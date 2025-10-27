ETV Bharat / health

জীবনদায়ী বাতাস কেড়ে নিচ্ছে প্রাণ ! ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায় ?

এই বছরের বৃষ্টিপাত জলের অবাধ বিপর্যয় দেখিয়েছে । একসময়ের জীবনদাতা বাতাস এখন জীবন কেড়ে নিচ্ছে আমাদের প্রাণ ।

জীবনদায়ী বাতাস এখন প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : October 27, 2025

প্রকৃতি আমাদের কতটা সহায়তা করে তা এখন আমাদের সকলের কাছে স্পষ্ট । আমরা বন, বাতাস এবং জলকে অবজ্ঞার চোখে দেখেছি । আমরা পৃথিবীকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছি ৷ এরসঙ্গে সমুদ্র এবং আকাশকেও রেহাই দেওয়া হয়নি । এই কারণেই প্রকৃতির সকল উপাদান এখন গভীর উদ্বেগজনক অবস্থায় রয়েছে । আমরা বুঝতেও চেষ্টা করিনি যে এই অবনতিশীল পরিস্থিতির দ্বারা কারা সরাসরি গুরুতরভাবে প্রভাবিত হবে । এই তথ্য কেবল গবেষণাপত্র এবং সংবাদপত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে । এত হৈচৈ সত্ত্বেও, মানুষ কখনও এই সত্যটিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেননি ৷ যরফলে শরীরও কোনও না কোনওভাবে প্রভাবিত হতে থাকে ।

এই বছরের বৃষ্টিপাত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে জলের প্রকোপ কতটা বেড়েছে । পাহাড় থেকে উপকূল পর্যন্ত সারা দেশে যেভাবে জল বেড়েছে, তা অনেকটা আবহাওয়ার পরিবর্তন । তবে পরবর্তী উদ্বেগের বিষয় হল বায়ু সম্পর্কে ৷ কারণ এই সময়টি আমরা ইতিমধ্যেই আমাদের বায়ু দূষণ শুরু করেছি । অক্টোবরে শুরু হলে ঋতু পরিবর্তনের ফলে সরাসরি বায়ুকে প্রভাবিত করে । দশেরা, দীপাবলি এবং খড় পোড়ানোর সম্মিলিত সমস্যা প্রতি বছর যেমন হয়, এবারও তাদের প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে । অসংখ্য পরিবেশগত প্রচারণা এবং জনসচেতনতা সত্ত্বেও মানুষ সামাজিকভাবে সৃষ্ট দূষণের গুরুত্বকে গুরুত্ব সহকারে নিতে ব্যর্থ হয়েছে ।

বায়ু দূষণ সবচেয়ে বিপজ্জনক হতে পারে: যদি প্রকৃতির সকল উপাদান বিবেচনা করা হয় তাহলে যে উপাদানটির সবচেয়ে বিধ্বংসী প্রভাব পড়ে তা হল বায়ু । এই কারণেই একে জীবনদায়ী বলা হয় । দীর্ঘ সময় ধরে দূষিত পরিবেশে বাস করা হয় এবং তাৎক্ষণিকভাবে কোনও প্রভাব অনুভব করা হয় না, কিন্তু হঠাৎ করেই শরীরে প্রতিকূল স্বাস্থ্য লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে । বায়ু সরাসরি আমাদের শ্বাসযন্ত্র এবং হৃদযন্ত্রের উপর প্রভাব ফেলে । এটা অদ্ভুত যে সবকিছু জানা সত্ত্বেও, মানুষ আচরণে কোনও পরিবর্তন আনেন না ।

কুয়াশা এবং ধোঁয়ার প্রভাব: এক দশক ধরে বায়ু দূষণ বৃদ্ধি পাচ্ছে । এই বছর পরিস্থিতি আরও গুরুতর হতে পারে কারণ দীর্ঘ বৃষ্টিপাতের ফলে তাপমাত্রা কম ছিল ৷ যার ফলে কুয়াশা বৃদ্ধি পাবে ও তারপরে ধোঁয়াশা আরও বেশি ক্ষতি করতে পারে ।

অভ্যন্তরীণ দূষণ কমানো: এখন আমাদের নিজস্ব স্তরে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার সময় ৷ কারণ বায়ু দূষণ যদি জীবন শেষ করে দেয় তবে তা আমাদেরই হবে । প্রথম পদক্ষেপ হল বাইরের দূষিত বাতাস থেকে আমাদের ঘরগুলিকে রক্ষা করা । প্রয়োজন না হলে জানালা এবং দরজা বন্ধ রাখুন । শুধুমাত্র এই পদক্ষেপই ঘরের ভিতরের বায়ু দূষণ প্রায় 30 শতাংশ কমাতে পারে ।

যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে: অক্টোবরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, বাইরে থাকাকালীন মাস্ক পরুন, কারণ N-95 গ্রেডের মাস্কগুলি PM 5, 10 এবং PM 2.5 এর মতো কণা শরীরে প্রবেশ করতে বাধা দেয় । রাস্তাঘাটে ঘর পরিষ্কারের ধুলো এড়িয়ে চলুন, কারণ এই ধুলো যানবাহনের মাধ্যমে আমাদের বাড়িতে এবং শরীরে ফিরে যেতে পারে । এছাড়াও, এই সময়ে রান্না, গরম করা বা কাঠ পোড়ানো এড়িয়ে চলুন ৷

সবুজতাই চূড়ান্ত সমাধান: আমাদের বাড়ির ভিতরে এবং চারপাশে যতটা সম্ভব সবুজ গাছ বাড়ানোর চেষ্টা করা উচিত ৷ কারণ গাছপালা বায়ু দূষণ শোষণ করে এবং পরিবেশ পরিষ্কার করে । দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এখন গাছপালা পাওয়া যায় । উপরন্তু যখনই সম্ভব হাঁটা বা সাইকেল চালানো । এটি কেবল দূষণ কমাবে না বরং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী হবে । এই সময়ে নির্মাণ কাজ এড়িয়ে চলুন । এটা স্পষ্ট যে এখন আমাদের ব্যক্তিগত পদক্ষেপ নিতে হবে, কারণ পরিবেশ এবং প্রকৃতি কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, কিন্তু যখন মানুষ নিজেরাই নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তখন এটি হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকর পদক্ষেপ ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

