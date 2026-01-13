বাদাম কেবল উপকারীই নয়, ক্ষতিকারকও হতে পারে ! কারা এড়িয়ে যাবেন জানুন

বাদাম কেবল উপকারীই নয়, ক্ষতিকারকও হতে পারে ! কারা এড়িয়ে যাবেন জানুন
শীতের রোদে চিনাবাদাম খেতে কে না ভালোবাসেন ? প্রোটিনের শক্তি হিসেবে বিবেচিত, চিনাবাদাম প্রচুর স্বাস্থ্য উপকারিতা প্রদান করে, তবে সবার জন্য নয় ।
Published : January 13, 2026 at 1:31 PM IST
বাদাম এত সুস্বাদু যে সবাই চায়ের সঙ্গে বা জলখাবার হিসাবে খেতে ভালোবাসে । এগুলো সস্তা, সুস্বাদু এবং প্রোটিন সমৃদ্ধ ৷ আপনি কি জানেন যে এই সুস্বাদু বাদাম সবার জন্য নিরাপদ নয় ? বাদাম কিছু মানুষের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন কাদের বাদাম খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত ?
যাদের অ্যালার্জি আছে: বাদামের অ্যালার্জি একটি সাধারণ সমস্যা । এগুলি খেলে ত্বকে ফুসকুড়ি, চুলকানি, ডায়রিয়া এবং শ্বাসকষ্ট হতে পারে । তাই, যদি বাদাম খাওয়ার পর আপনার কখনও ফুসকুড়ি বা ফোলাভাব দেখা দেয়, তাহলে এগুলি আপনার খাদ্যতালিকা থেকে বাদ দিন ৷
ওজন কমাতে চাইছেন এমন মানুষ: চিনাবাদাম প্রোটিন, চর্বি এবং ফাইবারের একটি ভালো উৎস ৷ কিন্তু অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে ওজন বৃদ্ধি পেতে পারে । তাই, যদি আপনি ওজন কমাতে চান অথবা স্থূলকায় হন, তাহলে সীমিত পরিমাণে চিনাবাদাম খান ।
উচ্চ রক্তচাপের মানুষ: যদি আপনার উচ্চ রক্তচাপ থাকে, তাহলে আপনার চিনাবাদাম খাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত । যদিও চিনাবাদামে সোডিয়াম কম থাকে, নুন দিয়ে চিনাবাদাম খেলে উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে । যদি আপনার রক্তচাপের সমস্যা থাকে, তাহলে নুন দিয়ে চিনাবাদাম খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।
প্রদাহের মানুষ: চিনাবাদামে ওমেগা-6 ফ্যাটি অ্যাসিড বেশি থাকে কিন্তু ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড কম থাকে । এটি শরীরে স্বাস্থ্যকর ফ্যাটি অ্যাসিডের ভারসাম্যহীনতা তৈরি করতে পারে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে ।
খনিজ শোষণে ব্যাঘাত: চিনাবাদাম স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী ৷ তবে এটি শরীরে খনিজ পদার্থের শোষণকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে । চিনাবাদামে পাওয়া ফাইটিক অ্যাসিড জিঙ্ক, আয়রন, ক্যালসিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম শোষণে বাধা দেয় । উপরন্তু, এটি অন্ত্রের জ্বালা এবং অ্যালার্জির কারণও হতে পারে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9011914/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
- জিমে যাচ্ছেন ? সারাদিনের তালিকায় এই সহজ প্রোটিন রেসিপিগুলি রাখুন
- ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সুখবর ! দিনের আলো রক্তে শর্করার মাত্রা উন্নত করতে পারে, গবেষণার নতুন তথ্য
- অ্যান্টি-বায়োটিক খাওয়ার পর কেন আপনার পেট খারাপ হয় ?
- শৈশবকাল মোবাইল ফোন ও পড়াশোনার সঙ্গে আবদ্ধ ! মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যার ঝুঁকি বাড়ছে, গবেষণার নয়া তথ্য