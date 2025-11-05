ETV Bharat / health

PTSD কোনও ভয়াবহ ঘটনার কারণে হতে পারে, এই লক্ষণগুলি দেখলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

যদি কোনও ব্যক্তি কোনও আঘাতজনিত বা জীবন-হুমকির সম্মুখীন হন, তাহলে PTSD (পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার) হওয়ার ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

PTSD সমস্যা (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 5, 2025 at 11:33 AM IST

এটি কেবল "ভয়" নয়, বরং এমন একটি অবস্থা যেখানে মন ঘটনা থেকে সেরে উঠতে অক্ষম হয়, যার ফলে ব্যক্তি ভয় এবং চাপের মধ্যে আটকা পড়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে, পেশাদার সাহায্য নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি একজন ব্যক্তির জীবনে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব ফেলতে পারে । PTSD (Post-traumatic stress disorder) নির্দিষ্ট লক্ষণগুলির মাধ্যমে শনাক্ত করা যেতে পারে, যা দ্রুত চিকিৎসায় সহায়তা করতে পারে ।

জেনে নেওয়া প্রয়োজন এর লক্ষণগুলি সম্পর্কে:

বারবার অবাঞ্ছিত স্মৃতি: এটি তখন ঘটে যখন মানসিক আঘাতের স্মৃতিগুলি প্রায়শই এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে মনের মধ্যে পুনরাবৃত্তি হয় । এটি কেবল একটি স্মৃতি নয়, বরং একটি দুঃস্বপ্ন যা জেগে থাকলেও থেকে যায় । ব্যক্তি সেই ঘটনার স্বপ্ন, ফ্ল্যাশব্যাক অনুভব করে থাকেন ৷ যেখানে তারা মনে করেন যেন আঘাতমূলক ঘটনাটি আবার ঘটছে । এই ফ্ল্যাশব্যাকগুলি এতটাই বাস্তব বোধ করতে পারে যে তারা অনুভব করতে পারে যে সেগুলি বর্তমানে ঘটছে ।

স্মৃতি থেকে পালিয়ে যাওয়া: এই যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে, ব্যক্তিটি এমন কিছু, স্থান, কার্যকলাপ, এমনকি এমন মানুষদের থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে নিতে শুরু করে যা তাঁদের আঘাতের কথা মনে করিয়ে দিতে পারে । তাঁরা ঘটনাটি সম্পর্কে কথা বলা, এটি মনে রাখা, এমনকি এর সঙ্গে সম্পর্কিত আবেগ অনুভব করা এড়িয়ে চলেন । এটি একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে, যা আসলে তাঁদের আরও বিচ্ছিন্ন করে ।

নেতিবাচক মেজাজের পরিবর্তন: ট্রমা মৌলিকভাবে একজন ব্যক্তির নিজের এবং বিশ্ব সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে । লক্ষণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে:

ভয়, রাগ বা অপরাধবোধের মতো অনুভূতি ।

আঘাতমূলক ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি ভুলে যাওয়া ।

নিজের বা অন্যদের সম্পর্কে ক্রমাগত নেতিবাচক চিন্তাভাবনা ।

ঘটনার কারণ বা পরিণতি সম্পর্কে বিকৃত চিন্তাভাবনা, যারফলে ব্যক্তি নিজেকে বা অন্যদের দোষারোপ করে ।

অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করা ।

পূর্বে উপভোগ করা কার্যকলাপে আগ্রহ হারিয়ে ফেলা ।

ইতিবাচক বোধ করতে অক্ষমতা ।

প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন:

এই পরিস্থিতিতে, একজন ব্যক্তি ক্রমাগত পালিয়ে যাওয়া বা লড়াইয়ের মোডে থাকে । শরীর এবং মন ক্রমাগত বিপদ অনুভব করে, এমনকি যখন কোনও প্রকৃত ঝুঁকি থাকে না । লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে:

খুশি এবং হঠাৎ রাগের বিস্ফোরণ ।

বেপরোয়া বা আত্ম-ধ্বংসাত্মক আচরণ ।

চারপাশের সবকিছু পর্যবেক্ষণ করা ।

সহজেই ভয় পাওয়া ।

মনোযোগ দিতে বা ঘুমাতে অসুবিধা ।

PTSD একটি অত্যন্ত গুরুতর এবং কঠিন অবস্থা যা কেবল আক্রান্ত ব্যক্তিকেই নয়, তাদের পুরো পরিবারকেও প্রভাবিত করতে পারে । অতএব, এর লক্ষণগুলি বোঝা এবং উপযুক্ত সাহায্য নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । পেশাদার সাহায্যের মাধ্যমে, এই অবস্থা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

