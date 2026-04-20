ডায়াবেটিসের চোখরাঙানি: সমাধানের লক্ষ্যে সচেতনতা অভিযানে ETVBharat

ডায়াবেটিসের চোখরাঙানি: সমাধানের লক্ষ্যে সচেতনতা অভিযানে ETVBharat
ETV ভারতের মাসব্যাপী জাতীয় অভিযান আজ শুরু হচ্ছে । এটি ভারতের দ্রুততম বর্ধনশীল স্বাস্থ্য সংকট ডায়াবেটিস কে চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করছে ।
Published : April 20, 2026 at 3:24 PM IST
একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম সুদূরপ্রসারী জনস্বাস্থ্যগত পরিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দুতে আজ ভারত অবস্থান করছে । 10 কোটিরও বেশি মানুষ বর্তমানে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করছেন । আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ বা সূচকগুলি বহন করছেন অথচ তাঁরা নিজেরাও সেই সম্পর্কে বিন্দুমাত্র অবগত নন । ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় ETV Bharat-এর জাতীয় ডায়াবেটিস প্রচার অভিযানের কাহিনি ৷ কারণ, স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী ৷ সেগুলির সূচনা ঘটে সচেতনতার মাধ্যমেই ।
এমন একটি রোগের কথা কল্পনা করুন, যা একই সঙ্গে বেঙ্গালুরুর একজন প্রযুক্তি-নির্বাহী এবং ওড়িশার একজন কৃষক উভয়কেই আক্রান্ত করে । এটি একটি রোগ, যার মূলে হয়তো রয়েছে কায়িক পরিশ্রমহীন জীবনযাপন; তবে এর পাশাপাশি দারিদ্র্য, অপুষ্টি, বংশগতি, মানসিক চাপ এবং এমনকি পূর্ববর্তী প্রজন্ম থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বিপাকীয় পরিবর্তনগুলিও এর কারণ হতে পারে । ডায়াবেটিস এখন আর কেবল শহুরে বিলাসিতার কারণে সৃষ্ট কোনও রোগ নয় । সমগ্র ভারতজুড়েই এই রোগের ভৌগোলিক বিস্তার ও প্রকৃতি পরিবর্তিত হচ্ছে ।
মুম্বইয়ে চিকিৎসকরা জানান, অবিরাম যাতায়াত, ফাস্ট ফুড এবং কর্পোরেট জীবনের চাপ বছরের পর বছর ধরে গ্লুকোজের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে । পাঞ্জাব ও হরিয়ানায় প্রশ্ন উঠছে, মাখন ক্রিম এবং পরিশোধিত গমে ভরপুর উৎসবের খাবার বিপাকীয় স্বাস্থ্যের কোনও পরিবর্তন এনেছে কি না । ছত্তিশগড় ও উত্তর প্রদেশে বিষয় হল চাল ও আলুকে ঘিরে, যে প্রধান খাদ্যশস্যগুলি একসময় কৃষিকাজের শক্তি জোগাতো ৷ কিন্তু এখন শারীরিক কার্যকলাপ কমে যাওয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে । ওড়িশার আদিবাসী জেলাগুলিতে ডায়াবেটিসকে একসময় বিরল বলে মনে করা হত । এখন খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন এবং ঐতিহ্যবাহী খাদ্য ব্যবস্থার অবনতির কারণে এর প্রকোপ বাড়ছে । এদিকে পশ্চিমবঙ্গ কেবল একটি ভাত-প্রিয় সংস্কৃতিই নয়, বরং দুগ্ধজাত মিষ্টির ওপরও এর সমৃদ্ধি নির্ভর করে ।
অন্যদিকে হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে (যেখানে মানুষ প্রতিদিন কয়েক কিলোমিটার হাঁটে), আপাতদৃষ্টিতে সক্রিয় জীবনযাপন সত্ত্বেও ডায়াবেটিসের বৃদ্ধি দেখে চিকিৎসকেরা হতবাক । এই রোগটি অভিযোজনে অত্যন্ত পারদর্শী ৷ এই প্রচারাভিযানটি আগামী চার সপ্তাহ ধরে রাজ্য ধরে ধরে অভিযোজনগুলিকেই তুলে ধরতে চায় ।
এই প্রচারভিযানের রূপকল্প হল ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নাগরিকদের নির্ভরযোগ্য জ্ঞান, আগাম সচেতনতা এবং ব্যবহারিক সমাধানের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা । এই রোগ সম্পর্কে জনসাধারণের ধারণাকে ভয় ও ভুল তথ্যের গণ্ডি থেকে বের করে এনে, তা সচেতন ও সুচিন্তিত পদক্ষেপে রূপান্তরিত করা । বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার, তথ্য-ভিত্তিক প্রতিবেদন, শিক্ষামূলক ভিডিয়ো এবং সারা দেশ থেকে সংগৃহীত বাস্তব জীবনের খবরের মাধ্যমেই এই রূপান্তর সাধিত হবে । অন্য কথায়, এই প্রচারভিযানটি ভারতের ডায়াবেটিস সংকট মোকাবিলার একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা 'রোডম্যাপ' তৈরির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ।
বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ
ETV Bharat অনুধাবন করে, একটি জাতীয় স্বাস্থ্য সংকটকে সঠিকভাবে বোঝার একমাত্র উপায় হল সেইসব মানুষের কথা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনা ৷ যাঁরা বছরের পর বছর ধরে একে একে প্রতিটি রোগীর পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন । আর ঠিক এই কারণেই, আমাদের এই প্রচারভিযানের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এতে চিকিৎসকদের বিচিত্র ও বিস্তৃত পরিসরের মতামত । যাঁরা দশকের পর দশক ধরে ল্যাবরেটরি রিপোর্ট এবং সমগ্র ভারতজুড়ে রোগীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে রোগের বিভিন্ন গতিপ্রকৃতি ও ধরণ পর্যবেক্ষণ করে কাটিয়ে দিয়েছেন ।
ডাঃ ভি. মোহনকে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ হিসাবে ব্যাপকভাবে গণ্য করা হয় । দশকের পর দশক ধরে তিনি এই বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন ৷ কেন অন্যান্য অনেক জনগোষ্ঠীর তুলনায় ভারতীয়দের ডায়াবেটিসের প্রতি জৈবিকভাবে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয় । তাঁর গবেষণাটি এই প্রচারভিযানের অন্যতম একটি মূল প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে ৷ ভারতে ডায়াবেটিসের গতিপ্রকৃতি কেন ভিন্ন হয় ? এরপর রয়েছেন ডাঃ অনুপ মিশ্র যিনি দক্ষিণ এশীয়দের বিপাকীয় বা মেটাবলিক বৈশিষ্ট্যগুলির সূক্ষ্মতা পর্যবেক্ষণে বছরের পর বছর অতিবাহিত করেছেন । তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এই রোগটি সম্পর্কে প্রচলিত অন্যতম একটি বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানায় তা হল ডায়াবেটিস ৷
এই প্রচারণায় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হলেন ফর্টিস-এর চিকিৎসক ডাঃ সঞ্জয় রেড্ডি ৷ যিনি 'ডায়াবেটিসইন্ডিয়া 2026-এর প্রোগ্রাম চেয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন । রেড্ডি একজন চিকিৎসকের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন ৷ এআইজি হসপিটালস-এর ডাঃ রাকেশ কালাপালার মাধ্যমে বিপাকীয় স্বাস্থ্য এবং পরিপাকতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্কটিও বিশদভাবে খতিয়ে দেখেন । ডায়াবেটিসের অন্যতম গুরুতর জটিলতা হল ‘ডায়াবেটিক রেটিনোপ্যাথি’ ৷ এটি রেটিনার ক্ষুদ্র রক্তনালীগুলিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সঠিক চিকিৎসা না করা হলে দৃষ্টিশক্তি হারানোর কারণ হতে পারে । রোগের এই বিশেষ দিকটি নিয়ে আলোচনা করেছেন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ চিত্রা জয়দেব ।
আঞ্চলিক বিশেষজ্ঞতা এই আলোচনার পরিসরে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেন । গুজরাতে ডাঃ ভগীরথ সোলাঙ্কি তাঁর প্রায় তিন দশকের চিকিৎসাগত অভিজ্ঞতার আলোকে ডায়াবেটিস সংক্রান্ত প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে খণ্ডন করেন । রাজস্থানে ‘Diabecity’ পরিচালনা করা ডাঃ রাজেশ পারিখ ওই রাজ্যে ডায়াবেটিসের ক্রমবর্ধমান প্রকোপ নিয়ে আলোচনা করেন । শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে টাইপ 1 এবং টাইপ 2 উভয় ধরনের ডায়াবেটিসই এখন উত্তরোত্তর বেশি হারে শনাক্ত হচ্ছে । রায়পুরের ডাঃ অরুণ কেদিয়ার মতো বিশেষজ্ঞরা এই পরিবর্তনের নেপথ্যের কারণগুলি অনুসন্ধান করেন । সম্মিলিতভাবে, এই বিশেষজ্ঞগণ ভারতের ডায়াবেটিস পরিস্থিতির একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মানচিত্র তৈরি করেন । প্রতিটি চিকিৎসকই রোগটিকে কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন যেমন:- জিনতত্ত্ব, পুষ্টিবিজ্ঞান, অন্তঃস্রাববিদ্যা (Endocrinology), পরিপাকতন্ত্রের চিকিৎসাবিদ্যা (Gastroenterology) কিংবা জনস্বাস্থ্য ।
