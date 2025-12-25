জনপ্রিয় কিছু খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করতে পারে, কী বলছেন ডায়েটিশিয়ান ?

জনপ্রিয় কিছু খাদ্যাভ্যাস স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি করতে পারে, কী বলছেন ডায়েটিশিয়ান ?
ইন্টারনেট থেকে ফিট থাকার পরামর্শ বহু ভিডিয়ো আমরা দেখে থাকি ৷ সেগুলি শরীরের জন্য ঠিক নাও হতে পারে বলে জানান ডায়েটিশিয়ান ৷
Published : December 25, 2025 at 9:01 AM IST
স্বাস্থ্য ও পুষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন তথ্য উঠে আসছে ৷ কিন্তু কিছু খাদ্যাভ্যাস সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা বছরের পর বছর ধরে রয়ে গিয়েছে । এগুলো স্বাস্থ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য ক্ষতিকর ।
তাই এই নতুন বছর শুরুর আগে, এই মিথগুলি (Myths about Diet) সম্পর্কে সত্য জেনে নেওয়া দরকার যাতে আপনি আপনার স্বাস্থ্যের লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন এবং সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে পারেন ।
এই বিষয়ে ডায়েটিশিয়ান জয়শ্রী বণিক কিছু টিপস দিয়েছেন ৷ জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
কার্বোহাইড্রেট খাওয়ার ফলে স্থূলতা বৃদ্ধি পায়: এটি সম্ভবত সবচেয়ে প্রচলিত মিথ । সত্য হল যে সমস্ত কার্বোহাইড্রেট খারাপ নয় । প্রক্রিয়াজাত এবং পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেট (যেমন- পরিশোধিত ময়দা এবং চিনি) স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে ৷ তবে পুরো শস্য, ডাল, ফল এবং শাকসবজি থেকে প্রাপ্ত কার্বোহাইড্রেট শরীরের শক্তির প্রাথমিক উৎস । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ভিটামিন এবং খনিজ থাকে । সুষম পরিমাণে সঠিক কার্বোহাইড্রেট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য ।
চর্বিহীন বা কম চর্বিযুক্ত পণ্য সবসময়ই ভালো: বাজারে চর্বিহীন বা কম চর্বিযুক্ত লেবেলযুক্ত পণ্য রয়েছে ৷ কিন্তু এগুলি কি আসলেই স্বাস্থ্যকর ? প্রায়শই, এই পণ্যগুলিতে চর্বির অভাব পূরণের জন্য অতিরিক্ত চিনি, কৃত্রিম মিষ্টি বা অন্যান্য রাসায়নিক থাকে ৷ অ্যাভোকাডো, বাদাম, অলিভ অয়েল এবং চর্বিযুক্ত মাছের মতো স্বাস্থ্যকর চর্বি শরীরের জন্য অপরিহার্য । এগুলি এড়িয়ে চলার পরিবর্তে, পরিমিত পরিমাণে খাওয়া উপকারী ।
খিদে না থাকলেও, নিয়মিত বিরতিতে খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ: দিনে ছয় থেকে আট বার অল্প অল্প করে খাবার খেলে বিপাক বৃদ্ধি পায় এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল । প্রতিটি ব্যক্তির শরীর আলাদা । কিছু মানুষের দিনে তিনবার সুষম খাদ্যের প্রয়োজন হয়, আবার অন্যদের অল্প অল্প করে খাবারের প্রয়োজন হয় । জোর করে খাবার খাওয়ার পরিবর্তে, খিদের ইঙ্গিত শোনা এবং সেই অনুযায়ী খাওয়া আরও কার্যকর ।
ডিটক্স ডায়েট বা জুস ক্লিনজ শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ দূর করে: নতুন বছরের শুরুতে, মানুষ প্রায়শই ডিটক্স ডায়েট বা জুস ক্লিনজ ব্যবহার করে । এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের শরীর স্বাভাবিকভাবেই লিভার, কিডনি এবং পাচনতন্ত্রের মাধ্যমে বিষমুক্ত হয় । এরফলে পুষ্টির ঘাটতি এবং শক্তির মাত্রা কমে যেতে পারে ।
ওজন কমানোর একমাত্র উপায় হল ক্যালোরি কমানো: ওজন কমানোর জন্য ক্যালোরির ঘাটতি অপরিহার্য, তবে কেবল ক্যালোরি গণনার উপর মনোযোগ দেওয়া যথেষ্ট নয় । খাবারের মানও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ । 100-ক্যালোরির একটি চকলেট বার এবং 100-ক্যালোরির একটি আপেল শরীরের উপর বিভিন্ন প্রভাব ফেলে । প্রোটিন, ফাইবার এবং স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ খাবার দীর্ঘস্থায়ী পেট ভরার অনুভূতিতে অবদান রাখে এবং পুষ্টি সরবরাহ করে ।
ব্রেকফাস্ট স্কিপ করে দেওয়া: ডায়েটিশিয়ান জানান, দিনের কোনও একটা সময় খাবার স্কিপ করলে শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে ৷ ওজন কমানোর জন্য যাঁরা খাবার স্কিপ করে দেন সেটি নানান দিক থেকে ক্ষতিকর হতে পারে ৷ তাই যে কোনও কিছু করার আগে একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নেওয়া ভালো ৷
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)