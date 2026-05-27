তীব্র তাপপ্রবাহের মাঝে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা: সুরক্ষায় সতর্কতায় কী করবেন ?

তীব্র তাপপ্রবাহের মাঝে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা: সুরক্ষায় সতর্কতায় কী করবেন ?
প্রচণ্ড দাবদাহ ও তাপপ্রবাহের মাঝে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনগণের উদ্দেশে একটি বার্তা দিয়েছেন ।
Published : May 27, 2026 at 6:28 PM IST
দেশের অধিকাংশ স্থানেই বর্তমানে গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহ তুঙ্গে । ইদানীং প্রখর রোদ, তাপপ্রবাহ এবং ক্রমাগত বাড়তে থাকা তাপমাত্রা কেবল মানুষের জীবনযাত্রাকেই প্রভাবিত করছে না, বরং গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যারও জন্ম দিচ্ছে । আবহাওয়া ফতরের তথ্য অনুযায়ী, উত্তর ভারত-সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের তাপমাত্রা 45 ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে উঠে গিয়েছে ৷ এমনকি কোনও কোনও নির্দিষ্ট অঞ্চলে তাপমাত্রা 47 ডিগ্রি পর্যন্তও রেকর্ড করা হয়েছে । এমতাবস্থায়, ব্যক্তিগত সতর্কতা এবং অন্যদের প্রতি সমষ্টিগত দায়িত্ববোধ উভয়ই অত্যন্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ।
এই পরিস্থিতির মাঝেই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন এই তীব্র দাবদাহ ও তাপপ্রবাহের সময় তাঁরা নিজেদের পাশাপাশি অন্যদেরও বিশেষ যত্ন নেন । তিনি মানুষকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করার, দুস্থদের সহায়তা করার এবং পশু-পাখিদের জন্য জলের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানিয়েছেন । এই বার্তাটি কেবল সতর্কতারই নয়, বরং সংবেদনশীলতা ও মানবতারও এক নিদর্শন । তীব্র গরম থেকে সুরক্ষাবিষয়ক প্রধানমন্ত্রীর এই বিশেষ বার্তাটি জানা দরকার ৷
তাপ কেন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ?
চরম উষ্ণতা এখন আর কেবল অস্বস্তির কারণ হয়ে নেই ৷ এটি ক্রমশ একটি গুরুতর স্বাস্থ্যঝুঁকিতে পরিণত হচ্ছে । অত্যধিক তাপমাত্রা শরীরের স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটায় । দীর্ঘক্ষণ সরাসরি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে থাকলে শরীরের তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় ৷ যা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে 'হিট এক্সহশন' (তাপজনিত অবসাদ) বা 'হিটস্ট্রোক'-এর মতো শারীরিক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে । বর্তমানে সারা দেশজুড়েই তাপমাত্রা 45 থেকে 47 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে ৷ এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিচ্ছেন শিশু, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, গর্ভবতী নারী এবং যারা খোলা আকাশের নিচে বা বাইরে কাজ করেন, তারা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছেন । শ্রমিক, পণ্য সরবরাহকারী কর্মী, ট্রাফিক পুলিশ এবং কৃষি শ্রমিকদের এই সময়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ।
শরীরে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা বজায় রাখুন
প্রধানমন্ত্রী মোদীর পরামর্শ অনুযায়ী, তীব্র গরম থেকে নিজেকে রক্ষা করার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হল শরীরে জলশূন্যতা রোধ করা । এই সময়ে অতিরিক্ত ঘামের কারণে শরীর থেকে জল এবং প্রয়োজনীয় খনিজ উপাদান বেরিয়ে যায় ৷ যার ফলে দুর্বলতা, মাথা ঘোরা এবং ক্লান্তি দেখা দিতে পারে । বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল এই দিনগুলিতে সারাদিন ধরে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করা উচিত ৷ এমনকি যদি তৃষ্ণা নাও পায় । তাছাড়া, যখনই আপনি বাড়ির বাইরে বের হবেন, সঙ্গে সবসময় একটি জলের বোতল রাখুন । এই ঋতুতে ওআরএস (ORS), লেবুজল, ডাবের জল, ঘোল এবং ফলের রস আপনার খাদ্যাভ্যাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত ৷ কারণ এগুলি শরীরের শক্তি জোগাতে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে ।
প্রধানমন্ত্রী জনগণকে এও আহ্বান জানিয়েছেন যে, যখনই সম্ভব, তৃষ্ণার্ত যে কাউকে এক গ্লাস জল এগিয়ে দিন । এই আবহাওয়ায়, সাহায্যের একটি ছোট পদক্ষেপও কারো জন্য অশেষ স্বস্তির কারণ হয়ে উঠতে পারে ।
বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিন: তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব বয়োজ্যেষ্ঠ এবং ছোট শিশুদের ওপরই সবচেয়ে বেশি পড়ে । অনেক সময় বয়স্করা পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান করেন না, যার ফলে তাঁদের জলশূন্যতার (dehydration) ঝুঁকি বেড়ে যায় । এমতাবস্থায়, পরিবারের সদস্যদের দায়িত্ব হল নিয়মিত তাঁদের খোঁজখবর নেওয়া এবং সস্নেহে তাঁদের জল পান করার কথা মনে করিয়ে দেওয়া । প্রধানমন্ত্রীও জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যেন তাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের ফোন করে স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৷ তাঁদের দুপুরের কড়া রোদ এড়িয়ে চলতে এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিতে পরামর্শ দেওয়া উচিত ।
প্রাণী ও পাখিদের সহায় হোন: তীব্র তাপপ্রবাহের প্রভাব কেবল মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি প্রাণী ও পাখিদের ওপরও সমানভাবে প্রভাব ফেলে । প্রখর রোদ এবং শুষ্ক আবহাওয়ার এই সময়ে, তাঁদের জন্য এক ফোঁটা জল খুঁজে পাওয়াও একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় । এই প্রেক্ষাপটে, বাড়ির বারান্দা, ছাদ কিংবা দোকান বা অফিসের বাইরে এক ছোট পাত্রে সামান্য জল রেখে দেওয়াটা কোনও তৃষ্ণার্ত পাখির জন্য জীবনরক্ষাকারী পদক্ষেপ হিসেবে প্রমাণিত হতে পারে । আজকাল অনেক শহরেই মানুষ তাঁদের বাড়ি ও দোকানের বাইরে মাটির পাত্রে জল ভরে রাখছেন, যাতে পথচারীরা সেই জল পান করে তৃষ্ণা মেটাতে পারেন এবং তীব্র গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন । এই ক্ষুদ্র উদ্যোগটি সমাজের বুকে সহমর্মিতা ও সহযোগিতার চেতনাকে আরও সুদৃঢ় করতে সহায়তা করে ।