প্রতিটি স্বাস্থ্য সংকটেরই একটি কেন্দ্রীয় ধারণা থাকে যা জনমনে আলোড়ন সৃষ্টি করে । ভারতে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে সেই ধারণাটি বেশ সহজ ৷ একে কি নিরাময় করা সম্ভব ? দেশজুড়ে ক্লিনিক, সুস্থতা কর্মসূচি এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো "ডায়াবেটিস নিরাময়ের" প্রতিশ্রুতি দেওয়া । বিজ্ঞাপনগুলিতে বোঝানো হয় সঠিক খাদ্যাভ্যাস, নিয়মিত ব্যায়াম বা বিপাকীয় প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করার মাধ্যমে এই রোগ দূর হয়ে যেতে পারে । কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞান আরও সূক্ষ্ম একটি চিত্র তুলে ধরে ।
টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত কিছু রোগী উপশম লাভ করতে পারেন, অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ওষুধ ছাড়াই তাদের রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে । কিন্তু উপশম মানেই সম্পূর্ণ নিরাময় নয় । এর পিছনের বিপাকীয় দুর্বলতা থেকেই যায় । জীবনযাত্রার পরিবর্তনে কোনও শিথিলতা দেখা দিলে রোগটি আবার ফিরে আসতে পারে । এই প্রচারণার শুরুতেই এই জটিল সত্যটি উন্মোচন করা হয়েছে । শীর্ষস্থানীয় ডায়াবেটিস ও এন্ডোক্রিনোলজিস্টদের সাক্ষাৎকার নিয়ে খতিয়ে দেখা হয়েছে, এই 'নিরাময়' সত্যিই কোনও যুগান্তকারী আবিষ্কার নাকি দীর্ঘমেয়াদি রোগ ব্যবস্থাপনার একটি চতুর নতুন রূপায়ণ । এর উত্তর পাঠকদের অবাক করে দিতে পারে ।
ভারতে ডায়াবেটিসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিকগুলির মধ্যে একটি হল, এটি কোনও একটি নির্দিষ্ট আখ্যান অনুসরণ করে না । বরং, এটি ক্ষুদ্র গল্পের এক মোজাইকের মতো আচরণ করে । যেমন- রাজস্থানের কথাই ধরুন, যেখানে বিশদ তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় বয়স এবং ভৌগোলিক অবস্থানভেদে ডায়াবেটিসের প্রকোপ কীভাবে ভিন্ন হয় । অথবা দিল্লির কথাই ধরুন, যেখানে ক্রমবর্ধমান রোগীর সংখ্যা সুবিধা এবং বিপাকীয় খরচের মাঝে আটকে থাকা এক শহুরে জীবনযাত্রার গল্প বলে । এরপর রয়েছে মানুষের সেইসব গল্প, যা এই বিজ্ঞানকে আলোকিত করে । যেমন আছেন দক্ষিণ দিল্লির ‘বাজরার রানি’ পল্লবী উপাধ্যায়, যিনি গম ও ভাতের পরিবর্তে বাজরা খাওয়া শুরু করেন এবং দেখেন যে তাঁর HbA1c-এর মাত্রা নাটকীয়ভাবে কমে গিয়েছে । আবার আছেন সেই আইটি পেশাজীবী, যিনি একটি সহজ অভ্যাস তৈরি করেছেন: সারাদিন বসে থাকার পরিবর্তে প্রতি ঘণ্টায় অল্প কিছুক্ষণ হাঁটা ।
শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞরা (যাদের মধ্যে রয়েছেন প্রখ্যাত ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ, ব্যারিয়াট্রিক সার্জন এবং গবেষকগণ) এমন সব প্রশ্নের চুলচেরা বিশ্লেষণ করবেন, যা নিয়ে বিজ্ঞানীরা নিজেরাও এখনও বিতর্কে লিপ্ত:
ভারতীয়রা কেন জিনগতভাবে ডায়াবেটিসের প্রতি অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ ?
কেন শিশু ও তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ডায়াবেটিস শনাক্ত হওয়ার হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ?
টাইপ 2 ডায়াবেটিস সৃষ্টিতে মানসিক চাপের ভূমিকা ঠিক কী ?
পাকস্থলী ও অন্ত্রের সুস্বাস্থ্য কি বিপাকীয় রোগের (Metabolic disease) সঙ্গে সম্পর্কিত?
