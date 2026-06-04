গ্রীষ্মে শরীরকে হাইড্রেট রাখতে এই পানীয়গুলি পান করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী

গ্রীষ্মে শরীরকে হাইড্রেট রাখতে এই পানীয়গুলি পান করার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রী মোদি তার 'মন কি বাত' প্রোগ্রামে প্রচণ্ড গরম এবং তাপপ্রবাহে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয় পান করার পরামর্শ দিয়েছেন ।
Published : June 4, 2026 at 10:49 AM IST
গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে জলশূন্যতা এড়াতে সবচেয়ে বড় চিন্তার বিষয় । প্রচণ্ড সূর্যের আলো, ঘাম এবং গরম বাতাস কখনও কখনও শরীরকে দ্রুত ক্লান্ত করে তোলে । এমতাবস্থায় মানুষ ছুটছে দামি কোল্ড ড্রিংকস ও প্যাকেটজাত পানীয়ের দিকে ৷ অথচ আমাদের বাড়িতে ও গ্রামে বছরের পর বছর ধরে এমন দেশীয় পানীয় পান করা হচ্ছে যা গরম থেকে মুক্তি দেয় এবং শরীরকে সতেজ রাখে । সম্প্রতি, 'মন কি বাত'-এর 134 তম পর্বে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও গ্রীষ্মের মরশুমে এই জাতীয় ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় পানীয় গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন । তিনি বলেন, এসব পানীয় শুধু তৃষ্ণা মেটায় না, আমাদের পুরনো খাদ্য ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সেসব স্থানীয় পানীয় সম্পর্কে যা গ্রীষ্মে বিশেষ উপকারী বলে বিবেচিত হয় ।
বাটারমিল্ক: গ্রীষ্মকালে খাবারের পর এক গ্লাস বাটারমিল্ক পান করা খুবই আনন্দের বিষয় । বাটার মিল্ক পেটকে হালকা করে এবং শরীরকে ঠান্ডা করতে সাহায্য করে ।
লস্যি: পঞ্জাব সহ সমগ্র উত্তর ভারতে দই থেকে তৈরি লস্যি খুবই জনপ্রিয় । গরমে ঠাণ্ডা লস্যি পান করলে শরীরে আরাম পাওয়া যায় এবং দীর্ঘক্ষণ সতেজ বোধ করে । মিষ্টি হোক বা নোনতা, দুই ধরনের লস্যিই মানুষ পছন্দ করে ।
ছাতু শরবত: বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের গ্রীষ্মকালীন পানীয় হল সাত্তু শরবত । ভাজা ছোলা থেকে তৈরি সত্তু শুধু শরীরে শক্তি দেয় না, পেটও দীর্ঘক্ষণ ভরা অনুভব করে । এই কারণে শ্রমিক ও অফিসগামীরাও এটি পছন্দ করেন ।
আম পান্না: কাঁচা আম দিয়ে তৈরি আম পান্না গ্রীষ্মের সবচেয়ে জনপ্রিয় পানীয় হিসেবে বিবেচিত হয় । এর মিষ্টি ও টক স্বাদ শুধু সতেজতাই দেয় না, গরমে অস্থির শরীরকেও স্বস্তি দেয় । গ্রাম থেকে শহর, মানুষ এটি খুব পছন্দ করে ।
বেলের শরবত: গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে বেল ফল পাওয়া যায় । এটি থেকে তৈরি শরবত শরীরকে ঠাণ্ডা রাখতে দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার হয়ে আসছে । গরম থেকে আরাম পেতে অনেকেই এটি নিয়মিত পান করেন ।
কোকুম শরবত: কোকুম শরবত মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার মতো রাজ্যে বেশ জনপ্রিয় । এর স্বাদ কিছুটা আলাদা, তবে গ্রীষ্মে এটি দুর্দান্ত সতেজতা দেয় । সেখানকার মানুষ একে গরম আবহাওয়ার দারুণ সঙ্গী বলে মনে করে ।
সাম্বর: সাম্বার কেরালায় খাওয়া একটি বিশেষ ধরনের মশলাদার বাটারমিল্ক । এটি গরম এবং আর্দ্র আবহাওয়ায় মানুষকে তাজা এবং শীতল বোধ করে ।
পানকম: পানকাম দক্ষিণ ভারতে বেশ জনপ্রিয় । এটি গুড়, জল এবং কিছু মশলার সাহায্যে প্রস্তুত করা হয় । গরমে এটি শরীরকে সতেজ রাখতে কাজ করে ।
নীর মোর: নীর মোড়কে দক্ষিণ ভারতের মশলাদার বাটারমিল্কও বলা হয় । এতে যোগ করা হয় দই, জল এবং কিছু ঐতিহ্যবাহী মশলা । গরম আবহাওয়ায় এটি পান করলে দারুণ স্বস্তি পাওয়া যায় ।
কেন এই দেশি পানীয় বিশেষ ?
এই ঐতিহ্যবাহী পানীয়গুলির উল্লেখ করে, প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন যে এগুলি কেবল পানীয় নয়, ভারতের সমৃদ্ধ খাদ্য ঐতিহ্যের একটি অংশ । তাদের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল এগুলি স্থানীয় উপাদান থেকে তৈরি, সহজলভ্য এবং গ্রীষ্মের মরশুমে মানুষকে স্বস্তি দেয় । আপনিও যদি এই গরমে নিজেকে সতেজ রাখতে চান, তাহলে এই দেশি পানীয়গুলিকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের একটি অংশ করে নিতে পারেন ।