততার মাঝে তাঁরা উৎসব-উদযাপনের চেয়ে নিজেদের প্রাত্যহিক রুটিন বা কাজকেই বেশি অগ্রাধিকার দেন ।
অন্যের স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই: এমন অনেকে আছেন যাঁরা নিজেদের সুখ ও আত্মসম্মানবোধের জন্য অন্যের প্রশংসা বা মনোযোগের উপর নির্ভর করেন না । কেক, উপহার কিংবা সোশাল মিডিয়ায় পাওয়া শুভেচ্ছাবার্তার মাধ্যমে তারা নিজেদের গুরুত্ব বিচার করেন না, বরং তাদের কাছে আত্মতৃপ্তি ও নিজেকে মেনে নেওয়ার বিষয়টিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ ।
আলোর কেন্দ্রবিন্দুতে না থাকা: অনেকেই সবার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে অস্বস্তি বোধ করেন । জন্মদিনে সাধারণত একজন ব্যক্তিকে উদযাপনের মূল কেন্দ্রে রাখা হয় অথচ অন্তর্মুখী বা একান্ত ব্যক্তিগত জীবনযাপন পছন্দ করা মানুষরা এমন পরিস্থিতি এড়িয়ে চলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ।
উদযাপন নিয়ে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি: বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের কাছেই জন্মদিনের অর্থ বদলে যায় । জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের পরিবর্তে তারা আত্ম-অনুসন্ধান, পরিবারের সঙ্গে নিরিবিলি সময় কাটানো বা নিজের জীবন নিয়ে ভাবনার বিষয়গুলিকে বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেন । তাঁদের কাছে কেবল জন্মদিন নয়, বরং জীবনের প্রতিটি দিনই তাৎপর্যপূর্ণ ।
পরিশেষে, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জন্মদিনকে সাধারণ একটি দিন হিসাবে বিবেচনা করার অর্থ এই নয় যে, ওই ব্যক্তি অসুখী বা জীবন নিয়ে অসন্তুষ্ট । এটি মূলত ব্যক্তিগত পছন্দ ও ব্যক্তিত্বের বিষয় । প্রত্যেকেই নিজের মতো করে আনন্দ উদযাপনের পথ বেছে নেন ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6130922/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)