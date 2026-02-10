মনোরম আবহাওয়ায় এই দু'টি রস একসঙ্গে মিশিয়ে পান করুন, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে
বাংলার ওঠানামা করছে । দু'টি জুস একসঙ্গে মিশিয়ে পান করা আপনার স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হবে ।
Published : February 10, 2026 at 3:16 PM IST
বাংলার আবহাওয়ায় রদবদল ৷ কখনও ঠান্ডা আবার কখনও গরম ৷ সকাল ও সন্ধ্যায় হালকা শীতলতা, দিনের বেলা হালকা রোদ এবং শুষ্ক বাতাস - ঠিক এই ঋতুতেই শরীরের অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন । এই পরিবর্তনশীল তাপমাত্রার সময় অ্যালোভেরা এবং আমলকির রসের মিশ্রণ পান করলে কেবল আপনার স্বাস্থ্যের উপরই নয়, আপনার দৈনন্দিন রুটিনের উপরও লক্ষণীয় প্রভাব পড়তে পারে ।
তাপমাত্রা পরিবর্তনের সময় শরীরের কী কী প্রয়োজন ?
এই সময় শরীর প্রায়ই বিভ্রান্ত থাকে । সকালে ঠান্ডা লাগে, বিকেলে গরম লাগে, এবং সন্ধ্যার দিকে শীতলতা ফিরে আসে । এর সরাসরি প্রভাব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর পড়ে । অনেকের গলা ব্যথা, হালকা কাশি, পেট খারাপ বা ত্বক শুষ্কতা অনুভব হয় । শরীরের এমন পুষ্টির প্রয়োজন যা ঠান্ডা এবং তাপ উভয়ের ভারসাম্য বজায় রাখে । অ্যালোভেরা এবং আমলার রসের মিশ্রণ এখানে কাজে আসে ।
অ্যালোভেরা + আমলার রস: ভিতর থেকে পরিষ্কার এবং শক্তি
অ্যালোভেরা তার শীতল প্রভাবের জন্য পরিচিত ৷ অন্যদিকে আমলকিকে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার একটি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় । একসঙ্গে খেলে এটি শরীরকে ভিতর থেকে বিষমুক্ত করতে সাহায্য করে । আজকের আবহাওয়ায়, যখন বাতাসে প্রচুর দূষণ এবং ধুলো থাকে, তখন এই রস লিভার এবং পাচনতন্ত্রকে প্রশমিত করে । অনেকেই এটি পান করার পরে কম পেট জ্বালা অনুভব করেন এবং সকালে হালকা বোধ করেন ।
প্রতিদিন সকালে খালি পেটে এটি খেলে ধীরে ধীরে আপনার শক্তির মাত্রায় পার্থক্য লক্ষ্য করবেন । ক্লান্তি কমে যায় এবং দিনের বেলার অলসতা কিছুটা হলেও দূর হয় ।
ত্বক, চুল এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার উপর প্রভাব: আজকের আবহাওয়ায় শুষ্ক ত্বক এবং নিস্তেজ চুল সাধারণ । অ্যালোভেরা অভ্যন্তরীণ হাইড্রেশন প্রদান করে, অন্যদিকে আমলকি, তার ভিটামিন সি-এর মাধ্যমে, উজ্জ্বলতা প্রদান করে এবং চুলের গোড়াকে শক্তিশালী করে । যদি আপনি প্রায়শই আয়নায় দেখেন এবং মনে করেন যে আজ আপনার মুখ সতেজ দেখাচ্ছে না, তাহলে এই রস ধীরে ধীরে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে পরিবর্তন আনতে পারে । তাছাড়া তাপমাত্রা পরিবর্তন ঘন ঘন অসুস্থতার ঝুঁকিও কমাতে পারে ৷ কারণ আমলকি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রতিরোধ করতে সহায়তা করে ।
উপকারিতার জন্য এটি কীভাবে পান করবেন ?
এক গ্লাস হালকা গরম জলে 20-25 মিলি অ্যালোভেরার রস এবং 10-15 মিলি আমলকির রস মিশিয়ে পান করতে পারেন । যদি স্বাদ তীব্র হয়, তাহলে সামান্য মধু যোগ করুন । মনে রাখবেন, অতিরিক্ত পান করলে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হতে পারে । যদি আপনার আগে থেকে কোনও শারীরিক অবস্থা থাকে, তাহলে এটিকে প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করার আগে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করা ভালো ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)