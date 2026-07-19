সন্তান পেন্সিল চিবোচ্ছে ? এই উপায়ে অভ্য়াস বদলান

সন্তান পেন্সিল চিবোচ্ছে ? এই উপায়ে অভ্য়াস বদলান
আপনার সন্তান যদি বারবার পেন্সিল চিবোতে থাকে, তবে প্রথমে জানার চেষ্টা করুন তারা কখন এবং কেন এমনটা করে ।
Published : July 19, 2026 at 9:00 AM IST
অনেক অভিভাবকই অভিযোগ করেন যে, পড়াশোনার সময় তাদের সন্তানরা প্রায়ই পেন্সিল চিবায় । শুরুতে অভিভাবকরা হয়তো এই অভ্যাসটিকে খুব একটা গুরুত্ব দেন না, কিন্তু কখনও কখনও এই অবহেলার কারণে সমস্যা দেখা দিতে পারে । শিশুদের পেন্সিল চিবানোর বিষয়টি সচরাচর দেখা গেলেও, এই আচরণটি যদি দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা বা আসক্তিতে পরিণত হয়, তবে তা স্বাভাবিক নয় । তাই সঠিক সময়ে শিশুদের এই অভ্যাসটি ত্যাগ করতে সাহায্য করা জরুরি । তাদের বকাঝকা বা শাস্তি না দিয়ে বরং বোঝা প্রয়োজন যে কেন তারা এমনটা করছে এবং কীভাবে এই অভ্যাসটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ?
শিশুরা কেন পেন্সিল চিবোয় ?
বিশেষজ্ঞদের মতে, বিভিন্ন কারণে শিশুরা পেন্সিল চিবিয়ে থাকে । কেউ কেউ মানসিক চাপ, উদ্বেগ বা একঘেয়েমির কারণে এমনটা করে ৷ আবার কারও কারও ক্ষেত্রে মুখে কোনও কিছু রাখা বা কোনও বস্তু চিবানোর বিষয়টি স্বস্তি বা আরামদায়ক মনে হয় । অনেক সময় এই অভ্যাসটি তাদের দৈনন্দিন অভ্যাসের অংশ হয়ে দাঁড়ায় ৷ এমনকি তারা নিজেরাও হয়তো তা বুঝতে পারে না ।
আপনার সন্তান যদি ঘনঘন পেন্সিল চিবায়, তবে প্রথম পদক্ষেপ হল তারা কখন এবং কেন এমনটা করছে, তা বোঝার চেষ্টা করা । তারা কি বাড়ির কাজ করার সময় এমনটা করে ? পড়াশোনা বা পরীক্ষা নিয়ে কি কোনও চাপ কাজ করছে ? মূল কারণটি বুঝতে পারলে এর সমাধান খুঁজে বের করা সহজ হয় ।
অভ্যাসটি কীভাবে ছাড়াবেন ?
শিশুকে বারবার থামানো বা বকাঝকা করার পরিবর্তে তাকে বিকল্প কিছু দিন । ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে নিরাপদ সিলিকনের চিবানোর খেলনা কিংবা স্বাস্থ্যকর খাবার যেমন গাজরের টুকরো, শসার ফালি বা আপেলের টুকরো বেশ কাজে আসতে পারে । এতে তাদের চিবানোর চাহিদা পূরণ হয় ।
মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করুন: উদ্বেগ বা মানসিক চাপের কারণে শিশু যদি পেন্সিল চিবোতে থাকে, তবে তার দৈনন্দিন রুটিনের দিকে নজর দিন । খেলাধুলা, ঘরের বাইরে সময় কাটানো, ছবি আঁকা, গান-বাজনা বা পরিবারের সাথে সময় কাটানো মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করতে পারে । এছাড়া শিশুর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করাও জরুরি ।
ভালো অভ্যাসের প্রশংসা করুন: পেন্সিল না চিবিয়ে পড়াশোনা করার সময় শিশুর প্রশংসা করুন । শিশুদের নতুন অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইতিবাচক উৎসাহ বা প্রশংসা সবচেয়ে কার্যকর উপায় হিসাবে বিবেচিত হয় । সবসময় ভুল শুধরে দেওয়ার পরিবর্তে তাদের ভালো আচরণের প্রশংসা করুন ।
আকর্ষণীয় পেন্সিল ব্যবহার এড়িয়ে চলুন: কিছু শিশু রঙিন, রাবারের মাথাযুক্ত বা সুগন্ধি পেন্সিল মুখে দেয় । সাধারণ পেন্সিল ব্যবহার করলে এই অভ্যাসটি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হতে পারে ।
কখন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত ?
যদি কোনও শিশু কেবল পেন্সিলই নয়, বরং ইরেজার, কাপড়, কাগজ বা অন্যান্য বস্তুও নিয়মিত মুখে দেওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলে, তবে শিশু বিশেষজ্ঞ বা শিশু মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ নেওয়া উচিত ।
অভিভাবক হিসাবে আমাদের বোঝা প্রয়োজন যে, শিশুদের মধ্যে পেন্সিল চিবানোর অভ্যাসটি বেশ সাধারণ হলেও সঠিক নির্দেশনা ও ধৈর্যের মাধ্যমে তা সহজেই পরিবর্তন করা সম্ভব । যেহেতু শিশুরা ধীরে ধীরে কোনো অভ্যাস গড়ে তোলে, তাই তা ত্যাগ করতেও সময়ের প্রয়োজন হয়; তাই ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সঙ্গে পরিস্থিতি সামলানোই হল সর্বোত্তম উপায় ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)