কেন অপুষ্টিতে ভোগা জনগোষ্ঠীর মধ্যেও ডায়াবেটিস দেখা দিচ্ছে ?
কিছু গবেষক বর্তমানে একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্প-পরিচিত শ্রেণি নিয়ে আলোচনা করছেন যা কখনও কখনও 'টাইপ 5 ডায়াবেটিস' হিসাবে অভিহিত হয় যারসঙ্গে ক্ষীণদেহী ব্যক্তিদের অপুষ্টি ও বিপাকীয় পরিবর্তনের যোগসূত্র রয়েছে । দেখে মনে হচ্ছে, এই রোগটি আমাদের পূর্বের প্রচলিত ধারণা বা গতানুগতিক ছক মেনে চলে না । চিকিৎসকরা ডায়াবেটিস এবং অন্যান্য শারীরিক সমস্যা যেমন: ফ্যাটি লিভার ডিজিজ, উচ্চ রক্তচাপ ও হার্ট অ্যাটাক এর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা করছেন ।
যদি ডায়াবেটিস হয় মূল শিরোনাম, তবে প্রি-ডায়াবেটিস হল সেই বিষয় যা পুরো গল্পটাকেই বদলে দিতে পারে । ভারতে আনুমানিক 13 কোটি 60 লক্ষ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ প্রি-ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়ে জীবনযাপন করছেন । তাঁদের অধিকাংশেরই কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় না । প্রি-ডায়াবেটিসের পরিস্থিতি অনেকটা অজান্তেই কোনও খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে থাকার মতো । তবে এটি এমন একটি পর্যায়, যেখানে রোগটি প্রতিরোধ করা সবচেয়ে বেশি সম্ভব । এই প্রচারভিযানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল পাঠকদের এই অদৃশ্য পর্যায়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে সহায়তা করা অর্থাৎ এর প্রকৃত অর্থ কী কীভাবে প্রাথমিক পর্যায়েই এটি শনাক্ত করা যায়; এবং জীবনযাত্রায় কী ধরনের সাধারণ পরিবর্তন এনে রোগটি পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করার আগেই তা থামিয়ে দেওয়া সম্ভব।
খাদ্য হল সংস্কৃতি:
খাদ্য ও স্বাস্থ্যের জটিলতা ভারতের মতো আর কোনও দেশই তুলে ধরে না । এখানকার খাদ্যাভ্যাস শুধু পুষ্টিই নয় বরং পরিচয়, ভূগোল, ধর্ম এবং ইতিহাসেরও অংশ । পাঞ্জাব মাখন ও ঘি সমৃদ্ধ খাবার নিয়ে গর্ব করে । উত্তর প্রদেশ পেড়া ও জিলাপির মতো মিষ্টিকে মূল্যবান মনে করে । দক্ষিণের রান্না প্রায়শই ভাতকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে । সারাদেশে, দৈনন্দিন খাবারে গমের রুটিরই প্রাধান্য । তবুও, একসময় ঐতিহ্যবাহী খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে ডায়াবেটিসের হার আশ্চর্যজনকভাবে কম ছিল । কী বদলে গেল ? এই প্রচারাভিযান সেই রূপান্তরটিই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । মহারাষ্ট্রে বাজরা-ভিত্তিক খাদ্যাভ্যাসের পুনরুজ্জীবন থেকে শুরু করে গুড়মারের মতো ঔষধি ভেষজের সন্ধান পর্যন্ত, আমাদের প্রতিবেদকেরা অনুসন্ধান করছেন কীভাবে ঐতিহ্যবাহী খাদ্য আধুনিক বিপাকীয় বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলে যেতে পারে । এমনকি বিশেষভাবে তৈরি 'ডায়াবেটিস রুটি'-র মতো একটি সাধারণ বিষয়ও খতিয়ে দেখা হবে ।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনাগুলির একটি হল শিশু ও তরুণদের মধ্যে ডায়াবেটিসের প্রকোপ বৃদ্ধি । এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার পরিবর্তনের একটি ভূমিকা রয়েছে । তবে গবেষকরা কিছু জৈবিক প্রশ্ন নিয়েও অনুসন্ধান চালাচ্ছেন । বাবা-মায়ের অভ্যাস কি তাদের সন্তানদের বিপাকীয় স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে ? কিছু গবেষণায় এমন ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ৷ এমনকি তামাক সেবনের অভ্যাসও এপিজেনেটিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে । যদি বিষয়টি সত্য হয়, তবে ডায়াবেটিস একটি বংশানুক্রমিক সমস্যায় পরিণত হবে ।
