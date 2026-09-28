'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন কেন প্রতাপগড়ের আমলকি বিশেষ ? কীভাবে খাদ্যতালিকায় যোগ করবেন ?

'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ব্যাখ্যা করেছেন কেন প্রতাপগড়ের আমলকি বিশেষ ? কীভাবে খাদ্যতালিকায় যোগ করবেন ?
Amla Benefits: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁর 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে প্রতাপগড়ের আমলকি এবং এর সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করেছেন ।
Published : September 28, 2026 at 3:41 PM IST
আমলকি কোনও নতুন ফল নয় । ভারতীয় রান্নাঘরে বহু আগে থেকেই আচার, মোরব্বা, চাটনি, রস এবং চবনপ্রাশের মতো বিভিন্ন রূপে এর ব্যবহার হয়ে আসছে । তবে ইদানীং উত্তর প্রদেশের প্রতাপগড়ের আমলকি নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে । এর কারণ হল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাম্প্রতিক 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান ৷
যেখানে তিনি প্রতাপগড়ে আমলকি উৎপাদন এবং এর সঙ্গে জড়িত স্থানীয় ব্যবসার বিষয়টি তুলে ধরেছেন । সাধারণ ভারতীয় পরিবারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত একটি ফল হিসাবে এর কথা উল্লেখ করার পাশাপাশি, তিনি প্রতাপগড়ে এর মাধ্যমে তৈরি হওয়া নতুন সুযোগ-সুবিধার বিষয়েও আলোকপাত করেছেন ।
প্রতাপগড়ের আমলকি কেন বিশেষ ?
প্রতাপগড় ও আমলকির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের । প্রধানমন্ত্রী যেমনটি উল্লেখ করেছেন, এখানকার কৃষকরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আমলকির চাষ করে আসছেন । এর বিশেষত্ব হল, এর কাহিনি কেবল ফলটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি থেকে ক্যান্ডি, মোরব্বা, আচার, জুস ও অন্যান্য খাদ্যপণ্যও তৈরি করা হচ্ছে । অর্থাৎ, ক্ষেতে উৎপাদিত একটি সাধারণ ফল স্থানীয় মানুষের জীবিকার উৎস হয়ে উঠছে ।
আমলকি: স্বাস্থ্যের এক অমূল্য ভাণ্ডার
আমলকি ভিটামিন সি, ফাইবার এবং বিভিন্ন উদ্ভিজ্জ উপাদানের একটি চমৎকার উৎস । এটি সুষম খাদ্যাভ্যাসের অংশ হতে পারে ৷ তবে কোনও একটি নির্দিষ্ট ফলকে সব রোগের মহৌষধ বা সর্বরোগের নিরাময়কারী হিসাবে বিবেচনা করা ঠিক নয় ৷ আমলকি খাওয়ার একটি সহজ উপায় হল এটি ধুয়ে সরাসরি কাঁচা অবস্থায় খাওয়া ।
এছাড়াও আমলকির বহু উপকারিতা আছে:
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য় করে: আমলকি ভিটামিন সি এর সবচেয়ে ভালো উৎস । ভিটামিন সি আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে এবং সর্দি, কাশি এবং ফ্লুর মতো রোগ থেকে রক্ষা করে ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ: এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর ৷ যা আমাদের শরীরকে ক্ষতিকারক ফ্রি র্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করে ।
শ্বেত রক্তকণিকা বাড়ায়: আমলকি শ্বেত রক্ত কণিকার সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করে ৷ যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।
পরিপাকতন্ত্র সুস্থ রাখে: আমলকি পাচনতন্ত্রকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে । এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে খুবই কার্যকরী ।
পাচক এনজাইম সক্রিয় করে: আমলকি হজম এনজাইম সক্রিয় করে, যার কারণে খাবার সহজে হজম হয় ।
অ্যাসিডিটি থেকে রক্ষা করে: আমলকির অ্যাসিডিটির সমস্যা কমাতে সাহায্য করে ।
ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিশিন (National Library Of Medicine)-এর তথ্য অনুযায়ী, আমলকি বিভিন্ন রোগের ওষুধ হিসাবে কাজ করে ৷ যেমন- বাতজনিত ব্যথা, গনোরিয়া, হাঁপানি, রক্তক্ষরণ, জন্ডিস, ডিসপেপসিয়া, বমি বমি ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া, চোখের রোগ, মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, অন্ত্রের ব্যাধি, ডায়াবেটিস, কোরনটেসিয়া ।
যদি স্বাদ খুব বেশি টক মনে হয়, তবে টুকরো করে স্যালাডের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে । এছাড়া আমলকির চাটনি, ঘরে তৈরি আচার বা খুব কম চিনি দিয়ে তৈরি মোরব্বাও খাওয়া যেতে পারে । আমলকির রস বা জুস পান করার সময় এতে কতটা চিনি যোগ করা হয়েছে, সে বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত ।
1 কেজি আমলকির দাম কত ?
খোলা বাজার এবং অনলাইন স্টোরগুলিতে প্রতি কেজি তাজা আমলকি সাধারণত 60 থেকে 250 টাকার মধ্যে পাওয়া যায় ৷ তবে স্থানীয় পাইকারি বাজারে এর দাম ভিন্ন হতে পারে ।
আপনি যদি খাদ্যতালিকায় আমলকি অন্তর্ভুক্ত করতে চান, তবে ফ্রেস ফল, কম চিনির চাটনি বা পরিমিত পরিমাণে ঘরে তৈরি আচারের মতো সহজ বিকল্পগুলি বেছে নিতে পারেন । শুধু খেয়াল রাখবেন যেন স্বাদের লোভে মিষ্টিযুক্ত আমলকির পণ্যে থাকা অতিরিক্ত চিনির বিষয়টি উপেক্ষা না করা হয় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)