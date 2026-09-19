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এই ফল খাওয়ার সময় 5টি বিষয় এড়িয়ে চলুন, যা স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে

আপনি যেকোনওভাবেই পেঁপে খেতে পারেন ৷ ব্রেকফাস্টের হোক কিংবা স্মুদি, স্যালাড বা ডেজার্ট হিসেবে খেতে পারেন ৷

Health
পেঁপে খাওয়ার সময় এই বিষয়গুলি মাথায় রাখুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2026 at 2:59 PM IST

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Updated : September 19, 2026 at 3:14 PM IST

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পেঁপেতে থাকা 'প্যাপেইন' (papain) নামক এনজাইম প্রোটিন সহজে হজম করতে সহায়তা করে । একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা টানা 40 দিন পেঁপে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কোষ্ঠকাঠিন্য ও পেট ফাঁপার সমস্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছিল । অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখা থেকে শুরু করে ত্বককে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা পেঁপের অনেক উপকারিতা থাকলেও, এটি কখন ও কতটা খাওয়া উচিত এবং কোন খাবারের সঙ্গে এটি খাওয়া যাবে না, তা জানা অত্যন্ত জরুরি ।

পেঁপের সঙ্গে এই 5টি খাবার মেশাবেন না:

দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার: এই সংমিশ্রণটি নিয়ে প্রায়ই বিভ্রান্তি দেখা যায়; তবে দুধ বা দুগ্ধজাত খাবারের সঙ্গে পেঁপে খেলে পেট ফাঁপা বা অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে । পেঁপের এনজাইমগুলি দুগ্ধজাত খাবারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পেটে ভারী ভাব ও গ্যাসের মতো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে ।

উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার: যদিও পেঁপের এনজাইম প্রোটিন সহজে ভেঙে ফেলতে পারে, তবুও ভারী প্রোটিনযুক্ত খাবারের সঙ্গে এর সংমিশ্রণ সমস্যা তৈরি করতে পারে । মাংস, ডিম বা ডালজাতীয় খাবারের সঙ্গে পেঁপে খেলে হজমে ব্যাঘাত ঘটতে পারে । তাই হালকা খাবারের সঙ্গেই এটি খাওয়া সবচেয়ে ভালো ।

ভাজাপোড়া খাবার: পেঁপে দ্রুত হজম হয়, অথচ ভাজাপোড়া খাবার হজম হতে অনেক সময় লাগে । এই দুটি একসঙ্গে খেলে হজম প্রক্রিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এবং পেটে ভারী ভাব ও গ্যাসের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে ।

ফার্মেন্টেড বা গাঁজানো খাবার: ফার্মেন্টেড বা গাঁজানো খাবারের সঙ্গে পেঁপে খেলে হজম প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে । যাঁদের গ্যাস বা পেট ফাঁপার সমস্যা রয়েছে, তাদের জন্য এটি বিশেষ করে ক্ষতিকর হতে পারে ।

কলার সঙ্গে সংমিশ্রণ: যদিও উভয় ফলই উপকারী, তবুও একসঙ্গে খেলে হজম প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যেতে পারে এবং পেটে দীর্ঘক্ষণ ভারী ভাব অনুভূত হতে পারে । এই দুটি খাবার একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে খেলে সমস্যাগুলো আরও প্রকট হতে পারে ।

কখন খাবেন ?

সকালে খালি পেটে পেঁপে খাওয়া সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর ।

এটি দুপুর 12টা থেকে 1টার মধ্যে অথবা বিকেলের স্নাক্সস হিসেবেও খাওয়া যেতে পারে ।

কখন খাবেন না ?

ভারী ব্রেকফাস্ট বা দুপুরের খাবারের ঠিক পরপরই পেঁপে খাওয়া এড়িয়ে চলুন ।

ভুল খাদ্যাভ্যাসের ঝুঁকি

খাওয়ার পর পেট ফাঁপা বা গ্যাস হওয়া

অ্যাসিডিটি বা বুক জ্বালাপোড়া করা

পেটে ভারী ভাব অনুভূত হওয়া

হজমজনিত সমস্যা বা পেট খারাপ হওয়া

এই বিষয়গুলিও মনে রাখুন

পেঁপে আলাদাভাবে খান; অন্য কোনও খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খাবেন না ।

খাবারের পর অন্তত 30 মিনিট থেকে এক ঘণ্টার বিরতি বজায় রাখুন ।

পেঁপেটি যেন পুরোপুরি পাকা হয় ।

একবারে অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া থেকে বিরত থাকুন ।

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK501881/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8066973/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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Last Updated : September 19, 2026 at 3:14 PM IST

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