আখরোট ভীষণভাবে উপকারী, কিন্তু এই ধরণের মানুষ খেলে বড় ঝুঁকি

আখরোট একটি সুপারফুড যা মস্তিষ্ক, হৃদপিণ্ড এবং ত্বকের জন্য উপকারী, কিন্তু এটি সবার জন্য উপযুক্ত নয় ।

আখরোট খাওয়ার উপকারী (Getty Image)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 2, 2026 at 11:57 AM IST

আখরোটকে একটি সুপারফুড হিসাবে বিবেচনা করা হয় কারণ এতে ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, ফাইবার, প্রোটিন এবং অসংখ্য ভিটামিন ও খনিজ থাকে । এগুলি মনকে তীক্ষ্ণ করে, হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যকে শক্তিশালী করে এবং উজ্জ্বল ত্বক বজায় রাখে ।

প্রতিটি খাবার সবার জন্য উপযুক্ত নয় । কারও কারও জন্য, আখরোট ক্ষতিকারক হতে পারে এবং তাদের স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কাদের আখরোট এড়িয়ে চলা উচিত ?

কাদের আখরোট খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত ?

অ্যালার্জির সমস্যা: আখরোট যাঁদের বাদামের অ্যালার্জি আছে তাদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে । এগুলি খেলে চুলকানি, ফুসকুড়ি, গলা ফুলে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট হতে পারে এবং গুরুতর ক্ষেত্রে অ্যানাফিল্যাক্সিসের ঝুঁকি বেড়ে যায় ।

হজমের সমস্যা আছে এমন ব্যক্তিরা: আখরোটে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে গ্যাস, পেট ফাঁপা, পেটে ব্যথা এবং ডায়রিয়া হতে পারে । যাঁদের ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম বা আগে থেকে হজমের সমস্যা আছে তাঁদের খুব সীমিত পরিমাণে আখরোট খাওয়া উচিত ।

রক্তপাতের সমস্যা আছে এমন ব্যক্তিরা: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড রক্ত ​​পাতলা করে । রক্ত ​​জমাট বাঁধার সমস্যা আছে এমন ব্যক্তিরা বা রক্তপাতের সমস্যা আছে তাদের আখরোট এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ এটি রক্তপাতের ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।

অস্ত্রোপচার: অস্ত্রোপচার করানো ব্যক্তিদের কমপক্ষে দুই সপ্তাহ আগে আখরোট খাওয়া বন্ধ করা উচিত । আখরোট রক্ত ​​পাতলা করে, যা অস্ত্রোপচারের সময় রক্তপাত বাড়াতে পারে এবং জটিলতার ঝুঁকি বাড়াতে পারে ।

ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন এমন ব্যক্তিরা: আখরোট স্বাস্থ্যকর চর্বি সমৃদ্ধ, তবে এতে ক্যালোরিও বেশি । আপনি যদি ওজন কমানোর ডায়েট করেন এবং আখরোট খান, তাহলে আপনার ওজন বৃদ্ধির ঝুঁকি বাড়তে পারে ।

কিডনিতে পাথর আছে এমন ব্যক্তিরা: আখরোটে থাকা অক্সালেট কিডনিতে পাথরের তীব্রতা বাড়িয়ে তুলতে পারে । যাঁদের আগে থেকেই কিডনিতে পাথর আছে তাঁদের ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া আখরোট খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত ।

ডায়াবেটিস রোগীরা: যদিও আখরোট রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, তবে বেশি পরিমাণে এগুলি গ্রহণ রক্তে শর্করার মাত্রা আরও খারাপ করতে পারে, যার ফলে ক্যালোরি অতিরিক্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পেতে পারে এবং ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে ।

আখরোট অবশ্যই উপকারী ৷ তবে কিছুজনের জন্য ক্ষতিকারকও হতে পারে । যাঁদের অ্যালার্জি, হজমের সমস্যা, রক্তপাতের ব্যাধি, কিডনিতে পাথর আছে বা অস্ত্রোপচার করা হচ্ছে তাঁদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকা উচিত ।

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9732668/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

