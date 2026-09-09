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নানান রোগের ঝুঁকি কমাতে পাতে পিঙ্ক সল্ট রাখছেন ? সাধরণ নুনের থেকে কি এটি বেশি উপকারী ?

সাধারণ সাদা নুন এবং পিঙ্ক সল্ট উভয়টিতেই প্রচুর পরিমাণে সোডিয়াম থাকে, তবে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন যে পিঙ্ক সল্টের পুষ্টিগুণ বেশি ।

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পিঙ্ক সল্ট নাকি সাধরণ নুন কোনটি বেশি উপকারী ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 9, 2026 at 10:21 AM IST

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স্বাদহীন খাবার কেউই পছন্দ করেন না । মশলা, নুন ও চিনির মতো উপাদান কোনও খাবারের স্বাদকে আমূল বদলে দেয় । স্বাদের বিষয়টি ছাড়াও, শরীরের স্বাভাবিক কার্যকারিতার জন্য লবন অপরিহার্য ৷ এটি ইলেক্ট্রোলাইট তৈরিতে সহায়তা করে, যা শরীরের খনিজ উপাদানের ভারসাম্য বজায় রাখে । লবণ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে ৷ সাদা ও গোলাপি উভয় প্রকার নুনই সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকলেও, গোলাপি হিমালয়ান নুনে (যা প্রায়শই ‘সৈন্ধব লবণ’ নামে পরিচিত) খনিজ ও অতি-স্বল্পমাত্রার প্রয়োজনীয় উপাদানের (Trace elements) পরিমাণ অনেক বেশি থাকে ।

গোলাপি নুনের উপকারিতা কী ?

হিমালয় অঞ্চলে পাওয়া গোলাপি নুনে প্রচুর পুষ্টি উপাদান রয়েছে:

এটি শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায় এবং ফুসফুসকে শক্তিশালী করে

এটি শরীরের pH-এর ভারসাম্য বজায় রাখে

এটি বার্ধক্যের লক্ষণ কমায়

এটি অনিদ্রা দূর করতে সাহায্য করে

এটি রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করে

এটি রক্তে শর্করার মাত্রা স্বাভাবিক রাখে

এটি যৌন আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি করে

গোলাপি লবণ খুব বেশি প্রক্রিয়াজাত করা হয় না এবং এটি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সংগ্রহ করা হয় ৷ এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে, যা একে গোলাপি রঙ প্রদান করে ।

সাদা নুনের পুষ্টিগুণ কতটা ?

সাদা নুন আয়োডিনযুক্ত হয়, যা শরীরে আয়োডিনের ঘাটতি প্রতিরোধে সহায়তা করে ৷ আর এই ঘাটতির ফলে গলগণ্ড ও থাইরয়েডজনিত সমস্যার মতো রোগ দেখা দিতে পারে । তবে অনেক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞের মতে, প্রক্রিয়াজাত হওয়ার কারণে সাদা নুন উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি করে ৷ কারণ উৎপাদনের সময় এর অধিকাংশ পুষ্টি উপাদানই নষ্ট হয়ে যায় ।

ওজন কমানোর ক্ষেত্রে কি সাধারণ সাদা নুনের চেয়ে পিঙ্ক সল্ট (খনিজ লবণ) বেশি উপকারী ?

পিঙ্ক সল্ট প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত এবং পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ হওয়ায় এটি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী । তবে পিঙ্ক সল্ট ও সাধারণ সাদা নুন উভয়টিতেই সোডিয়ামের পরিমাণ প্রায় সমান থাকে । এগুলোর যেকোনওটি অতিরিক্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে পেট ফাঁপা, শরীরে জল জমে যাওয়া (water retention) এবং শরীর ফুলে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । তাই আপনি যদি ওজন কমাতে চান, তবে যেকোনও ধরনের নুনের ব্যবহার বা গ্রহণ কমিয়ে দেওয়া উচিত ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7603209/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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