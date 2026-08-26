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এই একটিমাত্র পুষ্টি উপাদান কেবল হৃদপিণ্ডই নয়, বরং মস্তিষ্ক ও ত্বকেও আমূল পরিবর্তন আনবে

বর্তমান সময়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল জীবনযাপন এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে ।

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ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড আপনার হৃদপিণ্ডের প্রকৃত বন্ধু (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 26, 2026 at 10:12 AM IST

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বর্তমান দ্রুতগতির জীবনে প্রক্রিয়াজাত খাবার গ্রহণ এবং খাদ্যাভ্যাসে ত্রুটির কারণে আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি একটি সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । সুস্বাস্থ্যের জন্য আমরা প্রায়শই ক্যালসিয়াম, আয়রন বা ভিটামিন ডি-এর ওপর বেশি গুরুত্ব দিলেও, একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান ওমেগা-3 এর কথা প্রায়ই উপেক্ষা করে যাই ।

ওমেগা-3 হল একটি অপরিহার্য ফ্যাটি অ্যাসিড, যা নীরবে আমাদের হৃদপিণ্ড, মস্তিষ্ক ও ত্বকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সহায়তা করে । চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী দৈনন্দিন রুটিনে ওমেগা-3 সাপ্লিমেন্ট অন্তর্ভুক্ত করা এই ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার পদক্ষেপ হতে পারে । জেনে নেওয়া যাক নিয়মিত এটি গ্রহণের ফলে শরীর কী কী অসাধারণ উপকারিতা লাভ করে ?

হৃদপিণ্ডকে অত্যন্ত সুস্থ রাখে

ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড আপনার হৃদপিণ্ডের প্রকৃত বন্ধু । এগুলি শরীরের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । পাশাপাশি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে এবং ধমনীর প্রদাহ কমাতে এগুলো কার্যকর । নিয়মিত সেবন হৃদরোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেয় ।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চমৎকার স্মৃতিশক্তি

আপনি কি জানেন যে DHA আমাদের মস্তিষ্কের কোষের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ? ওমেগা-3 গ্রহণ মস্তিষ্কের কার্যকারিতা, মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে । শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশ থেকে শুরু করে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিশক্তি অটুট রাখা সবক্ষেত্রেই এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

গাঁটের ব্যথা ও প্রদাহ থেকে মুক্তি

ওমেগা-3-এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিকভাবে প্রদাহ-প্রতিরোধী (anti-inflammatory) গুণ । আপনি যদি আর্থ্রাইটিস বা গাঁটের ব্যথায় ভুগে থাকেন, তবে এই সাপ্লিমেন্টটি আপনার জন্য উপকারী হতে পারে । নিয়মিত খেলে শরীরের প্রদাহ এবং গাঁট বা জয়েন্টের আড়ষ্টতা থেকে উল্লেখযোগ্য স্বস্তি পাওয়া যায় ।

উজ্জ্বল ও তারুণ্যদীপ্ত ত্বকের গোপন রহস্য

আপনার ত্বক যদি শুষ্ক, নিষ্প্রাণ বা অকালে বয়সের ছাপ পড়া মনে হয়, তবে ওমেগা-3 সাহায্য করতে পারে । এটি ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে, ব্রণজনিত প্রদাহ কমায় এবং ত্বকে সূক্ষ্ম রেখা (fine lines) পড়া ধীর করে, যা আপনাকে তারুণ্যদীপ্ত ত্বক বজায় রাখতে সহায়তা করে ।

চোখের স্বাস্থ্যের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ

ওমেগা-3-এর উপাদান DHA চোখের রেটিনার একটি অপরিহার্য অংশ । শরীরে এর ঘাটতি দেখা দিলে চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা দৃষ্টিশক্তি সংক্রান্ত সমস্যা হতে পারে । এই সাপ্লিমেন্টটি চোখের আর্দ্রতা বজায় রাখতে এবং বয়সজনিত ম্যাকুলার সমস্যার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ।

উন্নত মেজাজ ও মানসিক স্বাস্থ্য

শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি এটি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । বহু গবেষণায় দেখা গিয়েছে, ওমেগা-3 মেজাজ স্থিতিশীল রাখতে এবং বিষণ্নতা ও উদ্বেগের লক্ষণগুলি কমাতে সহায়তা করে ।

গর্ভাবস্থা ও শিশুর বিকাশে উপকারী:

গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের চোখ ও মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য DHA-কে অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করা হয় । তবে, যেকোনও সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ শুরু করার আগে গর্ভবতী নারীদের অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।

সঠিক মাত্রা কত ?

প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের চাহিদা ভিন্ন। যদিও অধিকাংশ মানুষের জন্য প্রতিদিন 250 থেকে 500 মিলিগ্রাম EPA এবং DHA গ্রহণকে সাধারণত যথেষ্ট বলে মনে করা হয়, তবে আপনার জন্য সঠিক মাত্রাটি নির্ভর করবে আপনার বয়স, বর্তমান শারীরিক অবস্থা এবং চিকিৎসকের পরামর্শের ওপর ।

মনে রাখবেন, অতিরিক্ত মাত্রায় খেলেলে রক্তপাত বা পরিপাকতন্ত্রের সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই খাদ্যতালিকায় এটি অন্তর্ভুক্ত করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

https://ods.od.nih.gov/factsheets/Omega3FattyAcids-HealthProfessional/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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