ব্রেন তীক্ষ্ণ হওয়ার জন্য ব্রেকফাস্ট কেমন হওয়া উচিত ? জানুন গবেষণার তথ্য

ব্রেন তীক্ষ্ণ হওয়ার জন্য ব্রেকফাস্ট কেমন হওয়া উচিত ? জানুন গবেষণার তথ্য
ব্রেকফাস্ট কি আপনার মস্তিষ্কের শক্তি বাড়াতে পারে ? একটি নতুন গবেষণায় দেখা গিয়েছে উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ব্রেকফাস্ট মনোযোগ এবং মানসিক সজাগতা উন্নত করতে পারে ।
প্রায়শই আমাদের সকালের ব্যস্ততার মধ্যে পেট ভরানোর জন্য ব্রেকফাস্ট খাই । কখনও কখনও আমরা কেবল চা এবং বিস্কুট, অথবা কখনও কখনও কেবল সাধারণ টোস্ট খেয়েই সন্তুষ্ট থাকি । কিন্তু আপনি কি জানেন ব্রেকফাস্ট কেবল আপনার পেট নয়, বরং আপনার মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতাও নির্ধারণ করে ৷ সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুসারে জানা গিয়েছে, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ব্রেকফাস্ট মনোযোগ এবং মানসিক সতর্কতা উন্নত করতে পারে । এর অর্থ হল দিনের একটি ভালো শুরু আপনার মস্তিষ্ককে আরও সক্রিয় এবং তীক্ষ্ণ করে তুলতে পারে । যদি আপনি প্রায়শই কাজ করার সময় বিক্ষেপ বা ক্লান্তির মতো সমস্যা দেখা যায় তাহলে ব্রেকফাস্টের প্লেট ঠিকমতো পুষ্টি সম্পন্ন হওয়া উচিত ৷
গবেষণাটি কী বলে ?
ডেনমার্কের আরহাস বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছিল ৷ যেখানে 30 জন মহিলাকে তিনটি ভিন্ন ধরণের ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছিল ৷ প্রোটিন সমৃদ্ধ, কার্বোহাইড্রেট খাবার । গবেষণায় আরও দেখা গিয়েছে, যাঁরা প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট খেয়েছেন তাঁদের ঘনত্ব, সতর্কতা এবং মনোযোগ অন্যান্য দলের তুলনায় ভালো ছিল । উপরন্তু, এটি দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা রাখে এবং রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে, যা বিক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস করে । এই গবেষণাটি জার্নাল অফ ডেইরি সায়েন্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত হয়েছে ৷
উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ব্রেকফাস্ট কেন গুরুত্বপূর্ণ ?
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা সকালে প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট খান তাঁদের মনোযোগ ভালো থাকে । প্রোটিন আমাদের শরীরকে অ্যামিনো অ্যাসিড সরবরাহ করে যা মস্তিষ্কে নিউরোট্রান্সমিটার তৈরি করতে সাহায্য করে । এই রাসায়নিকগুলি মেজাজ, সতর্কতা এবং চিন্তা করার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে ।
যখন সকালের ব্রেকফাস্টে প্রোটিন কম এবং কার্বোহাইড্রেট বেশি থাকে, তখন রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়তে এবং কমতে পারে । এরফলে অলসতা এবং মনোযোগের অভাব দেখা দিতে পারে । অন্যদিকে, প্রোটিন সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট রক্তে শর্করার মাত্রা আরও স্থিতিশীল রাখে, সারা দিন শক্তি বজায় রাখে ।
এটি মস্তিষ্ক এবং মনোযোগের উপর কীভাবে প্রভাব ফেলে ?
গবেষণায় দেখা গিয়েছে, উচ্চ প্রোটিনযুক্ত ব্রেকফাস্ট খেলে জ্ঞানীয় কার্যকারিতা উন্নত হয় - চিন্তাভাবনা, বোঝার এবং মনোনিবেশ করার ক্ষমতা । প্রোটিন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষ করে সকালে যখন মস্তিষ্ককে সক্রিয় থাকতে হয় ।
প্রোটিন থেকে পাওয়া অ্যামিনো অ্যাসিড, যেমন- টাইরোসিন, ডোপামিনের মতো নিউরোট্রান্সমিটার তৈরিতে সাহায্য করে । ডোপামিন প্রেরণা এবং মনোযোগের সঙ্গে যুক্ত । তাই, একটি সঠিক ব্রেকফাস্ট আপনার মেজাজ এবং উৎপাদনশীলতা উভয়ই উন্নত করতে পারে ।
সকালে আপনার কতটা প্রোটিন গ্রহণ করা উচিত ?
বিশেষজ্ঞরা জানান, ব্রেকফাস্টে পর্যাপ্ত প্রোটিন অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী হতে পারে । এই পরিমাণ বয়স, ওজন এবং কার্যকলাপের স্তরের উপর নির্ভর করে ৷ তবে ব্রেকফাস্টকে কেবল কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার চেষ্টা করুন ।
শুধু রুটি বা মিষ্টি সিরিয়ালের পরিবর্তে, প্রোটিনের একটি ভালো উৎস যোগ করা শরীর এবং মন উভয়ের জন্য সুষম শক্তি সরবরাহ করবে ।
ব্রেকফাস্টে প্রোটিন কীভাবে বাড়ানো যায় ?
প্রোটিন বাড়ানো কঠিন নয় । আপনার নাস্তায় ডিম, দই, পনির, দুধ, মুসুর ডাল প্যানকেক বা স্প্রাউট অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন । ওটসের সঙ্গে বাদাম বা বীজ যোগ করাও একটি ভালো বিকল্প ।
