আমলকির রস পান করার স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে, সুস্থ থাকতে কীভাবে পান করবেন জানুন
আমলকি এমন একটি সুপারফুড যা আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে শরীরে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনতে পারে ।
Published : January 24, 2026 at 12:23 PM IST
আজকাল নিজের যত্ন নেওয়া একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে । খারাপ খাদ্যাভ্যাস, দূষণ এবং মানসিক চাপের কারণে দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একটি সাধারণ বিষয় । আপনার খাদ্যতালিকায় আমলকির রস অন্তর্ভুক্ত করা উপকারী বলে মনে করা হয় ।
এটি ভিটামিন সি-এর একটি চমৎকার উৎস । এটি কেবল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় না বরং অনেক স্বাস্থ্য সমস্যার বিরুদ্ধে লড়াই করতেও সাহায্য করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন আমলকির রস পান করার কিছু আশ্চর্যজনক উপকারিতা সম্পর্কে ৷
হজমের জন্য ভালো: অস্বাস্থ্যকর খাবার আজকাল অনেকের মধ্যে পেটের সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে । নিয়মিত আমলকির রস পান করলে হজম ব্যবস্থা সুস্থ থাকে । একটি প্রাণী থেকে গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আমলকি ডায়রিয়া, পেশীতে টান, পেটে ব্যথা এবং অস্বস্তির মতো সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে । তবে, আমলকির রস মানুষের হজমে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তা নির্ধারণের জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন ।
হৃদপিণ্ডের জন্য উপকারী: আমলকির রস হৃদরোগীদের জন্য একটি প্রাকৃতিক প্রতিকার । এর পুষ্টি উপাদান খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে । এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় ।
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক: আমলকির রস দুর্বল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য সবচেয়ে ভালো বিকল্প । এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে । প্রতিদিন আমলার রস পান করলে, বিশেষ করে ঋতু পরিবর্তনের সময়, সর্দি, কাশি এবং সংক্রমণের মতো মরশুমি অসুস্থতা প্রতিরোধে সাহায্য করে ।
চুলের জন্য একটি বর: আজকাল, বেশিরভাগ মানুষ তাঁদের চুল পাতলা হওয়া নিয়ে চিন্তিত । এমন পরিস্থিতিতে, আমলকির রস কেবল স্বাস্থ্যের জন্যই নয়, চুলের জন্যও উপকারী । ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ, এটি চুলের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে এবং চুল পড়া রোধ করে । আপনার অবশ্যই এটি আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ।
কিডনি স্বাস্থ্য: আপনার যদি কিডনির সমস্যা থাকে, তাহলে আমলকির রস আপনার জন্য একটি বর । এটি আপনার প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে আপনি কিডনির স্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন। এটি কিডনির সমস্যার ঝুঁকিও কমায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)